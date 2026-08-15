Bitcoin’de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik eşik oldu

Bitcoin, kısa vadede yatay görünüm sergilese de daha geniş zaman dilimindeki teknik yapı aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor. Fiyatın önemli bir direnç bölgesini geri alamaması ve büyük yatırımcıların satışlarının devam etmesi, piyasada temkinli duruşu öne çıkarıyor.

Teknik görünümde kritik bölge öne çıkıyor

Bitcoin, haber anında 63.342,39 dolar seviyesinde işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 19,4 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,27 trilyon dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı üzerindeki baskı tam olarak ortadan kalkmış değil.

Kripto analisti Crypto Patel, Bitcoin’in 82.800 dolar direncinden ve piyasa yapısında yön değişimine işaret eden eşikten döndüğünü, ardından da düşüş yönlü yapı kırılımının teyit edildiğini belirtiyor. Bu tablo, üst zaman diliminde zayıf görünümün korunduğuna işaret ediyor.

Crypto Patel, 82.800 dolar seviyesinin güçlü biçimde geri alınamaması halinde yükselişlerin yeni bir trend başlangıcından çok düzeltme hareketi olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Analiste göre 71.000 ile 74.500 dolar aralığı, olası tepki yükselişlerinde yakından izlenecek ana test bölgesi haline geldi. Bu alanın, satış emirlerinin yoğunlaştığı bölgeyle fiyat dengesizliğinin birleştiği bir yapı oluşturduğu ve bu nedenle satıcıları yeniden devreye sokabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: CHoCH, piyasa yapısında önceki yönün zayıfladığını ve olası yön değişimini gösteren teknik bir kavramdır. Fair value gap ise fiyatın hızlı hareketi sırasında grafikte oluşan ve daha sonra yeniden test edilebilen boşluk alanını ifade eder.

Aşağı yönlü senaryoda 59.800 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda satış baskısının 50.000 dolar seviyesine doğru derinleşebileceği öngörülüyor.

Seviye Önemi 82.800 dolar Ana direnç, trendin güç kazanması için izleniyor 71.000 ile 74.500 dolar Kritik yeniden test bölgesi 59.800 dolar Başlıca destek seviyesi 50.000 dolar Destek kırılırsa gündeme gelebilecek alt hedef

Büyük yatırımcı satışları baskıyı artırıyor

Lookonchain verilerine göre Paxos ağıyla bağlantılı bir büyük yatırımcı, Wintermute üzerinden 800 BTC daha sattı. Blokzincir kayıtları bu işlemin yaklaşık 50,72 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

Wintermute, dijital varlık piyasalarında likidite sağlayan önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Son işlemin yaklaşık sekiz saat önce gerçekleştiği ve büyük yatırımcıların son dönemde Bitcoin pozisyonlarını yeniden düzenlediğine işaret ettiği aktarılıyor.

Blokzincir verileri, aynı yatırımcı grubunun son iki ayda toplam 2.500 BTC sattığını ve bu işlemlerin yaklaşık 154 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını ortaya koyuyor.

Piyasada bundan sonraki yön açısından hem 71.000 ile 74.500 dolar aralığındaki fiyat tepkisi hem de Wintermute üzerinden gelebilecek yeni büyük satışlar izlenecek. Bu bölgeden gelebilecek bir reddin Bitcoin’i yeniden 59.800 doların altına taşıması ihtimal dahilinde görülürken, daha dengeli bir fiyat seyri satış baskısını sınırlayabilir.