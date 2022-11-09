Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Uyarılar Başladı! FTX ve Alameda’daki Kriz Bu Altcoin’in Sonunu Getirebilir!

Uyarılar Başladı! FTX ve Alameda’daki Kriz Bu Altcoin’in Sonunu Getirebilir!

FTX ve Alameda Research'ün çöküşünden çok etkilenen altcoin FTX Token (FTT) ile birlikte bu altcoin oldu. Uzmanlar FTX ve Alameda krizinin altcoin'in sonunu getirebileceği konusunda uyarıyor.
10:15
9 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX ve Alameda Research’ün çöküşünden çok etkilenen altcoin FTX Token (FTT) ile birlikte Solana‘nın (SOL) olduğu görülüyor. FTT ile birlikte Solana ağının yerel varlığı SOL yoğun bir satış baskısı altına girmiş durumda. SOL fiyatı son 24 saat içinde yüzde 20’nin üzerinde düşüşle yazım sırasında 20,37 dolardan işlem görüyor. Solana cephesinde neler oluyor, SOL neden düşüyor? Gelin daha yakından bakalım.

Sam Bankman-Fried’ın Desteklediği Altcoin

Alameda Research‘ün zor durumda olduğunun ortaya çıktığı geçen haftadan bu yana SOL fiyatı son 5 günde yüzde 50 gibi şaşırtıcı bir oranda değer kaybetti. Coinalyze’deki verilere göre, son 24 saat içinde vadeli işlemlerdeki SOL pozisyonlarında 40 milyon dolarlık likidasyon oldu. Likidite edilen pozisyonların yüzde 50’sinden fazlası ise açılan long pozisyonlar.

FTX ve Alameda Research’ün çöküşünün Solana’yı etkilemesinin en büyük nedeni olarak ise Sam Bankman-Fried’ın Alameda Research aracılığıyla 1.2 milyar dolar değerinde SOL token’ı satın almış olması gösteriyor. Piyasa uzmanları, Alameda Research’ün SOL varlıklarını sattığını ve FTX token fiyatının düşüşünü kontrol altına almak için FTT satın aldığını iddia ediyor. Ayrıca, FTX’in Binance tarafından satın alınıyor oluşuna ilişkin son gelişmeyle birlikte Changpeng Zhao, şu anda FTT token’larının yüzde 10’unu kontrol ediyor. Bu nedenle, yatırımcılar Solana yerine BNB Chain‘i desteklemelerinin daha iyi olacağını düşünerek satış yapıyor olabilirler.

Sam Bankman-Fried, Solana’nın en büyük destekçilerinden biri. Ancak şirketlerinin iflasla karşı karşıya kalmasının ardından bu desteğin devam edip etmeyeceği belirsiz. Bu da Solana yatırımcılarını korkutuyor.

Solana Balinasının Korkutan Tasfiyesi

Zincir üstündeki (on-chain) verilere göre, bir Solana balinası tarafından SOL fiyatının düşmesine neden olan büyük bir likidasyon yaşandı. Çinli kripto para gazetecisi Colin Wu, Solend.fi’den aldığı verilere atıfta bulunarak şunları söyledi:

Bu çöküşün ne kadar yayılabileceği ve açık piyasada daha ne kadar SOL satılacağı kesin değil. Bu yılın başında yatırımcılar LUNA ile benzer bir tasfiye görmüştü. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında panik başlayacak olursa Solana’nın yanı sıra kripto para piyasasının geri kalanında da düşüş olabilir. Şu anda SOL, yılın başındaki fiyatının yüzde 90 altında işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!
Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!
Son Dakika: Bitcoin 19.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Nereye Gidiyor?
Son Dakika: Bitcoin 19.000 Doların Altına Düştü! Fiyat Nereye Gidiyor?
FTT Luna İle Aynı Kaderi Mi Paylaşacak? İşte Gelen Son Açıklamalar!
FTT Luna İle Aynı Kaderi Mi Paylaşacak? İşte Gelen Son Açıklamalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022