Bitcoin ETF çıkışlarına rağmen 65 bin doların üzerinde kaldı

Bitcoin, ABD spot ETF’lerinden 23 ve 24 Temmuz’da toplam 465,26 milyon dolar çıkmasına karşın pazartesi günü 65 bin dolar çevresinde işlem gördü. Fiyat gün içinde yaklaşık %0,13 yükselirken, satış baskısının 64 bin doların altına kalıcı bir sarkma yaratmadığı görüldü.

ETF akışlarında iki günlük sert dönüş

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinde yedi işlem günü süren para giriş serisi sona erdi. Perşembe günü 225,2 milyon dolar, cuma günü ise 240,1 milyon dolar çıkış yaşandı. İki günlük toplamın yaklaşık 415 milyon dolarlık bölümü BlackRock’ın IBIT fonunda kaydedildi. SoSoValue, kripto ETF verilerini izleyen bir platform olarak biliniyor.

Ivan Lim, ETF akışlarındaki tersine dönüşte iki başlığın öne çıktığını aktarıyor: CLARITY Act konusunda yeni bir gelişme yaşanmaması ve ABD’de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi.

Buna rağmen 24 Temmuz’da sona eren dönem genelinde ABD’deki spot ürünler 33,79 milyon dolarlık net giriş çekti. Böylece fonlar art arda üçüncü haftayı da pozitif bölgede kapattı. Önceki iki haftada sırasıyla 197 milyon dolar ve 75,67 milyon dolar giriş kaydedilmişti.

Faiz beklentisi ve jeopolitik hava etkili oldu

FalconX kıdemli türev işlemler yatırımcısı Ivan Lim, ETF tarafındaki yön değişimini iki ana unsura bağladı. Bunlardan ilki, ABD’de kripto piyasası yapısına ilişkin CLARITY Act düzenlemesinde yeni bir ilerleme görülmemesi oldu. İkinci unsur ise ABD’de faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentilerin yükselmesi olarak öne çıktı. FalconX, kurumsal yatırımcılara yönelik dijital varlık işlem hizmetleri sunan bir aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceği ve hangi varlıkların menkul kıymet sayılacağı gibi başlıklara daha net çerçeve getirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısıdır.

Petrol kaynaklı enflasyon kaygıları tahvil getirilerini yukarı taşırken, faiz görünümüne ilişkin hassasiyet de arttı. Yatırımcılar, Federal Reserve’ün bir sonraki toplantısında faiz artırma olasılığını yaklaşık üçte bire çıkardı. Öte yandan ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılara verilen aranın uzaması, bölgesel enerji arzına ilişkin daha derin bir bozulma endişesini hafifletti. Bu gelişme sonrasında Bitcoin, diğer riskli varlıklarla birlikte toparlandı.

64 bin ile 67 bin dolar aralığı öne çıktı

Bitcoin, temmuz ayında gördüğü 58 bin dolar civarındaki dipten toparlanarak 64 bin ile 65 bin dolar bandını yeniden kısa vadeli destek alanı haline getirdi. Pazartesi günkü yükseliş ise 66 bin ile 67 bin dolar arasındaki direnç bölgesini test etti.

Haftanın önceki bölümünde 66 bin 500 doların üzerine çıkan fiyat, daha sonra 64 bin doların altına çekilmişti. Kar realizasyonu ve teknoloji hisselerindeki zayıf görünüm yükselişi sınırladı. Son toparlanma hareketi ise henüz teyit edilmiş bir kırılma üretmedi.

Gösterge Seviye Kısa vadeli destek 64 bin ile 65 bin dolar İlk direnç 66 bin ile 67 bin dolar Olası sonraki bölge 68 bin ile 70 bin dolar Temmuz dip seviyesi 58 bin dolar civarı

Yeni yön için hacim ve fon akışı izleniyor

Piyasada daha önce görülen 221,7 milyon dolarlık tek günlük ETF girişi, toplam 2,73 milyar dolara ulaşan 10 günlük çıkış serisini sona erdirmişti. Bu toparlanma kısa vadeli akış verilerini iyileştirse de önceki satış dalgasında oluşan kayıpları tamamen telafi etmedi.

67 bin doların üzerindeki kalıcı hareket, 68 bin ile 70 bin dolar bölgesinin yeniden test edilmesine kapı aralayabilir. Bunun için daha güçlü işlem hacmi, fonlarda düzenli giriş ve para politikasına ilişkin daha net bir zemin gerekiyor.

67 bin doların aşılmaması halinde Bitcoin’in önümüzdeki birkaç işlem seansında 64 bin ile 67 bin dolar aralığında sıkışması bekleniyor. Günlük ETF çıkışlarının 200 milyon doların üzerine yerleşmesi ve Fed’in daha sıkı bir duruş sergilemesi durumunda aşağı yönlü baskı artabilir. Böyle bir tabloda 64 bin doların yeniden test edilmesi, temmuz dibinin bulunduğu 58 bin dolar bölgesini tekrar gündeme getirebilir.