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Kritik Rapor! Tahminlerinde Yanılmayan Platform: Bu Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapacak!

Kripto para piyasası yeni bir kabusa uyanırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin önümüzdeki aylarda  hangi yöne gideceğini merak ediyor.
13:00
9 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir kabusa uyanırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin önümüzdeki aylarda  hangi yöne gideceğini merak ediyor.

Ethereum, Kasım ve Aralık’ta Bu Seviyelere Ulaşacak!

Son birkaç ay içinde, kripto para piyasası, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Federal Rezerv’in yüksek enflasyon ile mücadelesi sürerken, faiz oranlarındaki artış da hisse senedi ve Bitcoin (BTC) gibi riskli varlıklar olarak sınıflandırılan piyasalara büyük darbe vurdu. Ethereum da Merge güncellemesi sonrası büyük oranda değer kaybederek endişe yarattı. Özellikle, ekonomik belirsizlik ve resesyon endişeleri arttıkça Merge’e ynelik iyimserik de ortadan kayboldu. 4.850 dolarlık zirveden uzaklaşan ETH’nin kısa vadede ayında hangi yöne gideceği merak ediliyor.  FTX krizi de mevcut yangını iyice körükledi.

Yılın başından bu yana Ethereum fiyatındaki önemli düşüşe rağmen, CoinMarketCap kripto para topluluğu, ETH’nin Kasım sonunda 1.537 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ankete, 2.342 kişi katıldı.  Ethereum, son 24 saatte % 12 düşüşle an itibariyle 1.279 dolardan işlem görüyor. Platform ayrıca Aralık ayı sonu için Ethereum tahminini açıkladı. Bu noktada topluluk, yıl sonu için daha çok iyimserik gösteriyorlar. Platform, ETH’nin Aralık sonunda 1.600 dolar seviyesinde olacağına inanıyor.  CoinMarketCap verilerine göre, 1 Ocak 2022’de 3.722 dolardan işlem gören Ethereum sene başından beri % 70’e yakın değer kaybetti.

Analist: Ethereum, Bu Kritik Seviyeyi Geri Almalı!

Ethereum, yılın başından bu yana, çoğunlukla kripto para piyasasının genel düşüş eğilimini takip etti ve yıldan bugüne (YTD) grafiğinin gösterdiği gibi, son birkaç aydır çoğunlukla yatay bir şekilde işlem gördü. Bu arada teknik analist Matthew Hyland, 8 Kasım’daki tweet’inde, Ethereum’un yeniden yükselmesi için 1.360 dolara ulaşması gerektiğini iddia  etti. Analiste göre, veriler ayrıca, her ikisi de borsaya kıyasla çok düşük volatilite kaydettiği için Bitcoin (BTC) ile birlikte Ethereum’un “yeniden ivme kazanacağını” gösteriyor. Ancak, uzmanlar enflasyon verilerinin ve FTX krizinin etkilerinin sürebileceğine dikkat çektiler.

Bir hafta önce Santiment,  Merge’ün piyasaya sürülmesi  ile 1 Kasım arasında  borsa dışı balinaların ETH birikimlerine ve hodl sürecine devam ettiğini ifade etti.  Santiment, daha yakın zamanda, Ekim ayının sonundan bu yana küçük, orta ve büyük çaptaki trader’ların  birikim yaptıklarını belirtti. Kıdemli analist Michaël van de Poppe daha önce 6 Kasım’da  Ethereum‘un önümüzdeki aylarda 1500 dolar hedefine ulaşabileceği beklentisini dile getirmişti.

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