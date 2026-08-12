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DEFI

ABD Senatosu CLARITY Act oylamasını eylüle erteledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, CLARITY Act oylamasını 15 Eylül sürecine bıraktı.
  • 📌 1inch, saklamasız geliştiriciler için net yasal korumanın korunmasını istiyor.
  • 💬 Maylea Ma, kusurlu bir çerçevenin bile mevcut belirsizlikten daha iyi olabileceğini söylüyor.
  • 🪙 DeFi tartışmasında $ETH benzeri ağlardaki saklamasız hizmetlerin yükümlülükleri öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Senatosu, kripto piyasasının yapısına ilişkin CLARITY Act tasarısını eylüle erteledi. Bu adım, merkeziyetsiz finans alanında düzenleyici belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret etti. Tartışmaların odağında, geliştiriciler, saklamasız çalışan protokoller ve kullanıcıların varlıklarını kendi kontrolünde tuttuğu hizmetler yer alıyor.

İçindekiler
1 Tartışmanın odağında saklamasız yapılar bulunuyor
2 Yasal tanım farkı yükümlülükleri değiştirebilir
3 Eylül oylaması kritik önem taşıyor

Tartışmanın odağında saklamasız yapılar bulunuyor

1inch Kıdemli Hukuk Müşaviri Maylea Ma, salı günü X üzerinden yaptığı değerlendirmede piyasa yapısına ilişkin yasa taslağını inceledi. Ma, özellikle yazılım geliştiricilerini, saklamasız yazılım kullananları ve varlıklarını doğrudan elinde tutan kullanıcıları etkileyecek maddelere odaklandı. 1inch, farklı blokzincir ağlarında takas işlemlerini bir araya getiren merkeziyetsiz finans altyapısıyla biliniyor.

Maylea Ma, kusurlu da olsa koruyucu bir yasal çerçevenin, mevcut düzenleyici belirsizlikten daha iyi olabileceğini savunuyor.

Ma, tasarıyı eksiksiz görmediğini açıkça ortaya koydu. Buna karşın, mevcut idari yorumlara ve uygulama kararlarına dayanan sistem yerine, bazı korumalar içeren federal bir çerçevenin daha fazla netlik sağlayabileceğini dile getirdi. Özellikle mevcut CLARITY Act metninde, saklamasız yazılım geliştiricileri için bazı güvencelerin bulunduğunu vurguladı.

Ma ayrıca Blockchain Regulatory Certainty Act kapsamındaki düzenlemelere dikkat çekti. Yazılım geliştirme faaliyetleri, kendi kendine saklama çözümleri ve saklamasız uygulamalarla finansal aracıların ayrıştırılması bu başlıklar arasında yer aldı.

Mini sözlük: Saklamasız yapı, kullanıcı varlıklarının bir şirket ya da platform yerine doğrudan kullanıcı tarafından tutulduğu modeli ifade eder. Bu sistemde yazılım işlemi kolaylaştırabilir, ancak fonların kontrolü hizmet sağlayıcıya geçmez.

Yasal tanım farkı yükümlülükleri değiştirebilir

Bu ayrım, kullanıcı fonlarını elinde bulundurmayan DeFi hizmetleri açısından kritik önem taşıyor. Çünkü geliştiricilerin yazdığı kod, işlemlerin doğrudan yapılmasına imkan verirken varlıkların kontrolü kullanıcıda kalıyor. Bu nedenle yasal tanımın nasıl kurulacağı, hizmet sağlayıcıların hangi yükümlülüklere tabi olacağını doğrudan etkileyebilir.

Bununla birlikte Ma, Senato’daki önceki değişiklik görüşmelerinin bazı korumaların kapsamını daralttığını da belirtti. Nihai metindeki ifadenin belirleyici olacağını söyleyen Ma, geliştiriciler ile finansal aracılar arasındaki sınırın açık biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

Temel tartışma, saklamasız kodun, müşteri varlıklarını elinde tutan şirketlere uygulanan yükümlülüklerin kapsamına girip girmeyeceğinde düğümleniyor.

Eylül oylaması kritik önem taşıyor

Ma’ya göre kusurlu bir yasa teklifi, hiç yasa olmamasından daha iyi olabilir. Tasarının reddedilmesi daha iyi bir alternatifin otomatik olarak ortaya çıkacağını garanti etmiyor. Böyle bir durumda sektör, mevcut durumda olduğu gibi kurum yorumları ve yaptırım kararlarıyla yönetilmeyi sürdürebilir.

Öte yandan 1inch, CLARITY Act taslağının her versiyonunu desteklemiş değil. Ma, Coinbase’in daha önce tasarıdan çekilmesini, bazı maddelerin DeFi sektörü açısından zarar verici bulunmasına örnek gösterdi.

Senato’daki bir sonraki kritik aşama 15 Eylül’de yapılması planlanan cloture oylaması olacak. Tasarının ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu tablo iki partili desteği zorunlu hale getirirken, oylama sonrasında da yeni gecikmelerin yaşanma ihtimali masada kalıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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