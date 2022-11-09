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Ünlü Analistin Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu: 12.000 Dolara Düşebilir!

Bitcoin için kıyamet senaryoları birbiri ardına geliyor. Uzman analistler fiyatın düşebileceği noktalar hakkında bilgi verdiler.
20:50
9 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in (BTC) ayı piyasasından çıkma çabası, kripto sektörünün FTX borsasını etkileyen yüksek profilli bir likidite krizine maruz kalmasının ardından darbe aldı. Sonuç olarak, öncü kripto para birimi neredeyse iki yılın en düşük seviyesine geriledi ve boğalar çaresiz göründü.

Ünlü İsimden Olası Kriz Senaryosu

Bu doğrultuda, dünyaca ünlü analistlerinden olan Jim Wyckoff 9 Kasım’da, ayıların olası bir sürekli Bitcoin fiyat düzeltmesine dönüşen teknik bir avantaja sahip olduğunu öne sürdü. Wyckoff’a göre, FTX krizi genel olarak yatırımcı güvenini aşındırdı ve piyasanın ciddi bir likidite sıkışıklığı beklemesi gerektiğini belirtti.

Ayılar, yakın vadede daha fazla aşağı yönlü fiyat baskısı yaratmak için hızla teknik güç kazandı. Piyasada hala Salı günü kripto para piyasalarında yaşanan ve altının güvenli liman olarak satın alınmasına yol açarak bunun yanı sıra gümüş fiyatlarını da keskin bir şekilde artıran kargaşa konuşuluyor.

Bitcoin 12,000 doları yeniden test etme potansiyeline sahip. Buna ek olarak, AltcoinSherpa takma adlı kripto analisti 9 Kasım’da attığı bir tweet’te, mevcut piyasa koşullarında bir sonraki Bitcoin fiyat hareketinin tarihsel eğilimleri taklit edebileceğini öne sürdü.

Uzmana göre, varlık ‘Bitcoin için güçlü bir direnç’ oluşturacak bir değer olan 12.000 dolara kadar gerileyebilir. Ayrıca 20.000 dolar pozisyonunun sağlam bir şekilde kırıldığını da kabul etti. Analist, özellikle 12.000 dolar pozisyonuna ulaşılması durumunda Bitcoin’in artan alım baskısını çekeceğini belirtti.

10.000 Dolar Hala Mümkün

Başka bir kripto para analisti ve yatırımcısı Michaël van de Poppe, 10.000 dolara düzeltmenin hala ihtimal dahilinde olduğunu, ancak bunun piyasanın krize nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını belirtti.

Piyasalar Bitcoin için 10.000 dolara doğru düşebilir mi? Kesinlikle, bu olası bir ihtimal ya da 12000-14000 dolar da olabilir, her şey işlerin bundan sonra nasıl gelişeceğine bağlı. Ancak, burada Bitcoin’i açığa satmaya cesaret edemem. Bunun yerine DCA ve yatırım yapın.

Yayınlanan son habere göre Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in 10.000 dolarda bir destek seviyesi bulabileceğine işaret ederken FTX durumunun makroekonomik dominoları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Düşüş görünümü Bitcoin teknik göstergelerine de yansımış de durumda. Özellikle bir günlük teknik verilerin özeti incelendiğinde güçlü satış baskılarının devam ettiği görülüyor.  Bu arada Bitcoin, yazım saatine göre 16.950 dolardan işlem görerek serbest düşüşünü sürdürüyor ve son 24 saatte %11 değer kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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