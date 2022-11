Okuma Süresi: 2 Dakika

Bana sorarsanız bir yatırım aracıdır ama öncesinde yatırım kelimesinin anlamına bakmak gerekir.

Yani Yatırım Nedir?

Mevcut paranızla belirli bir kaynaktan gelir sağlamak amacıyla yapılan işlemdir.

Yatırım konusunu dijital sanat eseri üzerinden yorumlayacak olursak, fiziksel sanat eserine yatırım yapmaktan çok da farkı yoktur diyebilirim. NFT’ler tasarımları gereği, kripto para birimlerinden farklıdırlar ve değerlerini emir tahtasından çok, eseri üreten kişi veya yatırımcısı belirler. Yani üreticisi NFT koleksiyonuna güzel bir yol haritası çizmişse koleksiyonun sağlayacağı parada güzel olur. Yine aynı şekilde yatırımcı almış olduğu NFT’nin değerini bilirse ve elindeki NFT’nin nadir oluşu da yatırımın değerini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bunlardan yola çıkarak NFT’ler yatırım aracı olarak kullanılabilir.

Neden NFT Almalıyız?

Bu soruya cevap verirken aslında ben NFT’leri her zaman normal hayatımız ile kıyaslamak istiyorum. Bildiğiniz gibi NFT’ler normal hayatta var olan sanatsal çalışmaların, sanat konusunda işlev kazanan şeylerin aslında dijital ortama yansıtılmış hali. Dijital ortamda ileriye dönük olarak daha da iyi yerlere getirilmeye çalışılan sektör diyebiliriz. İster istemez insanoğlunu düşündüğümüzde doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar her zaman sahip olma arzumuz vardır. Yani bir şeylere sahip olmak isteriz. Bu sebeple bizler araba almak isteriz, ev sahibi olmak isteriz, bağ bahçe almak isteriz. Peki bunları niçin almak isteriz? Çünkü bunları aldığımız zaman aslında bir varlık sahibi olmuş oluruz. Bu aslında kendimizi bize iyi hissettirir. Bunun dışında bizim karakter özelliğimize baktığımızda her kesin ilgi alanı bir diğerine göre farklılık gösterir. Kendimden örnek vermek gerekirse, ben teknoloji ve teknolojik aletler ile ilgilenmeyi seven bir insanım. Oyun oynamayı severim, video çekmeyi ve montajlamayı severim. Bu yüzden benim bu işleri yapmamı sağlayacak güzel bir kasaya ve alet edevata sahip olmam gerekir. Maddiyatım yettikçe de bunları temin ederim, parçalarını değiştiririm vs. gibi… Yani olayı şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu benim karakter özelliğimden dolayı ortaya çıkan ilgi alanımdır. Lakin farklı bir kişiye baktığınızda o kişinin ilgi alanı farklı olabilir. Yani benim ilgi duyduğum alana hiç ilgisi olmayabilir. Aslında buda insanoğlunun bir şeylere sahip olup kendini tatmin etme özelliğini ortaya çıkarır.