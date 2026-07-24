SUI kritik destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor

SUI, düzeltme sürecinin ardından kritik bir destek bölgesini test ediyor. Piyasada gözler, alıcıların mevcut seviyeyi koruyup koruyamayacağına çevrildi. Teknik görünüm satış baskısında bir miktar yavaşlamaya işaret etse de kısa vadeli tablo temkinli kalmayı sürdürüyor.

Fiyat kritik eşikte

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0,7184 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte işlem hacmi 285,33 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,91 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Token aynı zaman diliminde %3,39 geriledi. Bu düşüş, kripto para piyasasının genelindeki satış baskısıyla örtüşüyor.

Kripto para analisti BitGuru, 24 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde SUI fiyatının geri çekilerek önemli bir destek seviyesini yokladığını aktarıyor. Analiste göre bu bölge, fiyatın yön değiştirebileceği başlıca alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

BitGuru, SUI’nin önemli bir destek seviyesini test ettiğini ve bu bölgenin korunması halinde toparlanma zemini oluşabileceğini değerlendiriyor.

Alıcıların mevcut aralığı savunması halinde SUI’nin 0,77 ile 0,78 dolar bandına yönelmesi gündeme gelebilir. Bu bölgenin aşılması, alım iştahını artırarak yukarı yönlü hareketin güç kazanmasına zemin hazırlayabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, ek satış baskısını beraberinde getirebilir.

Göstergeler toparlanmayı henüz doğrulamıyor

Teknik göstergeler, satışların hız kestiğine dair bazı işaretler verse de kısa vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. SUI fiyatı, 0,74149 dolardaki orta Bollinger Bandı’nın altında kalırken 0,70739 dolardaki alt banda yakın seyrediyor. Üst Bollinger Bandı ise 0,77560 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Orta bant genellikle kısa vadeli yön için referans alınırken, alt ve üst bantlar fiyatın aşırı zayıf ya da aşırı güçlü seyredebileceği alanlara işaret eder.

Bu yapı, düşüş sonrası alıcıların henüz tam denetim kuramadığını gösteriyor. Fiyatın orta banda yeniden çıkması, kısa vadeli algıyı iyileştirerek üst direnç bölgesine hareket olasılığını artırabilir. Alt bandın altına sarkılması ise negatif baskının derinleşmesine yol açabilir.

MACD göstergesi de temkinli görünümü destekliyor. MACD çizgisi eksi 0,00003 seviyesinde ve sinyal çizgisi olan eksi 0,00104’ün altında yer alıyor. Histogramın 0,00101 seviyesinde hafif pozitif hareket göstermesi, aşağı yönlü ivmenin sürdüğünü ancak bu baskının önceki döneme göre zayıflamış olabileceğini düşündürüyor.

0,707 dolar desteğinin korunması, SUI’de 0,77 ile 0,78 dolar aralığına yönelik beklentinin canlı kalması açısından önem taşıyor.

Kısa vadede izlenecek seviyeler

Önümüzdeki günlerde 0,707 dolar çevresindeki destek bölgesi kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni bir toparlanma denemesi öne çıkabilir. Fiyatın desteğin altına inmesi durumunda ise piyasada daha düşük seviyelere dönük beklentiler güç kazanabilir.