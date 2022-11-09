Bitcoin (BTC) yeni bir kriz ile büyük darbe alırken, önde gelen bir analist BBC'ye sürece ve piyasaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Bitcoin (BTC) yeni bir kriz ile büyük darbe alırken, önde gelen bir analist BBC’ye sürece ve piyasaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Bir Dönem..!

Kripto para piyasası, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflas sinyalleri vermesiyle sarsıldı. Dün, FTX, para çekme işlemlerindeki artışın “önemli bir likidite sıkışıklığına” yol açmasının ardından rakibi Binance ile bir kurtarma anlaşması yaptı. FTX‘in mali durumuna ilişkin endişelerin, yalnızca üç gün içinde 6 milyar dolarlık para çekme işlemini tetiklediği bildiriliyor. Binance, durum tespiti bekleyen FTX’i satın almayı kabul ettiğini söyledi. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, kripto para piyasasındaki en güçlü kişiler konumunda. Böylesine güçlü ve devasa bir şirketin, sendelemeye başlaması piyasada panik yarattı.

FTX üzerindeki ilk baskı, Pazar günü Binance’in elindeki FTT token’larını satacağını tweetleyen Zhao’dan geldi. Yönetici, ellerinde kalan tüm FTT’leri tasfiye etmeye karar verdiğini vurgulamıştı. FTT, bu hafta değerinin neredeyse %80’ini kaybetti. Salı günü Zhao, “Bu öğleden sonra FTX yardımımızı istedi. Önemli bir likidite sıkışıklığı var” tweetini attı. Binance, firmayı satın almak için bir niyet mektubu imzaladığını ancak “herhangi bir zamanda anlaşmadan çekilme ayrıcalığına” sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Twitter’da Bankman-Fried önemli olan müşterilerin korunmasıdır..” açıklamasını yaptı. Bankman-Fried ayrıca FTX’in ABD’nin ayrı bir şirket olduğunu ve “şu anda bundan etkilenmediğini” kaydetti. Uzmanlara göre, FTX gibi bir şirketin bu hale gelmesi piyasada yeni karamsar bir döneme işaret ediyor.

Siyah Kuğu: Kış Daha Soğuk Olacak!

Wedbush Securities kıdemli sermaye analisti Dan Ives BBC‘ye verdiği demeçte, kripto para piyasasında Siyah Kuğu Vaka’sının yaşandığını belirtti. Uzmana göre, kış artık daha da soğuk geçmeye başlayacak. Analiste göre, BTC’deki düşüşdevam edebilir. Bazı kaynaklara göre, eski zamanlarda tüm kuğuların beyaz olduğuna dair bir inanç vardı. Bu sebeple, “Siyah Kuğu” imkansızlığı temsil ediyordu ve “olmayan” anlamında bir ifade olarak kök salmıştı.

Günümüzde, olması neredeyse imkansız olan durumlar ve bu olayların büyük etkileri Siyah Kuğu Vakası olarak adlandırıldı. Bitcoin, %10’dan fazla düştü ve Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyene geriledi. Bu arada, çevrimiçi ticaret platformu Robinhood borsa değerinin %19’undan fazlasını kaybederken, kripto para borsası Coinbase hissesi de %10 düştü.