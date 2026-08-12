Ripple, NYU Abu Dhabi ile blockchain ortaklığını 2027’ye uzattı

Ripple, New York University Abu Dhabi ile yürüttüğü iş birliğini uzatarak üniversitedeki blockchain araştırmaları ve eğitim faaliyetlerine 2027’ye kadar finansal destek sağlayacağını açıkladı. Destek, şirketin University Blockchain Research Initiative kapsamında verilecek.

Araştırma ve eğitim desteği genişliyor

Ripple Orta Doğu ve Afrika Direktörü Reece Merrick, yenilenen anlaşmayı 12 Ağustos’ta duyurdu. Merrick, NYU Abu Dhabi’nin blockchain alanında bölgesel bir yenilik merkezi olma konumunu güçlendirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yenilenen hibe, NYU Abu Dhabi’de görev yapan profesörler Raša Karapandža ve Yaw Nyarko’nun liderliğindeki çalışmaları destekleyecek. Araştırmalar, merkeziyetsiz teknolojilerin piyasa verimliliğini nasıl artırabileceğine ve ticaretteki engelleri nasıl azaltabileceğine odaklanıyor.

Reece Merrick, NYU Abu Dhabi’nin blockchain yenilikleri açısından bölgesel merkez olma rolünü güçlendirmeyi sürdürmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Ortaklığın kapsamı yalnızca akademik araştırmalarla sınırlı kalmayacak. Program kapsamında öğrenciler blockchain tabanlı uygulamalar ve erken aşama girişimler tasarlayıp test edebilecek. Araştırmacılar da XRP Ledger üzerinde uygulamalı çalışmalarını sürdürecek.

Volta projesi yeni bölgelere açılacak

Girişimin önemli parçalarından biri olan Volta Initiative, Gana’daki küçük ölçekli çiftçiler arasındaki ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan blockchain tabanlı bir mobil uygulama olarak öne çıkıyor. NYU Abu Dhabi, projenin bir sonraki aşamasında Volta’nın yeni bölgelere genişletileceğini aktardı.

Mini sözlük: University Blockchain Research Initiative, Ripple’ın üniversitelerde blockchain araştırmalarını ve eğitimi desteklemek için yürüttüğü küresel programdır. XRP Ledger ise açık kaynaklı bir blockchain ağıdır ve özellikle ödeme ile varlık transferi odaklı kullanım alanlarıyla bilinir.

Yaw Nyarko, Ripple’ın sağladığı finansmanın araştırmacılara blockchain tabanlı sistemlerin ekonomik fırsatlara erişimi nasıl daha geniş kitlelere açabileceğini inceleme imkanı vereceğini kaydetti.

Raša Karapandža da yenilenen desteğin, ekonomik teoriyi gerçek dünya uygulamalarıyla bir araya getirmelerine imkan tanıyacağını ifade etti. Ripple Üniversite Ortaklıkları Kıdemli Direktörü Lauren Weymouth ise NYU Abu Dhabi’yi UBRI programının Orta Doğu’daki bölgesel merkezi olarak tanımladı.

Ripple’ın BAE planı Abu Dhabi ile sınırlı değil

Birleşik Arap Emirlikleri, uzun süredir Ripple için önemli merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Şirket, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki büyümesine öncelik verirken Abu Dhabi’deki konumunu da son dönemde güçlendirdi.

Ripple, geçen kasım ayında RLUSD stabilcoin’inin Abu Dhabi Global Market içinde düzenleyici onay aldığını duyurmuştu. Bu onay, ADGM çerçevesinde faaliyet gösteren yetkili şirketlerin RLUSD kullanabilmesinin önünü açtı.

Şirketin Birleşik Arap Emirlikleri stratejisi Abu Dhabi ile sınırlı kalmadı. Ripple, Nisan 2026’da Dubai International Financial Centre içinde Orta Doğu ve Afrika bölge merkezini açtı. XRP de 2023’te DIFC içinde kullanım onayı almıştı.