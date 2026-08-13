Cardano’da PRIME onayı, ADA için 0,18 dolar desteğini öne çıkardı

Cardano ağının yerel varlığı ADA, son toparlanma denemesinin dirençle karşılaşmasına rağmen 0,18 dolar çevresindeki kritik destek bölgesini korumaya çalışıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, kısa vadeli baskıya karşın daha geniş görünümün yapıcı kalmasına imkan veriyor.

Fiyatta kritik eşik izleniyor

ADA, haber yazıldığı sırada 0,1816 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 437,27 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,63 milyar dolar düzeyinde hesaplandı. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da teknik yapı, piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

More Crypto Online verilerine göre ADA, haziran ayındaki dip seviyeden gelen üç dalgalı yükselişin ardından 0,18 dolar eşiğini test ediyor. Bu toparlanma fiyatı olası bir direnç alanına taşıdı. Bu nedenle kısa vadede yerel bir tepe oluşma ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

More Crypto Online, ADA’da daha geniş yapının 0,18 dolar seviyesi alıcılar tarafından savunulduğu sürece yapıcı kaldığını değerlendiriyor.

Analizde, 0,18 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0,218 ile 0,222 dolar aralığına doğru yeni bir yukarı hareketin gündemde kalabileceği belirtiliyor. Buna karşılık bu desteğin aşağı kırılması, olumlu senaryoyu zayıflatabilir ve daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

PRIME önerisi DeFi tarafında öne çıktı

Ağ tarafında ise AlphaGrowth tarafından sunulan PRIME girişiminin onay alması dikkat çekti. Mintern verileri, söz konusu adımın Cardano ekosistemindeki merkeziyetsiz finans uygulamaları açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

PRIME projesi, Cardano ekosistemine daha fazla likidite ve sermaye çekmeyi hedefliyor. Bu yapının hayata geçmesi halinde merkeziyetsiz borsa projeleri, borç verme uygulamaları ve diğer finans tabanlı çözümler için daha derin bir piyasa oluşabilir. Böylece işlemlerde kayma oranının azalması ve kullanıcı katılımının artması bekleniyor.

AlphaGrowth’un sunduğu PRIME girişiminin kabul edilmesiyle birlikte dikkatler, uygulama sürecinin somut likidite artışı sağlayıp sağlamayacağına çevrildi.

Likidite, direnç kırılımları ve piyasa derinliği gibi başlıklar kripto piyasasında daha yakından izlenirken, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Piyasada yönü destek ve uygulama süreci belirleyebilir

Cardano tarafındaki fiyat hareketi ile ağ büyümesine ilişkin beklentiler olumlu bir tablo ortaya koysa da piyasadaki yön henüz netleşmiş değil. Bitcoin‘deki yukarı eğilim genel risk iştahını desteklerken, ADA’nın bir sonraki hamlesinde 0,18 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak.

Bu seviye savunulursa alıcıların avantaj kazanması ve fiyatın 0,218 ile 0,222 dolar bandına yönelmesi mümkün olabilir. Diğer yandan yatırımcılar, PRIME girişiminin uygulamaya alınma sürecini ve Cardano ekosistemindeki genel gelişmeleri de yakından takip ediyor.