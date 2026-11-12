Bybit TR’de hesap açılışından ilk kripto işlemine kadar neler gerekiyor?

Bybit TR’de banka hesabından yatırılan Türk lirasıyla hızlı alım ekranında fiyat teklifi almak ya da spot piyasada emir vermek mümkün. Platformda Bitcoin, Ether ve Tether Türk lirası karşısında listeleniyor. Spot piyasalar sayfasında bu üç çiftin son fiyatı, 24 saatlik değişimi ve işlem hacmi yer alıyor.

Bybit Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ., Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) geçici Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alıyor.

Kurul bu listeyi, faaliyette bulunacağını bildiren kuruluşları duyurmak için yayımlıyor.

Kimlik doğrulaması nasıl ilerliyor?

Alım satıma başlamak için kimlik doğrulaması gerekiyor. Kullanıcı önce kişisel bilgilerini giriyor ve telefon numarasını doğruluyor. Ardından mobil uygulamada T.C. kimlik kartını telefonun NFC özelliğiyle okutuyor ve bir müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşüyor. Adres doğrulaması için son üç ay içinde düzenlenmiş bir belge isteniyor. İkametgah belgesi, elektrik, su, doğal gaz ve sabit internet faturaları kabul edilen belgeler arasında.

Hesaba Google Authenticator ile iki aşamalı doğrulama eklenmesi her platformda olduğu gibi güvenlik için tavsiye edilmektedir.

Güvenlik ayarlarında belirlenen kimlik avı önleme kodu, Bybit TR’nin resmi e-posta ve SMS’lerinde yer alıyor. Şirket, kripto varlıkları çevrimdışı cüzdanlarda sakladığını ve şüpheli hesap hareketlerinde para çekmek için ek doğrulama isteyebildiğini belirtiyor.

Bankadan TL yatırma ve çekme

“Kripto Satın Al” menüsündeki yatırma ekranında Ziraat Bankası, VakıfBank, Fibabanka, Şekerbank ve Türkiye Finans ayrı seçenekler olarak yer alıyor. Bybit TR, bu bankalar üzerinden yapılan yatırmalarda ücretini sıfır olarak gösteriyor. 300.000 TL’ye kadar günün her saatinde FAST kullanılabilir. Bu tutarın üzerinde bankacılık saatlerinde EFT seçeneği var.

Hızlı alımda işlem, girilen tutar üzerinden ilerliyor. Örneğin Tether almak için “TRY ile Satın Alın” formuna bir TL tutarı yazıldığında ekranda teklif edilen kur ve alınacak yaklaşık USDT miktarı beliriyor. TL’yi bankaya geri çekerken banka hesabındaki bilgilerle Bybit TR’de doğrulanan bilgilerin eşleşmesi gerekiyor.

Spot ekranda emirler ve komisyon

BTC/TRY ekranında Bitcoin’in lira cinsinden fiyat grafiği, emir defteri ve alım satım kutucuğu yer alıyor. Emir defteri, hangi fiyattan ne kadar alış veya satış emri beklediğini gösteriyor. Piyasa emri, defterde o anda bulunan tekliflerle eşleşiyor. Defterdeki miktara bağlı olarak eğer emriniz büyük ise bir emir birkaç farklı fiyattan gerçekleşebilir. Limit emrinde ise kullanıcı alışta ödeyeceği en yüksek fiyatı ya da satışta kabul edeceği en düşük fiyatı belirliyor.

Ücret tablosundaki “alıcı” ve “yapıcı” oranları, emrin nasıl eşleştiğine bağlı. Bekleyen bir emirle hemen eşleşen işlemde alıcı oranı, deftere eklenip daha sonra eşleşen emirde yapıcı oranı uygulanıyor. Son 30 günlük spot işlem hacmi 30.000 doların altında olan VIP 0 hesaplarda, TL bazlı çiftler için bu oranlar sırasıyla yüzde 0,14 ve yüzde 0,10. Örneğin 10.000 TL’lik bir işlem yüzde 0,14 oranıyla gerçekleştiğinde komisyon 14 TL’ye karşılık geliyor. Komisyon oranları hacme ve VIP seviyesine göre değişiyor.

Kripto transferleri ve diğer hizmetler

Kripto transferinde adres kadar ağ seçimi de önemli. Gönderen ve alan tarafın aynı ağı desteklemesi gerekiyor. Çekim ücreti ve çekilebilecek en düşük tutar, seçilen varlığa ve ağa göre değişiyor. Bazı işlemlerde Seyahat Kuralı kapsamında cüzdan sahipliği doğrulanıyor. Zincir üstü çekimlerde bekleme süresi de uygulanabiliyor.

Spot ekrandaki Dönüştürme sekmesi, desteklenen varlıklar arasında ekranda verilen teklif üzerinden takas yapmaya yarıyor. Diğer bir göze çarpan sayfa Bybit TR Ödül Merkezi, bu sayfa kampanyalardan kazanılan ödüllerin takip edildiği bölüm. Kampanyaya göre kimlik doğrulamasını tamamlamak, ilk kez para yatırmak veya belirli alım satım koşullarını karşılamak görevler arasında yer alabiliyor. İşlem ücreti indirimi ve hediye kodu gibi ödüller hesaba tanımlandığında “Ödüllerim” bölümünde görünüyor. Bazı ödülleri almak için bu bölümden belirli bir süre içinde talepte bulunmak gerekiyor. Kimlerin katılabileceği ve ödülün ne zamana kadar kullanılabileceği kampanyaya göre değişiyor.

Sonuç olarak, Bybit TR, Türkiye’de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tether’in (USDT) Türk lirasıyla alınıp satılabildiği bir kripto varlık platformu. Platform, banka hesabı üzerinden TL yatırma ve çekme işlemlerini de destekliyor. Bybit TR’yi işleten şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) geçici Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alıyor.