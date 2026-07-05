Tron Inc. alımları hızlandı! TRX’de kritik seviye neden izleniyor?

TRON’un yerel tokenı TRX, teknik görünümde yukarı yönlü bir kırılım sinyali verdi. Analistler, kırılım bölgesinin destek olarak korunması halinde fiyatın yükseliş eğilimini sürdürebileceğini değerlendiriyor. Piyasada kısa vadede en çok izlenen başlık, bu seviyenin yapılacak olası geri testte korunup korunmayacağı oldu.

Teknik görünümde kritik eşik

TRX, haberin yazıldığı sırada 0.3255 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 472.45 milyon dolar, piyasa değeri ise 30.88 milyar dolar seviyesinde bulundu. Aynı zaman diliminde fiyat %1.62 yükseldi.

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, TRX’in boyun çizgisi direncini aşarak yuvarlak dip formasyonunda yükseliş yönlü kırılımı teyit ettiğini belirtti. Analiste göre fiyatın önemli hareketli ortalamaların üzerine yerleşmesi, kısa vadeli eğilimde alıcıların yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

Alpha Crypto Signal, TRX’in boyun çizgisi direncini geçip temel hareketli ortalamaların üzerine çıkmasının, yükseliş yönlü yapıyı güçlendirdiğini ve piyasa güvenini artırdığını vurguladı.

İşlemciler, kırılım bölgesine doğru temiz bir geri çekilmenin yeni alım fırsatı sağlayıp sağlamayacağını izliyor. Daha önce direnç olarak çalışan alanın desteğe dönüşmesi, teknik yapının devamı açısından belirleyici görülüyor. TRX bu seviyenin üzerinde kalırsa 0.3340 dolar hedefi gündemde kalabilir.

Tron Inc. alımları dikkat çekti

Fiyattaki hareket yalnızca grafiklerle sınırlı değil. Tron Inc. son alımında token başına ortalama 0.3232 dolardan 154,715 TRX satın aldı. Bu işlemle şirketin kripto varlık hazinesi daha da büyüdü.

Son eklemeyle birlikte Tron Inc.’in toplam TRX varlığı 703.5 milyon adede ulaştı. Şirket, dijital varlık hazinesini büyütmeyi kurumsal stratejisinin ana unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Tron Inc., TRX birikimini kademeli biçimde artırarak bilançosunu güçlendirmeyi, ağın büyüme potansiyelinden yararlanmayı ve hissedar değeri oluşturmayı hedefliyor. Tron Inc., TRON ekosistemiyle bağlantılı bir şirket yapısı üzerinden dijital varlık hazinesi oluşturan kurumsal oyuncular arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Dijital Varlık Hazinesi, bir şirketin bilançosunda nakit veya benzeri varlıkların yanında kripto para tutma stratejisini ifade eder. Bu yapı, fiyat dalgalanmasına açık olsa da şirketlerin uzun vadeli varlık tercihlerini göstermesi bakımından yakından izlenir.

Piyasanın odağında destek ve direnç seviyeleri var

TRX’teki kademeli yükseliş, daha geniş kripto piyasasındaki toparlanma eğilimiyle de destek buldu. Bitcoin’de gözlenen yukarı yönlü hareket, altcoinler üzerinde de genel olarak olumlu bir hava oluşturdu.

Bundan sonraki yön, kırılım seviyesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı olacak. Satıcıların yeniden güç kazanması halinde 0.334 dolar bölgesi direnç olarak öne çıkabilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda ise kısa vadeli bir geri çekilme ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.