Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Solana hakkında son derece önemli bir duyuru yayınladık ve ardından fiyat yaklaşık 5 dolar daha sildi. SOL Coin fiyatı 15,75 dolara kadar düştü. Bitcoin ise 16.918 dolara indi. Kripto para piyasaları tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşıyor. Solana kurucu ortağı ise tüm bu kaosun ortasında önemli açıklamalarda bulundu.

SOL Coin Açıklama

Solana Labs COO’su Raj Gokal, ABD dışındaki varlıklarını Binance‘a satacak olan FTX krizine ağırlık vererek, çöken kripto borsasıyla yakın bağları olan Solana ekosistemi için durumu değerlendirdi. Twitter’da “Binance ekosistemi önemsiyor gibi görünüyor, ancak ellerinde çok iş var” diye yazdı. Ayrıca “FTX ile iyi bir anlaşma yapabileceklerini umuyorum” dedi.

Solana’nın yerel kripto parası SOL’un fiyatı son 24 saat içinde %40’ın üzerinde düşerek 15,75 dolara kadar indi. Ayrıca akşamüzeri belirttiğimiz gibi Serum ve diğer Solana tokenlerinde de erime devam ediyor. FTX‘in sorunlarıyla ilgili haberlerin tetiklediği küresel kripto varlık satışı, 1 milyar dolarlık SOL’un 24 saatten kısa bir süre içinde elden çıkarılacağı haberiyle Solana için şiddet kazandı.

Solana Bitti Mi?

Kurucu ortak Gokal böyle düşünmüyor. Ona göre Solana çok büyük badireler atlattı ve FTX’in iflası onların yok olması anlamına gelmiyor. Solana Labs CEO‘su Anatoly Yakovenko ise şunları söyledi;

“Bir ABD şirketi olan Solana Labs, FTX’da herhangi bir varlığa sahip değildi. Güçlü bir ekibimiz ve yıllarca yetecek paramız var. İnşa etmeye devam edeceğiz”.

Yakovenko yarın açılacak 1 milyar dolarlık SOL Coin kilidiyle ilgili yorum yapmadı. Fakat en önemli konu buydu. Bugün detaylarını aktardığımız gibi Solana doğrulayıcıları platformdan kazanç elde etmek için kilitledikleri SOL Coin’leri fiyatın daha fazla düşme riskine karşın çözüyor. Yarın Türkiye saatiyle 13:00’a kadar kilitler açılacak ve bu varlıklar büyük ihtimalle satış için borsalara akacak.

Pazar günü akşamdan bu yana yaptığımız uyarıyı yineleyelim. Solana ve onun ekosistemindeki SRM, FIDA gibi kripto tokenlere temkinli yaklaşmanız gerek. FTX hali hazırda Solana’nın en büyük yatırımcısı ve elinde milyarlarca dolar değerinde SOL bulunuyor. Bunların önemli bir kısmını hali hazırda sattığı düşünülüyor. Eğer daha büyük bir toplu satış dalgası gelirse SOL fiyatının tek haneye düştüğünü görebiliriz.