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RIPPLE (XRP)

DonAlt, Ethereum alımına başladığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DonAlt, direnç bölgesine yakın olmasına rağmen Ethereum alımına başladığını açıkladı.
  • 📌 DonAlt, önümüzdeki günlerde $ETH için ek alım planladığını ve geri çekilmede 1.750 ile 1.800 dolar bandını izleyeceğini belirtti.
  • 📊 Ethereum 1.878 dolar civarında sıkışırken Bitcoin, ABD enflasyon verisi sonrası 63.000 dolar yakınında yatay kaldı.
  • 🕰️ DonAlt, Ethereum’un kariyerinde özel bir yeri olduğunu ve geçmişte BitMEX’te 84 dolardan açtığı işlemle öne çıktığını hatırlattı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasasında yakından izlenen trader DonAlt, Ethereum almaya başladığını duyurdu. 2024 yılında XRP’deki güçlü yükselişi önceden öngörmesiyle bilinen DonAlt’ın bu hamlesi, fiyatın haftalık grafikte yerel direnç bölgesine yakın seyrettiği bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Direnç bölgesinde gelen alım kararı
2 Geri çekilme senaryosunda izlenecek seviye
3 Topluluk eleştirisi ve geçmiş bağ

Direnç bölgesinde gelen alım kararı

Ethereum 1.878 dolar civarında dengelenirken, 2.000 ile 2.200 dolar aralığı kısa vadede önemli bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu tür seviyelerde kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar genelde yeni pozisyon açmak yerine kar almayı tercih ediyor. DonAlt ise daha uzun vadeli bir planla bu yaklaşımın dışına çıktı.

DonAlt, bir miktar Ethereum aldığını, önümüzdeki günlerde de ek alım yapmayı planladığını, dirence yakın yerden alım yapmanın ideal görünmediğini ancak piyasada hiç pozisyon taşımamanın kendisini daha fazla rahatsız ettiğini aktardı.

Trader, uzun süre uygun giriş noktası bekledikten sonra tamamen dışarıda kalmanın psikolojik olarak daha zor hale geldiğini ifade etti. Bu nedenle ilk alımı mevcut seviyelerden yaptığını, olası bir geri çekilmede ise pozisyonunu büyütmeye hazır olduğunu kaydetti.

Geri çekilme senaryosunda izlenecek seviye

DonAlt’ın planına göre Ethereum fiyatı gerilerse 1.750 ile 1.800 dolar bandındaki güçlü destek bölgesi yeniden değerlendirme alanı olacak. Bu da mevcut alımın tek seferlik bir işlemden çok, kademeli bir stratejinin ilk adımı olduğunu gösteriyor.

Piyasa gözlemcileri, Ethereum’un mevcut görünümde Bitcoin’e kıyasla daha sağlam bir yapı koruduğunu düşünüyor. Bitcoin, ABD enflasyon verisinin ardından 63.000 dolar civarında düşük oynaklıklı dar bir bantta kalırken, bu tablo altcoinler için görece daha geniş bir hareket alanı yaratmış durumda.

VarlıkÖne çıkan seviyeGörünüm
Ethereum1.878 dolar, direnç 2.000 ile 2.200 dolarKonsolidasyon ve olası yukarı yönlü alan
Bitcoin63.000 dolar civarıDüşük oynaklıklı yatay seyir

Topluluk eleştirisi ve geçmiş bağ

DonAlt, Ethereum alımıyla birlikte bireysel yatırımcı davranışlarını da eleştirdi. Piyasa yükselirken kalıcı bir boğa döneminden söz edildiğini, küçük geri çekilmelerde ise aynı çevrelerin hızla paniğe kapıldığını savundu.

DonAlt, düşüş dönemlerinde daha düşük fiyatların soğukkanlı biçimde değerlendirilmesi gerekirken, birçok yatırımcının keskin duygu değişimleri yaşadığını vurguladı.

Ethereum’un DonAlt için kişisel açıdan da ayrı bir yeri bulunuyor. Trader, kariyerinin çıkışını BitMEX’te 84 dolardan açtığı ve sonradan çok konuşulan Ethereum uzun pozisyonuna bağlıyor. O işlemi kaldıraç büyüklüğüyle ilgili hatalı bir adım sonucu şans eseri başarılı bulsa da, son alımını daha planlı ve pragmatik bir tercih olarak görüyor.

BitMEX, kripto türev ürünleriyle tanınan bir işlem platformu olarak biliniyor. Türev işlemler, yatırımcılara kaldıraç kullanma imkanı sunduğu için getiriyi artırabildiği gibi zararı da hızla büyütebiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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