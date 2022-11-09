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Dev kripto para borsası FTX ve kardeş şirket Alameda Research ile birlikte iflasın eşiğine gelmesi yatırımcıların mağdur olmasına neden oldu. FTX’te likidite krizinin baş göstermesinin ardından para çekme işlemlerinin durdurulması, ağırlıklı olarak taleplerin yerine getirilememesi pek çok yatırımcıyı zorda bıraktı. Binance‘ın FTX’i satın almasıyla likidite krizinin çözüleceğini uman yatırımcılar merakla gelecek haberleri beklerken Tron kurucusu Justin Sun’dan müjdeli bir haber geldi.

5 Altcoin için 1:1 Oranında Takas Yapılacak

Kısa süre önce kripto para borsası Huobi’nin danışma kuruluna katılan ve yakın zaman öncesine kadar ses getiren kararlarla önemli hamleler yapan Tron kurucusu Justin Sun, kripto para borsası FTX’teki likidite krizinin ortasında dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Sun, FTX’teki likidite krizinin sektörde endişeye neden olduğunu, ekibiyle birlikte sorunun çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yatırımcıları korumak istediklerini ifade eden Sun, “FTX platformundaki tüm TRX, BTT, JST, SUN ve HT‘yi 1:1 oranında takas etmek dahil, kullanıcılarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” eklemesini yaptı.

Sun’ın ardından kripto para borsası Huobi’den aynı şekilde duyuru yapıldı. Duyuruda, FTX’te TRX, BTT, JST, SUN ve HT’de parası kalan yatırımcılarının belirli bir formu doldurarak token takas taleplerini iletmeleri istendi. Sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik net olmadığına dikkat çeken piyasa uzmanları, FTX’te söz konusu altcoin’lerde parası kalan kullanıcılar için bunun büyük bir fırsat olabileceğine dikkat çektiler.

“Şov Peşinde”

Kripto para topluluğunun büyük bir kesmi Justin Sun’ın FTX’in neden olduğu krizin ortasında yatırımcıların yanında durmasını memnuniyetle karşılayarak takdir ederken, topluluğun bir kesiminin Sun’un ucuz bir şov peşinde olduğunu iddia ederek tepki gösterdiği görüldü. Topluluğun bazı önde gelen isimleri ise yatırımcı mağduriyetinin bir an evvel giderilmesi için Huobi gibi yapıcı kararlar alması gerektiğine dikkat çekiyor.