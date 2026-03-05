Son Dakika: New York Borsasının Ana Şirketinden Kripto Para Borsasına Dev Yatırım

Kurumsal ilginin büyümesi sadece ETF onaylarıyla bağlantılı değil. Tokenizasyondan stablecoinlerin ödemelerde yaygın kullanımına kadar kripto paraların kurumsal kabulünü destekleyen önemli alanlar var. New York Menkul Kıymetler Borsasının ana şirketi ICE biraz önce büyük müjdeyi verdi ve bir sonraki aşama için harekete geçtiklerini duyurdu.

Hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından olan OKX’e NYSE’nin ana şirketi ICE 25 milyar dolar değerlemeyle yatırım yaptı. Blockchain tabanlı hisse senetlerine erişimi mümkün kılmak için çabalayan New York borsası bu işin bir parçası olarak sektörün önde gelen markalarından birine yatırım yapıyor.

Geçen yıl yaz aylarında bu anlaşmanın temeli OKX’in kurumsal ilişkiler küresel yönetici ortağı Rafique tarafından atıldı. Yüzeysel 2 görüşmenin ardından bir dizi toplantı ve yoğun inceleme dönemi başladı ve bugün geldiğimiz noktada Intercontinental Exchange, OKX’e 25 milyar dolarlık bir değerleme ile yatırım yaptı. Rafique, Intercontinental Exchange’in net yatırım tutarını paylaşması ve aslında bu çok önemli değil. Burada önemli olan OKX borsasının New York borsasının kriptoya entegrasyonunda aldığı rol ve kripto paraların geleceğine dair büyüyen umutlar.

OKX’den Haider Rafique NYSE ile ilk görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi;

“Dünyaya ve tokenize menkul kıymetlerin geleceğine bakış açımız, türevlerin küresel sahneye nasıl çıkması gerektiği, TradFi ve dijital varlıkların nasıl birleşmesi gerektiği konusunda büyük bir uyum vardı.”