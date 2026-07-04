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Cardano (ADA)

Everstake değerlendirmesine göre Cardano, piyasa değeri sıralamasında 13’üncü basamağa yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, piyasa değeri sıralamasında 13'üncü basamağa yükselerek yeniden dikkat çekti.
  • 📉 $ADA için 0.145 dolar ile 0.150 dolar aralığı kısa vadede en kritik destek bölgesi olarak izleniyor.
  • 📊 Analistler, 0.14 doların altına sarkılması halinde düşüş baskısının artabileceğini düşünüyor.
  • 🧭 Alıcılar bu bölgeyi korursa fiyatın 0.20 dolar ile 0.24 dolar bandına tepki vermesi gündeme gelebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Cardano, piyasa değeri bakımından kripto para sıralamasında 13’üncü basamağa yükselerek Chainlink ve Monero’nun önüne geçti. Bu yükseliş, ADA fiyatının uzun vadeli açıdan kritik görülen bir destek bölgesinde işlem gördüğü döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Teknik açıdan kritik eşik
2 Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor
3 Alıcıların vereceği tepki belirleyici olacak

Teknik açıdan kritik eşik

Staking altyapı sağlayıcısı Everstake, bu sıralama değişimini Cardano ekosisteminin ilerleyişinde dikkat çeken bir adım olarak değerlendirdi. Şirket, zorlu piyasa koşullarına rağmen ağın gelişimini sürdürdüğünü ve bunun piyasa konumuna da yansımaya başladığını savundu. Everstake, Cardano ağında doğrulayıcılar ve kullanıcılar için staking hizmetleri sunan sektör oyuncuları arasında yer alıyor.

Everstake, zorlu piyasa koşullarına rağmen Cardano’nun ilerlemeyi sürdürdüğünü ve bunun piyasa değerindeki konumuna daha görünür biçimde yansıdığını vurguluyor.

Buna karşın fiyat görünümünde temkinli tablo korunuyor. Kripto para işlemcisi Ultimae, ADA’nın 2020 döneminde güçlü destek olarak çalışan bir bölgede dalgalandığını belirtiyor. Son aylardaki kesintisiz geri çekilmenin ardından 0.145 dolar ile 0.150 dolar aralığı kısa vadede öne çıkan ana bölge haline geldi.

ADA, 2021 yılında güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Sonrasında ise 2024 ve 2025’e kadar uzanan dönemde zaman zaman toparlanma denemeleri görülse de daha uzun soluklu bir düşüş süreci öne çıktı. Son gerileme, fiyatı geçmişte alım ilgisinin yoğunlaştığı tarihi talep alanına yeniden taşıdı.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Ultimae, 0.14 dolar seviyesinin altına inilmesinin Cardano’nun teknik görünümünü zayıflatabileceğini ve düşüş eğilimini sürdürebileceğini öngörüyor. Buna karşılık alıcıların mevcut bölgeyi koruması ve Bitcoin‘in de güçlü seyretmesi halinde fiyatın yeniden 0.20 dolar ile 0.24 dolar bandına yönelmesi mümkün olabilir.

SeviyeTeknik anlamı
0.145 ile 0.150 dolarKritik destek bölgesi
0.14 dolar altıDüşüş baskısının artabileceği eşik
0.20 ile 0.24 dolarOlası toparlanmada ilk hedef bölge
0.24 dolar ve 0.32 dolarİlk direnç alanları
0.55 ile 0.60 dolarDaha güçlü direnç bölgesi
0.72 dolarBir sonraki direnç seviyesi
1.18 dolarUzun vadeli olumlu trend değişimi işareti

Olası bir toparlanma başlasa bile uzun vadeli görünümün değişmesi için aşılması gereken birden fazla teknik engel bulunuyor. İlk dirençler 0.24 dolar ve 0.32 dolar çevresinde yer alırken, daha güçlü direnç bandı 0.55 dolar ile 0.60 dolar aralığında izleniyor. Bunun üzerinde 0.72 dolar seviyesi dikkat çekiyor.

1.18 dolar seviyesinin aşılması, teknik görünümde daha kalıcı ve olumlu bir trend değişiminin işareti olarak değerlendiriliyor.

Alıcıların vereceği tepki belirleyici olacak

Daha geniş perspektifte 1.18 doların üzerine çıkılması, pozitif yönlü yapısal değişimin teyidi olarak görülüyor. Buna rağmen ADA’nın halen tüm temel hareketli ortalamaların altında kaldığı belirtiliyor. Bu durum, yukarı yönlü senaryonun henüz teknik olarak doğrulanmadığına işaret ediyor.

Kısa vadede piyasanın odağı 0.145 dolar desteğinde toplanmış durumda. Bu seviyenin korunması, daha güçlü direnç alanlarına doğru bir tepki yükselişinin önünü açabilir. Destek bölgesinin kaybedilmesi halinde ise satış baskısının yeniden derinleşmesi olasılığı öne çıkıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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