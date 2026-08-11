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RIPPLE (XRP)

XRP 1 dolar eşiğine geriledi, teknik görünüm zayıf kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 2025’in kritik destek bölgesini kaybederek 1 doların hemen üstüne geriledi.
  • 📉 1,05 ile 1,07 dolar aralığının altına inilmesiyle 0,95 ve 0,90 dolar seviyeleri izleniyor.
  • 📊 Ağ etkinliği artsa da $XRP için spot talep fiyat düşüşünü durdurmaya yetmedi.
  • 🔍 Teknik görünümde ilk toparlanma işareti, 1,065 ile 1,082 dolar bandının geri alınması olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, 2025 boyunca öne çıkan en önemli destek bölgelerinden birinin altına sarkarak psikolojik 1 dolar eşiğinin hemen üzerinde işlem görüyor. Fiyat, son dönemde yatay seyrin tabanı olarak izlenen 1,05 ile 1,07 dolar aralığını kaybettikten sonra yaklaşık 1,006 dolar seviyesine indi.

İçindekiler
1 Destek bölgesi zayıfladı
2 Hareketli ortalamalar ve RSI baskıyı destekliyor
3 Ağ etkinliği yüksek kalmasına rağmen fiyat toparlanmadı

Destek bölgesi zayıfladı

Kısa vadeli hareketli ortalamanın da yaklaşık 1,065 dolar civarında bu bölgeyi güçlendirdiği görülüyordu. Buna karşın XRP bu seviyeyi yeniden kazanmak yerine daha düşük tepeler ve daha düşük dipler oluşturarak aşağı yönlü yapısını korudu. Bu nedenle 1 dolar seviyesi artık ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.

1 doların kalıcı biçimde aşağı kırılması, olağan bir günlük geri çekilmenin ötesinde daha güçlü bir teknik bozulmaya işaret edebilir. Mevcut fiyatın altında belirgin destek alanlarının sınırlı olması da bu riski artırıyor. Satış baskısının hızlanması halinde 0,95 dolar seviyesi ilk olası talep bölgesi olarak izlenirken, onun altında 0,90 dolar düzeyi gündeme gelebilir.

XRP için son kırılmanın sorgulandığını gösterecek ilk güçlü işaret, 1,065 ile 1,082 dolar aralığının yeniden kazanılması olacak. Bu gerçekleşene kadar teknik yapı aşağı yönlü baskıyı koruyor.

Hareketli ortalamalar ve RSI baskıyı destekliyor

Teknik göstergeler de zayıf tabloyu destekliyor. XRP, 1,065 ve 1,082 dolar civarındaki yakın vadeli ortalamaların altında kalırken, daha büyük ortalamalar da yaklaşık 1,178 ve 1,370 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu görünüm, olası toparlanma denemelerinde fiyatın birden fazla dirençle karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Momentum tarafında da güç kaybı dikkat çekiyor. Günlük RSI yaklaşık 34,2 seviyesine geriledi. Bu değer aşırı satım bölgesine yaklaşmış olsa da klasik 30 eşiğinin henüz üzerinde bulunuyor. Teknik açıdan bu durum, göstergenin daha fazla düşüş alanı bırakabildiğini ortaya koyuyor.

Ağ etkinliği yüksek kalmasına rağmen fiyat toparlanmadı

Fiyattaki zayıflığın, ağ kullanımındaki gerilemeden kaynaklanmadığı görülüyor. XRP Ledger verilerine göre 10 Ağustos tarihinde yaklaşık 207.028 aktif kullanıcı kaydedildi. Temmuz ortasında 100 bin ile 120 bin aralığında seyreden kullanıcı sayısının son dönemde 200 binin üzerine çıkması, ağ tarafında hareketliliğin arttığını gösteriyor.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı, ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Buna rağmen ağdaki kullanıcı artışı, spot talebi fiyat düşüşünü durduracak ölçüde güçlendirmedi. Bu da ağ kullanımındaki canlanma ile piyasa performansı arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğunu ortaya koyuyor.

Ağ etkinliğindeki artış uzun vadeli temel görünümü destekleyebilir, ancak bu durum token fiyatında kısa vadede otomatik bir yükseliş anlamına gelmiyor.

Kısa vadeli görünüm açısından piyasanın odağı 1 dolar eşiğinde kalmayı sürdürüyor. XRP’nin teknik yapısında anlamlı bir iyileşmeden söz edilebilmesi için önce 1,065 ile 1,082 dolar aralığının geri alınması gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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