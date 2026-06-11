Yeniden gündeme gelen belge, XRP’nin bankalar için Bitcoin anlatısını güçlendirdi

Kripto araştırmacısı SMQKE’nin yeniden gündeme taşıdığı bir belge, XRP’nin kullanım alanlarına ilişkin tartışmaları canlandırdı. Belgede XRP, “bankalar için Bitcoin” ifadesiyle tanımlanırken, bu yaklaşımın varlığın teknik ve ticari konumlandırmasına işaret ettiği belirtildi.

XRP’nin kurumsal finans vurgusu öne çıktı

Metinde, Bitcoin’in geleneksel para sistemine alternatif olarak öne çıktığına dikkat çekilirken, XRP’nin ise daha çok kurumsal finans perspektifiyle değerlendirildiği aktarıldı. Özellikle dış ticaret finansmanı gibi alanlarda uzun evrak süreçleri, çok sayıda aracı kurum ve günler hatta haftalar sürebilen sınır ötesi mutabakat işlemleri nedeniyle verimsizlik yaşandığı ifade edildi.

Bu çerçevede XRP’nin bankaların yerine geçmek için değil, değer transferini daha verimli hale getiren bir likidite köprüsü olarak tasarlandığı vurgulandı. Belgede yer alan yaklaşım, XRP’nin mevcut finansal sistemi yıkmayı değil, işlem sürtünmesini azaltarak, mutabakat süresini kısaltarak ve operasyonel maliyetleri düşürerek onu tamamlamayı hedeflediğini ortaya koydu.

XRP, bankaların yerine geçen bir yapı olarak değil, sınır ötesi değer transferinde verimliliği artıran bir köprü varlık olarak konumlandırılıyor.

Ripple şirketinin uzun süredir sınır ötesi ödemeler ve talep üzerine likidite çözümleri üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Şirket, blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi firması olarak öne çıkıyor. Haberde aktarılan görüşe göre XRP, önceden fonlanmış nostro hesaplarına bağımlılığı azaltarak finans kuruluşlarının farklı ülkelerde bağlı kalan sermayeyi daha etkin kullanmasına katkı sağlayabilir.

Mini sözlük: Nostro hesabı, bir bankanın yabancı para işlemleri için başka bir bankada kendi adına tuttuğu hesaptır. Talep üzerine likidite ise sınır ötesi ödemelerde ön fonlama ihtiyacını azaltarak işlemlerin anlık ya da kısa sürede tamamlanmasını amaçlayan yapıyı ifade eder.

“Banker coin” tartışması yeniden değerlendiriliyor

SMQKE’nin gündeme taşıdığı “bankalar için Bitcoin” söyleminin, Flare kurucusu Hugo Philion’un XRP hakkındaki eski “bankacı coin” algısını yeniden hatırlatmasının ardından daha fazla ilgi gördüğü belirtildi. Geçmişte bazı kripto toplulukları tarafından eleştirel bir ifade olarak kullanılan bu tanımın, blokzincir uygulamalarının gerçek kullanım alanlarına yönelmesiyle birlikte farklı bir çerçevede ele alınmaya başladığı kaydedildi.

Haberde, geleneksel finansla yakın ilişkisi nedeniyle zaman zaman mesafeli yaklaşılan projelerin, kurumsal blokzincir benimsenmesinin hız kazanmasıyla birlikte pratik fayda açısından yeniden değerlendirildiği aktarıldı. Bu değişimin, XRP’yi ideolojik yaklaşım ile kullanım odaklı yaklaşım arasındaki daha geniş tartışmanın merkezine taşıdığı ifade edildi.

Bir dönem taviz olarak görülen kurumsal uyum, blokzincir kullanımının gerçek dünyaya yayılmasıyla birlikte daha stratejik bir konumlanma olarak değerlendiriliyor.

Metinde ayrıca düzenleyici çerçevenin ilerlemesi ve tokenizasyon eğiliminin güçlenmesiyle birlikte, GENIUS ve CLARITY yasa tasarıları gibi adımların zincir üstü finansın yeni aşamasını destekleyebileceği görüşüne yer verildi. XRP savunucuları, geleneksel varlıkların blokzincir altyapısına taşınması halinde XRP’nin bu geçişte önemli bir rol üstlenebileceğini öne sürüyor.

Buna karşılık haberde yer alan değerlendirmeler, yeniden dolaşıma giren bir belge ve topluluk içindeki yorumlar etrafında şekilleniyor. Bu nedenle “bankalar için Bitcoin” tezinin, piyasa tarafından ne ölçüde benimsenip somut kullanım verilerine dönüşeceği izlenmeye devam edecek.