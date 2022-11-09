Bitcoin 2022 yılının en düşük noktasına bugün akşam saatleri itibariyle ulaştı. Bunun en büyük sebebi ise yaşanan FTX çöküşü olarak kabul ediliyor.

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Sam Bankman-Fried’in kripto imparatorluğunun çöküşünde çarpıcı gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuya aşina bir kişiye göre, kripto para borsası devi Binance tarafından rakip şirket FTX gözden geçirdikten bir günden daha kısa bir süre sonra, sıkıntı içerisinde bulunan rakibini satın alma teklifini gerçekleştirmesi pek olası görünmüyor.

Binance Tarafı Tespit Yaptı

Binance’in devralma için bağlayıcı olmayan niyet mektubu, Salı günü FTX’in mali durumunun kontrolden çıkması nedeniyle açıklandı ve çarpıcı durumlarla karşı karşıya kalınmasına sebep oldu. Satın alma işlemi Binance’ın durum tespiti yapmasına bağlıydı.

Kişi, FTX’in dahili verilerini ve kredi taahhütlerini gözden geçirme sürecinin ardından, yaklaşık yarım günün Binance’ın işlemi tamamlamaya şiddetle karşı çıkmasına neden olduğunu söyledi. Binance, önerilen anlaşmanın mevcut durumu hakkında yorum yapmayı reddetti. FTX de yorum yapmaktan kaçındı.

Bu haberler yayınlandıktan sonra, kripto para birimindeki ve ABD borsasındaki kayıplar daha da kötüleşti. Bitcoin (BTC), 2022’nin en düşük seviyesi olan 16.857 doları tekrar ziyaret etti ve Ethereum (ETH), Birleştirme sonrası düşük seviyesi olan 1.160 dolara geri döndü. Piyasa Endeksi (CMI) 24 saat öncesi ile karşılaştırıldığında %5,2 düşüş yaşadı. Amerikan hisse senetleri için gösterge olan S&P 500, günün en düşük seviyesine geriledi.

Olay Nasıl Buraya Geldi?

Geri çekilmek, bir haftalık dramada bir başka çarpıcı adım olacak gibi görünüyor. Bundan yaklaşık 1 hafta önce FTX’in kardeş firması olarak kabul edilen Alameda Research’ün bilançosu hakkında bir rapor yayınlandı. Bu rapor, Sam Bankman-Fried’in her iki şirketi de içeren kripto imparatorluğunun finansal istikrarı hakkında endişelere yol açtı.

FTX’te bir likidite sıkışıklığına yol açan CZ, elindeki FTT kripto para birimini satacağını söylediğinde durum daha da kötüleşti. Daha sonra Binance, konuyla aşina olan insanlara göre FTX’in yardım istemesi ve diğer büyük borsalar Coinbase ve OKX tarafından geri çevrilmesinin ardından anlaşma yapmak zorunda kaldı.