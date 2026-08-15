Cardano, Dijkstra hard fork takvimini 2027 ortasına kadar netleştirdi

Cardano ekosisteminde Dijkstra dönemine geçiş için yürütülen hard fork planlamasının, üzerinde uzlaşılan kapsam ve hedef tarihlerde değişiklik olmadan sürdüğü açıklandı. Intersect, son durum raporunda teknik yol haritasının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Dijkstra için iki aşamalı takvim

Dijkstra güncellemesinin ilk dağıtımının iki aşamada yapılması bekleniyor. İlk aşamada Nested Transactions ile Linear Leios’un, ikinci aşamada ise Peras’ın devreye alınması hedefleniyor. Haskell node ekibi, birinci fazı 2026 sonuna kadar Cardano ana ağında kullanıma sunmayı amaçlıyor. İkinci faz olan Peras’ın ise 2027’nin ikinci çeyreğinde planlanan dönem içi hard fork ile etkinleştirilmesi öngörülüyor.

Intersect, Dijkstra kapsamı ve hedef tarihler üzerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını, ilk fazın 2026 sonuna, ikinci fazın ise 2027’nin ikinci çeyreğine planlandığını aktardı.

Bu yapı, Dijkstra kapsamındaki temel yeteneklerin kademeli biçimde devreye alınmasına imkan verecek. Böylece ağ, büyük bir geçişi tek adımda yapmak yerine aşamalı bir teknik geçiş süreci izlemiş olacak.

Aşama İçerik Hedef tarih Faz 1 Nested Transactions ve Linear Leios 2026 sonu Faz 2 Peras 2027 ikinci çeyrek

Alternatif node çalışmaları öne çıktı

Raporda, Cardano için alternatif node uygulamalarındaki ilerleme de dikkat çekti. Ağda farklı node istemcilerinin bulunması, tek bir uygulamaya bağımlılığı azaltarak dayanıklılığı artırabilecek unsurlar arasında görülüyor.

Bu çerçevede, Rust diliyle geliştirilen ve tamamen açık kaynak yapısına sahip Amaru projesindeki gelişmeler vurgulandı. Intersect, Amaru ekibinin node yazılımının şu anda relay işlevini yerine getirebildiğini, doğrulama yapabildiğini ve zincirin güncel ucuna kadar senkronize olabildiğini belirtti. Ana ağda blok üretimi için hedef tarih ise Kasım 2026 olarak açıklandı.

Mini sözlük: Amaru, Cardano için Rust ile geliştirilen alternatif bir node uygulamasıdır. Node çeşitliliği, bir blokzincirin aynı yazılıma bağlı kalmadan çalışabilmesine destek vererek teknik esnekliği ve ağ dayanıklılığını güçlendirebilir.

Amaru ekibi, node yazılımının relay yeteneğine ulaştığını, doğrulama ve senkronizasyon sağladığını, ana ağda blok üretimini ise Kasım 2026 için hedeflediğini paylaştı.

Amaru’nun, stake havuzu işletmecileri ve geliştiriciler için birlikte çalışabilir yeni bir blok üreten node seçeneği sunmayı amaçladığı kaydedildi. Projede modüler mimari ile düşük donanım gereksinimi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Anayasa güncellemesi ve yönetişim süreci

Cardano tarafı, Dijkstra dönemi öncesinde Anayasa metninde küçük ve tamamen teknik nitelikli bir güncellemeye hazırlanıyor. Bu değişiklikle, ağın yeni yeteneklerinin ilk günden itibaren yönetişim kapsamına tam olarak alınması hedefleniyor.

Dijkstra ile birlikte Ouroboros Leios dahil olmak üzere önemli yükseltmelerin geleceği, bunların yeni güncellenebilir protokol parametreleri getireceği belirtildi. Cardano Anayasası’nda uygulanan kurala göre, Anayasa’daki güvenlik çerçevesinde açıkça yer almayan hiçbir protokol parametresi yönetişim yoluyla değiştirilemiyor. Bu nedenle Dijkstra kapsamındaki tüm parametrelerin, parçalı düzenlemeler yerine tek ve bütünlüklü bir anayasa değişikliği teklifinde toplanması planlanıyor.

Intersect, Dijkstra ve sonraki hard fork süreçleri etrafındaki yönetişim çalışmalarının da ilerlediğini bildirdi. Dijkstra dönemine bağlı anayasa değişiklikleri için topluluk tartışması, teklif sunumu ve yürürlüğe alma adımlarının yeni kurulan Constitutional Amendment Portal üzerinden şekillendiği, bu sürecin Civics Committee tarafından desteklendiği kaydedildi.