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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Fox News, kripto para piyasasında yaşanan FTX krizine politik bir bakış açısı ile yaklaştı.

Sam Bankman-Fried: Demokratların Finans Kalesi! Ne Tesadüf!

Kripto para borsası FTX‘in CEO’su Sam Bankman-Fried, 2022 ara seçimleri öncesinde Demokratların “en yeni ve büyük destekçisi” olarak nitelendirildi. Ancak, ilginç bir şekilde seçim arifesinde ve gününde dünyanın en büyük 3.borsasında yaşanan kriz, bir anda gündeme oturdu. Reuters, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun, rakip borsadaki “likidite sıkışıklığını” kapatmak için FTX’in ABD dışı birimini satın almak üzere Salı günü bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Bu süreç, ABD’li seçmenlerin sandık başına gitmesiyle aynı güne denk geldi. Teknoloji gazetecisi Eric Newcomer, satışla ilgili olarak “Bu, kripto para ​​dünyasında gerçekten çılgın bir olay.” ifadesini kullandı. 30 yaşındaki Bankman-Fried, bu seçim döneminde milyarder George Soros’un arkasından Demokrat’lara desteğini sunan en büyük ikinci bağışçı konumundaydı.

Washington, DC merkezli kuruluş Open Secrets’e göre, Bankman-Fried’in seçim kampanyalarına toplamda 39.826.856 dolar bağış yaptı. Genç girişimci, Demokrat adaylara 36.793.956 dolar verirken, Cumhuriyetçilere ise sadece 235.200 dolar bağışladı. Ağustos ayında ABD’nin önde gelen gazetelerinden Politico, Bankman-Fried’i Demokratların kurtarıcısı” olarak nitelendirdi. İddialara göre, SBF “bir siyasi ajanlar ağı tuttu ve Demokrat Parti’de söz sahibi olmak için on milyonlarca daha harcadı. 2020 öncesinde Joe Biden‘ın kampanyasına 10 milyon dolardan fazla bağışta bulunan Bankman-Fried’ın, 2024 seçimleri için 100 milyon dolar ila 1 milyar dolara kadar devasa bir miktar harcayabileceği tahmin ediliyordu.

Uzmanlardan İlginç FTX İddiası!

Tüketici Koruma Merkezi’nde kripto para uzmanı olan Yaël Ossowski, Washington Post’a kripto para sektöründeki lüks hayat, inanılmaz paralar ve gösteriş dünyasının bir gecede son bulabileceğini söyledi. Uzmana göre, SBF, Demokrat’lara bağış yaparak bir yandan da siyasi nüfuz sahibi olmaya çalışıyordu. Yönetici, kripto paraların aşırı derecede böbürlenen insanların egosunu törpülediğini iddia etti. Bloomberg, Bankman-Fried’in 16 milyar dolarlık servetinin günler içinde “eridiğini” belirtti.

Valkyrie Investments’ın baş yatırım sorumlusu Steven McClurg, ticaret için FTX hiç bir zaman kullanmadığını söyledi ve “FTX’e hiç girmedik çünkü ne olduğunu anlayamadık” dedi. Ancak McClurg, bunun kripto para piyasasındaki son büyük kriz olacağından emin çünkü Binance kripto kışından nasıl kurtulacağını biliyor. Uzmana göre, borsa borç almıyor ve temkinli bir politika izliyor. McClurg!a göre, bu son büyük krizi gibi görünüyor. Binance, uzun süredir piyasada ve zor zamanlarda adımlarına dikkat ediyor.