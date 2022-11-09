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Bitcoin ve Kripto Paralar Buraya Gidiyor!

Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Piyasalarda son durum ne?
18:55
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıl kripto para piyasaları birçok tarihi gün yaşadı. Ethereum’ın PoS geçişi, LUNA iflası, milyarlarca dolarlık hack vakaları. Derken en büyük kripto para borsalarından birinin iflasını gördük. Bu kadar büyük olayın aylar içinde gerçekleşmesi Bitcoin fiyatını 2 yıl önceki seviyelerine taşıdı. Tam yükseliş umutları artmaya başlamış, dolar endeksi düşerken FTX’in resmen battığı ortaya çıktı. Peki kripto para piyasaları buradan nereye gidecek?

Kripto Paralar

İlk 100 kripto para birimi arasında yalnızca stablecoinler yerinde dururken diğerleri düşüyor. FTT ve SOL ciddi kayıplar yaşadı. FTT özelindeki durumu zaten birçok defa anlattı. Solana için de yarın kilidi açılacak 1 milyar dolarlık SOL Coin endişesi satış baskısını körüklüyor. Bitcoin fiyatı şu anda dört günlük bir kayıp serisinde ve %18’lik bir erime yaşadı. Kripto piyasasındaki bu ani düşüş, likidite krizi ve ünlü kripto borsası FTX’i çevreleyen FUD tarafından destekleniyor. Dahası, bu keskin satış, aylardır korunan 18.000-18.200 dolar desteğinin kırılmasına neden oldu.

Şimdilik kripto para piyasaları 2021 Ocak seviyelerinde ve olumsuzluk devam ediyor. Eğer CFTC soruşturmayı bir davaya dönüştürmezse ve kısa süre içinde Binance, FTX’i kurtarırsa son iflasın piyasaya etkisi sınırlandırılmış olacak.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Bitcoin’in 2022 dip desteğindeki bu kırılma, yatırımcılar için daha fazla kayıp anlamını taşıyor. Günlük kapanışın 18.200 doların altında olması düşüş momentumunu daha da artıracaktır. Dün günlük kapanış 18.500 seviyesinde olmuştu. Peki olumsuz senaryoda yatırımcıyı ne bekliyor? Artan düşüş momentumuyla Bitcoin fiyatı 16.500 dolara kadar gevşeyebilir. Dün de belirttiğimiz gibi popüler analist Capo daha da aşağıda bir dip hedefliyor. Ona göre Aralık bitmeden fiyatlar 14.000 dolar seviyesine kadar inecek.

Ethereum fiyatı bu hafta %27,3’lük düşüşle Bitcoin’den daha fazla kayıp yaşadı. Dahası, satış baskısı devam ettikçe, fiyatlar aylık 1.250 dolar desteği yıkıldı. Ancak ETH fiyatı bu bölgeye yeniden yaklaşıyor ve günlük mumda uzun bir kuyruk reddi gösteriyor. Bu düşük fiyat reddi, alıcıların 1.250 dolarlık desteklerini denediklerini gösteriyor. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen seviyenin altında bir günlük mum çubuğu kapanışı önemlidir ve bu da fiyatları %17,5 aşağı çekerek 1.000 dolara düşürebilir.

Yarın ABD enflasyon verisi açıklanacak. Eğer veri beklentinin üzerinde gelirse düşüşün tuzu biberi olabilir yatırımcılar daha fazla volatiliteye hazırlıklı olmalı.

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