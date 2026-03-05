Winvest — Bitcoin investment
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)KRİPTO PARA BORSALARI

Son Dakika: New York Borsasının Ana Şirketinden Kripto Para Borsasına Dev Yatırım

Özet

  • NYSE'nin ana şirketi, blockchain tabanlı hisse senetlerine girişinin bir parçası olarak, 25 milyar dolar değerlemeyle kripto borsası OKX'e yatırım yaptı (FORTUNE)
  • Yatırım tutarı belirsiz olsa da New York borsasına tokenize hisse senetlerinin gelecek olması büyük bir devrimin habercisi.
  • Geçen yıl yaz aylarında bu anlaşmanın temeli OKX'in kurumsal ilişkiler küresel yönetici ortağı Rafique tarafından atıldı. Süreç çok uzatılmadan hızla noktalandı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kurumsal ilginin büyümesi sadece ETF onaylarıyla bağlantılı değil. Tokenizasyondan stablecoinlerin ödemelerde yaygın kullanımına kadar kripto paraların kurumsal kabulünü destekleyen önemli alanlar var. New York Menkul Kıymetler Borsasının ana şirketi ICE biraz önce büyük müjdeyi verdi ve bir sonraki aşama için harekete geçtiklerini duyurdu.

Kripto Paralar Son Dakika

Hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından olan OKX’e NYSE’nin ana şirketi ICE 25 milyar dolar değerlemeyle yatırım yaptı. Blockchain tabanlı hisse senetlerine erişimi mümkün kılmak için çabalayan New York borsası bu işin bir parçası olarak sektörün önde gelen markalarından birine yatırım yapıyor.

Geçen yıl yaz aylarında bu anlaşmanın temeli OKX’in kurumsal ilişkiler küresel yönetici ortağı Rafique tarafından atıldı. Yüzeysel 2 görüşmenin ardından bir dizi toplantı ve yoğun inceleme dönemi başladı ve bugün geldiğimiz noktada Intercontinental Exchange, OKX’e 25 milyar dolarlık bir değerleme ile yatırım yaptı. Rafique, Intercontinental Exchange’in net yatırım tutarını paylaşması ve aslında bu çok önemli değil. Burada önemli olan OKX borsasının New York borsasının kriptoya entegrasyonunda aldığı rol ve kripto paraların geleceğine dair büyüyen umutlar.

OKX’den Haider Rafique NYSE ile ilk görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi;

“Dünyaya ve tokenize menkul kıymetlerin geleceğine bakış açımız, türevlerin küresel sahneye nasıl çıkması gerektiği, TradFi ve dijital varlıkların nasıl birleşmesi gerektiği konusunda büyük bir uyum vardı.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana Tabanlı Backpack’ten Bireysel Yatırımcılara On-Chain IPO İmkanı

Stablecoin Büyümesi Hangi 4 Kripto Paraya Yarayacak?

CZ’nin Anı Kitabının Sızdırılması Kripto Dünyasında Gündem Oldu

Şubat 2024’ten Bugüne En Kötüsü, Kripto Paralar Zor Durumda

Bu Haftaki Jane Street Davasıyla Artık Kripto Para Düşüşleri Bitti Mi?

25 Yıllık Mahkumun Son Kozu: FTX Kurucusu SBF Özgürlük İçin Saf Değiştirdi

Türkiye’nin de Arasında Olduğu Milyarlarca Dolarlık Hayalet Ağ: Rusya’nın Gizli Kripto Para Limanları İfşa Oldu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Anthropic Ve Pentagon Arasındaki Anlaşmazlıkta Yeni Gelişmeler Dikkat Çekiyor
Bir Sonraki Yazı Nedbank Ve Crypto.com’dan Afrika’da Blockchain Temelli Finansal Yenilik Hamlesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Wirex BaaS Platformunda Stablecoin Ödemeleri Yeni Bir Eşiğe Ulaştı
STABILCOIN
Nedbank Ve Crypto.com’dan Afrika’da Blockchain Temelli Finansal Yenilik Hamlesi
BLOCKCHAIN
Anthropic Ve Pentagon Arasındaki Anlaşmazlıkta Yeni Gelişmeler Dikkat Çekiyor
Kripto-Yapay Zeka
Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor
BITCOIN (BTC)
Hong Kong’da Dijital Varlık Transferi İçin Blockchain Destekli Yeni Pilot Çözüm
BLOCKCHAIN
Lost your password?