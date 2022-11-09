Dogecoin için son düşüş bir alım fırsatı mı? Güncel fiyattan alım yapılır mı? Ayı piyasaları ve boğanın yatırımcı için farkları.

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FTX’in iflası kesinleştiğinden beri tüm kripto para piyasası sert düşüşler yaşıyor. Cüzdanlar eridi ve korku artıyor. Daha büyük kayıplar yaşanabilir mi? Belki, ama kripto para piyasaları 2021 Ocak seviyelerine kadar geriledi. Bugüne kadar Bitcoin’de sonsuz bir düşüş görmedik çünkü fiyat sıfırlanmadı. Yani yükseliş için umut var ve doğru projelere korkunun hakim olduğu günlerde yatırım yapmak para kazandırabilir.

Kaosun Getirdiği Fırsat

Kripto paralar boğa piyasalarını yaşarken (mesela geçtiğimiz yıl Kasım ayını veya Mayıs öncesini hatırlayın) bakkalınız, berberiniz yani çevrenizdeki birçok insanın Bitcoin ve kripto hakkında konuştuğunu görürsünüz. Sonra ayı piyasaları gelir ve çoğu insanın kripto paraların artık bittiğine dair yaptıkları engin analizleri dinlemek zorunda kalırsınız. Tıpkı 2018 yılında olduğu gibi, tıpkı ondan önceki döngü geçişlerinde yaşandığı gibi. Duygular 180 derece döner.

Boğa piyasalarında yatırım yapmak güzeldir çünkü aldığınız hemen hemen her şeyin fiyatı yükselir ve dahi olduğunuz gibi yanlış algılara kapılırsınız. Ancak ayı piyasaları acı vericidir. Yüzde 90’ı aşan kayıplar doğru projelere yatırım yapmayanlar için tüm sermayesinin silinmesi anlamını taşır.

Ayı piyasalarında yatırım yapanlar, boğada herkes alıma hücum ederken satış yapar. Kripto para yatırımcılarının çok az bir kısmı bu döngüden sabırla çıkabilir. Eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız ayı piyasalarının acı veren günleri sizin için daha kazançlı bir gelecek hazırlayabilir. Boğanın FOMO’su ile yatırım yapmaktansa ayının FUD’ı gölgesinde doğru projeleri seçip yatırım yapmak daha iyi olabilir.

Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?

Bunda 5-6 gün önce bu soru sorulsa ve 0,09 dolar civarından “DOGE alınır mı?” denilse genelin cevabı evet olurdu. Çünkü Elon Musk sosyal medya devi Twitter’ı satın aldı. DOGE ile Twitter’ı birlikte düşündüğü bazı planlarının da olduğu biliniyor. Ancak bugün korku ve panik herkesin fikrini değiştirmesine neden oldu.

Dogecoin, 1 Kasım’daki yerel zirvesinden bu yana yaklaşık %43 kayıp yaşadı. Bir destek bölgesinin müdahalesi fiyatlarda bir sıçrama olabileceği anlamına gelse de, daha fazla kayıp yaşanması muhtemeldi. Geçtiğimiz hafta Dogecoin piyasasından önemli miktarda sermaye çıkışı oldu

Dogecoin bir destek bölgesine giriyor ancak buradan alım yapmak riskli bir girişim olabilir

Ekim sonu ve Kasım başındaki ralli Dogecoin’i kripto etrafında sosyal medya etkileşiminin ön saflarına taşıdı. Bu coşku, Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından geldi. DOGE‘nin Twitter’da çeşitli hizmetler için ödeme olarak kullanılabileceği söylentileri yükseliş ateşini körükledi. Son iki günün katliamı, şiddetli olmasına rağmen, DOGE için düşüş trendinin başlangıcı değildi. Aksine, aşağı yönlü hareketin başlangıcı, 5 Kasım’da 0,134 doların dirence dönüştüğü zamana kadar götürülebilir. Bu durum diğer altcoinlerin çoğu için de böyleydi.

Özellikle son olayların ardından, birçok spekülatör muhtemelen kenarda daha fazla fiyat hareketinin gelişmesini bekliyordu. Teknik açıdan DOGE bir sıçrama yaşayabilecek olsa da, piyasa yapısı düşüş eğilimine geçti. Yani DOGE için doğru zaman olup olmadığına siz karar vermelisiniz. Elon Musk, Dogecoin’i Twitter’a entegre eder mi? Bitcoin 14.000 dolara düşer mi? Ve daha birçok soruya cevap bulup kararınızı verebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.