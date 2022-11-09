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Son Dakika: FTX CEO’su Mektup Gönderdi!

FTT CEO'su artık mahcup biri, yatırımcılara gönderdiği mektubun detayları ortaya çıktı.
01:49
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Artık resmen iflas ettiği anlaşılan FTX ve yatırımcıları için zor günler başladı. FTX Token (FTT) ciddi anlamda eridi. Yatırımcılar FTX’e erken dönemde katkı sağladıkları için FTT Tokenler almıştı bunların bir kısmı da Binance borsasının elinde bulunuyordu. CZ, iflasını gizlediğini düşündüğü SBF’nin batış sürecini birkaç paylaşımla hızlandırdı.

FTX CEO’sunun Mektubu

Hissedarlarına son gelişmeleri mektupla özetleyen Sam oldukça mahcuptu. Bundan birkaç ay önce “birçok kripto para borsasının iflasın eşiğinde olduğunu biliyoruz” veya “iflas eden kripto şirketlerini satın alabiliriz” diyen beyaz atlı şövalyeden eser yoktu. SBF şunları yazdı;

Binance, FTX’i satın alacak ve bir anlaşmaya vardık. Bunun ne anlama geldiğiyle alakalı henüz bir yanıtım yok çünkü detaylar henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda detaylar belirginleştikçe sizleri bilgilendireceğim. Tüm bu çabamızın başarıya ulaşacağı konusunda iyimseriz, bu da ikinci önceliğimiz olan hissedarlarımıza odaklanacağımız anlamını taşıyor. Keşke sizinle daha fazla detay paylaşabiliyor olsaydım. Ama yok, detaylar netleştikçe bunu sizinle paylaşacağım. Önümüzdeki birkaç gün fazlasıyla yoğun olacağım. Zamanım olduğunda geçmişe dönük daha fazla açıklama yapacağım. Sizden özür diliyorum, daha iyisini yapamadım. Müşteri varlıklarını korumak için elimden geleni yapacağım.”

FTX ve Kripto Para Düzenlemesi

Washington’daki kanun yapıcılar kripto sektörünü düzenlemeye yönelik mevzuatı tartışırken, FTX’in 30 yaşındaki kurucusu, asi saçları ve çek defterini açma konusundaki istekliliğiyle tanınan Sam Bankman-Fried’a başvurdular. FTX‘in baş rakibi Binance bugün şirketi satın alacağını açıkladı. Bankman-Fried’in gözden düşmesi, sektördeki yüksek profilli rolü ve Senato’nun önerdiği Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası da dahil olmak üzere ABD’nin düzenlemeye nasıl yaklaşacağı konusunda şüpheleri artırıyor.

Kripto odaklı Castle Island Ventures’ın genel ortaklarından Nic Carter, “Her şeye Sam ve FTX öncülük ediyordu ve güvenilirlikleri yerle bir oldu,” dedi. ABD’de kripto düzenlemesinin olmaması ve gözetim için farklı devlet kurumları arasında devam eden savaş nedeniyle endüstrinin aleyhinedir.

Anlaşma şimdilik CFTC tarafından inceleniyor ve her şey netleşene kadar kripto para piyasalarındaki kaos devam edeceğe benziyor.

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