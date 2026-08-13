XRP 1 dolar eşiğine gerilerken ağ etkinliği arttı

XRP fiyatı yeniden baskı altına girdi. Varlık 12 Ağustos’ta 1,00 dolar civarında işlem görürken, bu seviye Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük günlük kapanış olarak kayda geçti. Ocak 2025’te yaklaşık 3,30 dolara çıkan XRP, bu zirveye göre yaklaşık %69 geriledi.

Ağ verileriyle fiyat hareketi ayrıştı

Fiyattaki zayıflığa karşın XRP Ledger üzerindeki kullanım verilerinde artış görüldü. Santiment verilerine göre ağdaki günlük aktif adres sayısı ağustosta ortalama 35.700’e yükseldi. Bu rakam temmuzda yaklaşık 26.400 düzeyindeydi. 11 Ağustos’taki kullanım ise 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Santiment, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Santiment verileri, ağdaki hareketliliğin arttığını ancak yeni kullanıcı kazanımında belirgin bir sıçrama oluşmadığını gösteriyor.

Buna karşılık yeni adres sayısında benzer bir ivme oluşmadı. Ağustosta günlük oluşturulan yeni adres sayısı ortalama 2.260 olurken, temmuzda bu sayı 2.270 olarak kaydedildi. Bu tablo, ağ içindeki faaliyetin büyük ölçüde mevcut kullanıcılar tarafından taşındığına işaret ediyor.

Aktif adreslerdeki yükseliş tek başına yeni bir benimsenme döngüsünün başladığını göstermiyor. Veriler, XRP ekosistemini zaten kullanan katılımcıların daha sık işlem yaptığını düşündürüyor.

Teknik göstergeler satış baskısına işaret etti

Teknik görünümde de zayıflık öne çıktı. XRP fiyatı 1,00 dolar ile alt Bollinger bandı olan 0,99310 doların hemen üzerinde bulunuyor. Orta bant 1,05385 dolar, üst bant ise 1,11461 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyatın bantların alt kısmında seyretmesi, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Bollinger bantları, fiyatın belirli bir dönem içindeki ortalaması ve oynaklığına göre oluşturulan teknik analiz göstergesidir. MACD ise kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek momentumun güçlenip zayıfladığını ölçer.

MACD göstergesi de aşağı yönlü momentumu destekliyor. Gösterge değeri eksi 0,02363 ile sinyal çizgisi olan eksi 0,01910’un altında kalırken, histogram eksi 0,00453 seviyesinde bulunuyor. Bu yapı, alıcıların henüz belirgin bir üstünlük kuramadığını ortaya koyuyor.

1 dolar seviyesinin korunması ve fiyatın 1,05 dolar bölgesinin üzerine çıkması halinde alıcıların yeniden güç kazandığı değerlendirilebilir.

İzlenecek seviyeler öne çıktı

Piyasada şimdi gözler 1 dolar eşiğine çevrildi. Bu seviyenin üzerinde kalınması ve orta Bollinger bandının bulunduğu 1,05 dolar bölgesine doğru bir kırılma yaşanması, kısa vadeli görünümü destekleyebilir. 1,11 doların aşılması ise daha güçlü bir toparlanma sinyali verebilir.

Öte yandan fiyatın 1 doların çevresinde zayıf kalması ya da bu seviyeye daha sert biçimde yaklaşması durumunda satış baskısının derinleşmesi ihtimali artabilir. XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi yaklaşık 1,28 milyar dolar, piyasa değeri ise 63,08 milyar dolar düzeyinde. Varlık aynı dönemde %1,4 değer kaybetti.

Zincir üstü tarafta ise işlem hacmine ek olarak iki veri yakından izleniyor: aktif adresler ve yeni adresler. Aktif adresler yüksek kalırken yeni adreslerde de artış görülmesi, hem mevcut hem de yeni kullanıcıların ağa katkı verdiğini gösterebilir. Buna karşılık aktiflik yüksek seyredip yeni adresler temmuz düzeyinde kalırsa, yükselen ağ etkinliğine daha temkinli yaklaşılması gerekebilir.