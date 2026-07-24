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Tron (TRX)

TRON’da kritik teknik eşik yaklaşırken Tron Inc alımlarını sürdürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRON'da kritik teknik eşik yaklaşırken Tron Inc yeni TRX alımı yaptı.
  • 📈 TRX 0,3310 dolarda işlem görürken yükselen kama formasyonu yön arayışını güçlendirdi.
  • 🏦 Tron Inc, $TRX rezervine 151.423 token ekleyerek toplam varlığını 706,4 milyonun üstüne taşıdı.
  • 🔎 Piyasada odak noktası, formasyondaki kırılımın yükselişi mi yoksa geri çekilmeyi mi tetikleyeceği oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

TRON ağının yerel varlığı TRX, teknik görünümde kritik bir eşiğe yaklaştı. Yükselen kama formasyonu içinde hareket eden fiyat, yukarı ya da aşağı yönlü sert bir kırılıma hazırlanıyor izlenimi veriyor. Aynı dönemde Tron Inc’in TRX biriktirmeyi sürdürmesi, piyasadaki olumlu beklentileri destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde sıkışma artıyor
2 Tron Inc rezervlerini büyüttü
3 Piyasada temkinli iyimserlik korunuyor

Teknik görünümde sıkışma artıyor

TRX, haberin hazırlandığı sırada 0,3310 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 451,68 milyon dolar, piyasa değeri ise 31,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 24 saatte kaydedilen %1,34’lük yükseliş, fiyat yapısındaki sıkışmayla birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede yön arayışının güçlendiğine işaret etti.

Kripto analisti Crypto With Gopal, TRX’in daha yüksek zaman diliminde oluşan yükselen kama formasyonu nedeniyle kritik bir teknik aşamaya geldiğini aktarıyor. Fiyatın yükselen destek çizgisine bağlı kalması ve aynı anda üst direnç bölgesini test etmesi, alıcıların daha yüksek diplerde devrede kaldığını gösteriyor.

TRX’te daralan yapı, oynaklık artarken belirleyici bir kırılım ya da geri çekilme ihtimalini güçlendiriyor.

Analistlere göre formasyonun üst bandı aşılırsa yükseliş eğilimi güç kazanabilir ve fiyat 0,45 dolara doğru alan açabilir. Buna karşılık alt destek çizgisinin kaybedilmesi durumunda kar satışları hızlanabilir ve kısa vadeli geri çekilme görülebilir.

Tron Inc rezervlerini büyüttü

Kurumsal tarafta ise Tron Inc’in yeni alımı dikkat çekti. Şirket, ortalama 0,3302 dolar maliyetle 151.423 adet TRX satın aldı. Bu işlemin ardından şirketin toplam TRX rezervi 706,4 milyon adedin üzerine çıktı. Tron Inc, Nasdaq’ta işlem gören ve bilançosunda TRX tutan bir şirket olarak öne çıkıyor.

Tron Inc, bugünkü alımla birlikte TRX hazinesini 706,4 milyon adedin üzerine taşıdı ve uzun vadeli hissedar değerini artırma hedefini koruduğunu duyurdu.

Şirket, dijital varlık rezervini önümüzdeki yıllarda kademeli olarak büyütmeyi amaçlıyor. Ayrıca resmi zincir üstü rezerv cüzdanını yatırımcıların takibine açarak işlemlerin şeffaf biçimde izlenmesine imkan tanıyor.

Piyasada temkinli iyimserlik korunuyor

Fiyata ilişkin olumlu beklentiler ile kurumsal birikimin aynı dönemde sürmesi, TRON tarafında yukarı yönlü senaryoları destekliyor. Buna rağmen kripto para piyasasının genelinde temkinli hava devam ediyor. Bu nedenle olası bir yukarı kırılımın kalıcı olup olmayacağı, işlem hacmi ve piyasa koşullarıyla birlikte izlenecek.

Kısa vadede yatırımcıların odağında, yükselen kama formasyonunun hangi yönde sonuçlanacağı bulunuyor. Yukarı yönlü kırılım yeni alım ilgisini artırabilirken, destek bölgesinin altına inilmesi kar realizasyonunu hızlandırabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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