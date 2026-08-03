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Tron (TRX)

TRX, 0.3280 desteğinde yön arayışını sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRX, 0.3280 dolar desteğinde kısa vadeli yönünü belirlemeye çalışıyor.
  • 📈 0.3320 dolar direnci aşılırsa $TRX için 0.3500 ile 0.3700 dolar aralığı izleniyor.
  • 🏦 Tron Inc., 151,621 adet TRX alarak toplam rezervini 707.9 milyon tokenın üzerine çıkardı.
  • 📊 0.3200 dolar altındaki hareket, mevcut yükseliş yapısını zayıflatabilecek risk olarak öne çıkıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

TRON’un yerel tokenı TRX, uzun vadeli görünüm açısından kritik kabul edilen bir destek bölgesinde işlem görüyor. Bu seviyenin korunması halinde alım iştahının güçlenebileceği, aşağı yönlü kırılmada ise satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor. Şirket tarafında devam eden token birikimi de ekosisteme yönelik uzun vadeli güvenin sürdüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Tron Inc. rezervlerini büyüttü

Teknik görünümde kritik eşik

TRX, haber akışındaki verilere göre 0.3273 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 421.6 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görülen görece dengeli seyrin ardından fiyat yapısı ile kurumsal birikimin birlikte değerlendirilmesi, olası bir yukarı yönlü dönüş ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti BINANCE KILLERS, TRX’in şubattan bu yana fiyat hareketini destekleyen uzun vadeli yükselen trend çizgisini test ettiğini belirtiyor. Analiste göre bu yapıda öne çıkan ana destek seviyesi 0.3280 dolar civarında yer alıyor.

Analistler, 0.3280 dolar çevresindeki bölgeyi belirleyici bir teknik eşik olarak görüyor; bu seviyenin korunması, daha geniş yükseliş yapısının bozulmaması ve alıcıların kontrolü elinde tutması açısından önem taşıyor.

TRON, Justin Sun tarafından kurulan ve dijital içerik ile blokzincir tabanlı uygulamalara odaklanan bir ağ olarak biliniyor. Mevcut teknik tabloda TRX’in 0.3280 dolar üzerinde kalıp 0.3320 dolar direncini aşması halinde 0.3500 ile 0.3700 dolar aralığı bir sonraki hedef bölge olarak izleniyor.

Buna karşılık, fiyatın 0.3200 dolar civarındaki yükselen trend çizgisinin altına sarkması, mevcut yükseliş eğiliminin zayıflamasına ve daha düşük seviyelerin test edilmesine yol açabilir. Bu nedenle piyasa katılımcıları, destek ve direnç seviyeleri etrafındaki fiyat davranışını yakından izliyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0.3273 dolar
Ana destek0.3280 dolar
Kritik alt destek0.3200 dolar
Direnç0.3320 dolar
Yukarı hedef aralığı0.3500 ile 0.3700 dolar

Tron Inc. rezervlerini büyüttü

Tron Inc. tarafındaki veriler, şirketin 151,621 adet ilave TRX alımı yaptığını gösteriyor. Bu alımın token başına ortalama maliyeti 0.3298 dolar olarak açıklandı. Son işlemle birlikte şirketin toplam TRX rezervi 707.9 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc., Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak dijital varlık hazinesini büyütme stratejisi izliyor. Şirket yönetimi, TRON DAT olarak adlandırdığı varlık birikimini artırarak uzun vadede hissedar değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Digital Asset Treasury, şirketlerin bilançolarında nakit benzeri varlıkların bir bölümünü kripto paralarda tutma stratejisini ifade ediyor. Bu yapı, fiyat dalgalanmalarına açık olsa da şirketlerin uzun vadeli varlık tercihlerini göstermesi açısından izleniyor.

Tron Inc., 151,621 adet TRX’i 0.3298 dolar ortalama fiyatla portföyüne ekledi ve toplam TRX hazinesini 707.9 milyon tokenın üzerine taşıdı.

Şirketin birikim stratejisi, TRON ağına yönelik kurumsal güvenin sürdüğünü gösteren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan fiyat hareketi kısa vadede nötr bölgede kalmayı sürdürüyor. Kripto para piyasasındaki genel koşulların iyileşmesi halinde TRX’in direnç seviyelerini yeniden test etmesi beklenebilir.

Önümüzdeki dönemde TRX’in yönü, destek seviyelerini koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Fiyatın yeniden destek bölgesinin üzerine yerleşmesi ve önemli dirençleri aşması halinde yeni alım ilgisi oluşabilir. Tersi senaryoda ise satış baskısının belirginleşmesi ihtimali masada kalıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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