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  •   Dikkat! Piyasa Diken Üstünde! Eski ABD Kongre Adayı Bu Altcoin’den Zulalıyor!

Dikkat! Piyasa Diken Üstünde! Eski ABD Kongre Adayı Bu Altcoin’den Zulalıyor!

Kripto para piyasası yeni bir kriz sebebiyle sendelerken, Gokhshtein Media'nın kurucusu ve eski ABD kongre adayı David Gokhshtein, bu altcoin'e dikkat çekti.
16:00
9 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir kriz sebebiyle sendelerken, Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD kongre adayı David Gokhshtein, bu altcoin’e dikkat çekti.

David Gokhshtein: BNB!

FTX krizi piyasaya darbe vururken, Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD kongre adayı David Gokhshtein, Binance Coin’e (BNB) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetici, alabildiği kadar BNB almayı planladığını belirtti. Bitcoin (BTC) dahil birçok altcoin kzıla bürünürken BNB nispeten daha iyi bir performans sergiledi. FTT ise neredeyse yüzde 80 değer kaybederek, LUNA’ya benzer bir tablo çiziyor.  Bununla birlikte, BNB’nin son 24 saat içinde %8,74’lük bir düşüş göstermesi piyasadaki krizin boyutunu ortaya koyuyor. BNB, 388 dolarlık zirveden düştükten sonra an itibariyle 301.45 dolardan işlem görüyor.

FTX ve Binance borsaları arasında bir anda patlak veren “savaşta” Binance kazanan taraf oldu. Binance, para çekme işlemlerini askıya aldıktan sonra  FTX’i satın almayı teklif etti. Binance, bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. Ancak borsa dilediği zaman anlaşmadan çekilme hakkına sahip.  Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, FTX‘in  finansal sıkıntı yaşadığının ortaya çıkmasını beklediğinden Binance’in satın alma işleminden geri adım atmasının olası olduğuna inanıyor. FTT Token (FTX) son 24 saat içinde resmen eridi ve an itibariyle 4.46 dolardan işlem görüyor

Yönetici, Ayrıca SHIB Hayranı!

David Gokhshtein , geçen hafta meme coin’lerin yatırım potansiyeline de dikkat çekti. Yakın tarihli bir tweet’te Gokhshtein, tanıdığı yatırımcılarının %50’sinin Dogecoin ve Shiba Inu’ya Bitcoin’den (BTC) daha fazla yatırım yaptığını belirtti. Gokhshtein, “Tanıdığım insanların yarısı DOGE ve SHIB‘de BTC’den daha fazla kazanç elde etti” açıklamasını yaptı. Gokhshtein ayrıca, “portföy çeşitlendirmesinin” de önemine değindi.

Gokhshtein, Bitcoin ve Ethereum almakla ilgili bir sorunu olmamasına rağmen, portföyünü her zaman daha fazla kazanç getirme potansiyeli olan diğer kripto paralarla çeşitlendireceğini belirtti. Politikacı, “BTC ve ETH almaya devam edeceğim. Ancak, daha fazla kazanç sağlayan diğer kripto paralar önceliğim” dedi.

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