FTX ve Alameda Research'ün çöküşünden çok etkilenen altcoin FTX Token (FTT) ile birlikte bu altcoin oldu. Uzmanlar FTX ve Alameda krizinin altcoin'in sonunu getirebileceği konusunda uyarıyor.

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FTX ve Alameda Research’ün çöküşünden çok etkilenen altcoin FTX Token (FTT) ile birlikte Solana‘nın (SOL) olduğu görülüyor. FTT ile birlikte Solana ağının yerel varlığı SOL yoğun bir satış baskısı altına girmiş durumda. SOL fiyatı son 24 saat içinde yüzde 20’nin üzerinde düşüşle yazım sırasında 20,37 dolardan işlem görüyor. Solana cephesinde neler oluyor, SOL neden düşüyor? Gelin daha yakından bakalım.

Sam Bankman-Fried’ın Desteklediği Altcoin

Alameda Research‘ün zor durumda olduğunun ortaya çıktığı geçen haftadan bu yana SOL fiyatı son 5 günde yüzde 50 gibi şaşırtıcı bir oranda değer kaybetti. Coinalyze’deki verilere göre, son 24 saat içinde vadeli işlemlerdeki SOL pozisyonlarında 40 milyon dolarlık likidasyon oldu. Likidite edilen pozisyonların yüzde 50’sinden fazlası ise açılan long pozisyonlar.

FTX ve Alameda Research’ün çöküşünün Solana’yı etkilemesinin en büyük nedeni olarak ise Sam Bankman-Fried’ın Alameda Research aracılığıyla 1.2 milyar dolar değerinde SOL token’ı satın almış olması gösteriyor. Piyasa uzmanları, Alameda Research’ün SOL varlıklarını sattığını ve FTX token fiyatının düşüşünü kontrol altına almak için FTT satın aldığını iddia ediyor. Ayrıca, FTX’in Binance tarafından satın alınıyor oluşuna ilişkin son gelişmeyle birlikte Changpeng Zhao, şu anda FTT token’larının yüzde 10’unu kontrol ediyor. Bu nedenle, yatırımcılar Solana yerine BNB Chain‘i desteklemelerinin daha iyi olacağını düşünerek satış yapıyor olabilirler.

Sam Bankman-Fried, Solana’nın en büyük destekçilerinden biri. Ancak şirketlerinin iflasla karşı karşıya kalmasının ardından bu desteğin devam edip etmeyeceği belirsiz. Bu da Solana yatırımcılarını korkutuyor.

Solana Balinasının Korkutan Tasfiyesi

Zincir üstündeki (on-chain) verilere göre, bir Solana balinası tarafından SOL fiyatının düşmesine neden olan büyük bir likidasyon yaşandı. Çinli kripto para gazetecisi Colin Wu, Solend.fi’den aldığı verilere atıfta bulunarak şunları söyledi: