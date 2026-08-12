SUI 0,673 dolar desteğini korursa 0,722 dolar direnci öne çıkıyor

SUI, uzun süren düşüş eğiliminin ardından dar bir fiyat aralığında dengelenmeye çalışıyor. Teknik göstergeler zayıflığın tamamen ortadan kalkmadığına işaret etse de, kısa vadede ivmede sınırlı bir toparlanma görülüyor. Token, yazım sırasında 0,6851 dolardan işlem görürken, 24 saatlik hacmi 259,16 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,80 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki artış oranı %0,52 oldu.

Kritik aralık 0,67 ile 0,70 dolar arasında

Kripto analisti BitGuru, 12 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmesinde 0,67 ile 0,70 dolar bandını düşüş sonrası önemli bir konsolidasyon alanı olarak öne çıkardı. BitGuru, SUI’nin 0,673 doların üzerinde kalması halinde 0,702 dolara yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini, 0,722 dolar seviyesinin ise bir sonraki direnç noktası olarak izlenebileceğini belirtiyor.

SUI için 0,67 ile 0,70 dolar aralığı, düşüş sonrası denge arayışının merkezine yerleşti. 0,673 doların korunması halinde 0,702 ve ardından 0,722 dolar seviyeleri kısa vadede öne çıkıyor.

0,70 dolar seviyesinin aşılması, satış baskısının hafiflediğine dair ilk güçlü işaretlerden biri olabilir. Buna karşılık daha geniş çaplı bir dönüşten söz edilebilmesi için fiyatın teknik açıdan birkaç eşiği daha geride bırakması gerekiyor. 0,702 ve 0,722 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması, kısa vadeli görünümde daha olumlu bir yapı oluşturabilir.

Seviye Önemi 0,673 dolar Ana destek 0,689 ile 0,70 dolar Kısa vadeli toparlanma bölgesi 0,702 dolar İlk direnç 0,722 dolar Bir sonraki direnç 0,665 dolar Alt bant bölgesi

Göstergeler temkinli görünümü koruyor

Teknik tablo, yükseliş denemesinin henüz erken aşamada kaldığını gösteriyor. SUI, yaklaşık 0,68569 dolar seviyesinde bulunurken Bollinger Bantları orta çizgisi olan 0,68972 doların altında işlem görüyor. Üst bant 0,71453 dolarda, alt bant ise 0,66492 dolarda yer alıyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın son dönemdeki oynaklığına göre oluşan teknik bir göstergedir. Orta çizginin üzerine çıkılması kısa vadede güçlenme işareti sayılabilirken, alt banda yakın seyir zayıf görünümün sürdüğüne işaret edebilir.

Fiyatın alt banda daha yakın seyretmesi, alıcıların henüz belirgin üstünlük kuramadığını gösteriyor. Bu nedenle orta bandın üzerine yerleşilmesi kısa vadede daha anlamlı bir sinyal olarak izleniyor. Aksi halde fiyatın mevcut bant içinde dalgalanmayı sürdürmesi olası görünüyor.

MACD toparlanmanın sınırlı kaldığına işaret ediyor

MACD göstergesi de net bir yön teyidi sunmuyor. MACD çizgisi eksi 0,01160 seviyesinde bulunurken, sinyal çizgisi eksi 0,01344 seviyesinde yer alıyor. Histogramın 0,00184 ile pozitif bölgede olması ivmede hafif bir iyileşmeye işaret etse de, iki ana çizginin de sıfırın altında kalması baskının tamamen sona ermediğini gösteriyor.

MACD tarafındaki hafif toparlanmaya rağmen ana çizgilerin sıfırın altında kalması, son yükselişin hakim düşüş eğilimini tersine çevirmek için henüz yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Bu görünüm, son artışın tek başına trend dönüşünü doğrulamadığını ortaya koyuyor. Yine de satış baskısında zayıflama ihtimali teknik tabloda tamamen dışlanmış değil. Önümüzdeki süreçte 0,673 dolar desteğinin korunup korunamayacağı ve fiyatın yeniden 0,689 ile 0,70 dolar bölgesine taşınıp taşınamayacağı yakından izlenecek.

0,702 dolar direncinin aşılması halinde hareketin 0,722 dolara doğru genişlemesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 0,673 doların altına inilmesi, mevcut toparlanma senaryosunu zayıflatabilir ve fiyatı yaklaşık 0,665 dolar seviyesindeki alt banda yeniden yaklaştırabilir.