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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik eşik oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik izleme bölgesi oldu.
  • 📉 Analistler, 82.800 dolar geri alınmadıkça yükselişlerin düzeltme niteliği taşıdığını aktarıyor.
  • 🐋 Paxos bağlantılı bir cüzdan Wintermute üzerinden 800 BTC sattı ve $BTC üzerindeki baskı sürdü.
  • 🧭 Son iki ayda 2.500 BTC'lik satış, kısa vadeli piyasa duyarlılığını zayıflatan başlıklar arasına girdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, kısa vadede yatay görünüm sergilese de daha geniş zaman dilimindeki teknik yapı aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor. Fiyatın önemli bir direnç bölgesini geri alamaması ve büyük yatırımcıların satışlarının devam etmesi, piyasada temkinli duruşu öne çıkarıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik bölge öne çıkıyor
2 Büyük yatırımcı satışları baskıyı artırıyor

Teknik görünümde kritik bölge öne çıkıyor

Bitcoin, haber anında 63.342,39 dolar seviyesinde işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 19,4 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,27 trilyon dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı üzerindeki baskı tam olarak ortadan kalkmış değil.

Kripto analisti Crypto Patel, Bitcoin’in 82.800 dolar direncinden ve piyasa yapısında yön değişimine işaret eden eşikten döndüğünü, ardından da düşüş yönlü yapı kırılımının teyit edildiğini belirtiyor. Bu tablo, üst zaman diliminde zayıf görünümün korunduğuna işaret ediyor.

Crypto Patel, 82.800 dolar seviyesinin güçlü biçimde geri alınamaması halinde yükselişlerin yeni bir trend başlangıcından çok düzeltme hareketi olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Analiste göre 71.000 ile 74.500 dolar aralığı, olası tepki yükselişlerinde yakından izlenecek ana test bölgesi haline geldi. Bu alanın, satış emirlerinin yoğunlaştığı bölgeyle fiyat dengesizliğinin birleştiği bir yapı oluşturduğu ve bu nedenle satıcıları yeniden devreye sokabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: CHoCH, piyasa yapısında önceki yönün zayıfladığını ve olası yön değişimini gösteren teknik bir kavramdır. Fair value gap ise fiyatın hızlı hareketi sırasında grafikte oluşan ve daha sonra yeniden test edilebilen boşluk alanını ifade eder.

Aşağı yönlü senaryoda 59.800 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda satış baskısının 50.000 dolar seviyesine doğru derinleşebileceği öngörülüyor.

SeviyeÖnemi
82.800 dolarAna direnç, trendin güç kazanması için izleniyor
71.000 ile 74.500 dolarKritik yeniden test bölgesi
59.800 dolarBaşlıca destek seviyesi
50.000 dolarDestek kırılırsa gündeme gelebilecek alt hedef

Büyük yatırımcı satışları baskıyı artırıyor

Lookonchain verilerine göre Paxos ağıyla bağlantılı bir büyük yatırımcı, Wintermute üzerinden 800 BTC daha sattı. Blokzincir kayıtları bu işlemin yaklaşık 50,72 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

Wintermute, dijital varlık piyasalarında likidite sağlayan önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Son işlemin yaklaşık sekiz saat önce gerçekleştiği ve büyük yatırımcıların son dönemde Bitcoin pozisyonlarını yeniden düzenlediğine işaret ettiği aktarılıyor.

Blokzincir verileri, aynı yatırımcı grubunun son iki ayda toplam 2.500 BTC sattığını ve bu işlemlerin yaklaşık 154 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını ortaya koyuyor.

Piyasada bundan sonraki yön açısından hem 71.000 ile 74.500 dolar aralığındaki fiyat tepkisi hem de Wintermute üzerinden gelebilecek yeni büyük satışlar izlenecek. Bu bölgeden gelebilecek bir reddin Bitcoin’i yeniden 59.800 doların altına taşıması ihtimal dahilinde görülürken, daha dengeli bir fiyat seyri satış baskısını sınırlayabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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