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Ethereum (ETH)

Ethereum, maliyet bazının %17 altında işlem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Ethereum, yatırımcı maliyetini gösteren 2.300 dolar seviyesinin %17 altında işlem görüyor.
  • 📊 CryptoQuant verilerinde beş dip göstergesinden yalnızca ikisi tarihsel dönüş bölgesine ulaştı.
  • 🔍 Bu görünüm, $ETH’de yaygın zarar baskısına rağmen toparlanmanın henüz teyit edilmediğini gösteriyor.
  • 🏛️ SEC kararları, makro fon akışı ve ağ güncellemeleri sonraki yön için izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

CryptoQuant verileri, Ethereum‘un yatırımcıların zincir üstü ortalama alım maliyetini gösteren gerçekleşmiş fiyatın belirgin biçimde altında işlem gördüğünü ortaya koydu. Şirket, ETH’nin yaklaşık 2.300 dolar seviyesindeki gerçekleşmiş fiyatın yaklaşık %17 altında seyrettiğini hesapladı.

İçindekiler
1 Gerçekleşmiş fiyat neyi gösteriyor
2 Piyasada hangi sinyaller öne çıkıyor
3 İzlenen başlıca risk başlıkları

Gerçekleşmiş fiyat neyi gösteriyor

Gerçekleşmiş fiyat, zincir üstünde hareket eden her ETH için ödenen ortalama maliyeti ifade ediyor. Bu seviye, geçmiş dönemlerde yatırımcıların toplu maliyet tabanına işaret eden önemli göstergelerden biri olarak öne çıktı. Ethereum’un bu çizginin altında kalması, piyasada yaygın gerçekleşmemiş zararların biriktiğine işaret edebilir.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş fiyat, bir kripto varlığın zincir üstündeki hareketlerine göre hesaplanan ortalama edinim maliyetidir. Maliyet bazının altındaki uzun süreli fiyatlama, bazı dönemlerde piyasa dipleriyle birlikte izlendi.

CryptoQuant, Ethereum’un yaklaşık 2.300 dolarlık gerçekleşmiş fiyatın %17 altında işlem gördüğünü, ancak izlenen beş dip göstergesinden yalnızca ikisinin tarihsel dönüş bölgelerine ulaştığını aktarıyor.

Şirketin izlediği beş dip göstergesinden yalnızca ikisi, geçmişte trend dönüşlerinin görüldüğü bölgelere girdi. Bu tablo, fiyatın baskı altında kaldığını gösterse de toparlanma sürecinin tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğuna işaret ediyor.

Piyasada hangi sinyaller öne çıkıyor

Fiyatın gerçekleşmiş değerin altına inmesi, bazı yatırımcılar ve kurumlar tarafından teslimiyet işareti olarak okunabiliyor. Aynı zamanda bu durum, uzun vadeli birikim bölgelerinin oluşmaya başladığı şeklinde de değerlendirilebiliyor. Bu süreçte borsalarda kaldıraç bağlantılı işlemlerde zayıflama görülebilir.

Buna karşılık geliştiriciler ve fonlar, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans uygulamalarına, Katman 2 ağlarına ve stake ürünlerine yeniden sermaye akışı olup olmayacağını izliyor. Ethereum, akıllı sözleşme altyapısı ve geniş uygulama ekosistemi nedeniyle bu alanlarda piyasanın en büyük ağlarından biri konumunda bulunuyor.

Geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş fiyatın altında süren işlemler, farklı hızlarda da olsa çoğu zaman toparlanma evreleriyle sonuçlandı.

İzlenen başlıca risk başlıkları

Tarihsel veriler, gerçekleşmiş fiyatın altında kalıcı işlemlerin çoğu zaman bir toparlanma döneminin öncesinde görüldüğünü gösteriyor. Ancak daha fazla göstergenin aynı yönde sinyal üretmemesi halinde Ethereum fiyatında oynaklığın sürmesi beklenebilir.

Piyasanın yönünde makro düzeyde sistemdeki fon akışının değişimi, SEC’in spot ETH ürünlerine ilişkin kararları ve ağa değer katabilecek güncellemeler belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Bu unsurların birlikte şekillenmesi, Ethereum’da olası dip oluşumunun teyidi açısından yakından izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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