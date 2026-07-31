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DEFI

AAVE, 100 dolar direncine yaklaşırken kırılım ihtimali güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AAVE, 100 dolar direncine yaklaşırken olası bir kırılım izleniyor.
  • 📊 15 dakikalık grafikteki sıkışma, $AAVE için sert fiyat hareketi ihtimalini artırıyor.
  • 💰 Aave, zincir üstü aktif kredilerin %47.8’ini elinde tutarak öne çıkıyor.
  • 🟠 Kısa vadeli yönü, hacim desteğiyle direnç kırılıp kırılmayacağı belirleyecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

AAVE fiyatı, alıcıların kritik seviyeleri koruduğu ve oynaklığın daraldığı bir görünüm içinde olası bir kırılıma hazırlanıyor. Yazı kaleme alındığı sırada AAVE 96.71 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki hacmi 270.57 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.49 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son bir günde %1.68 değer kaybetmesine karşın, fiyat yapısı ile merkeziyetsiz finans tarafındaki veriler yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini gündemde tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 100 dolar eşiği öne çıkıyor
2 Aave, merkeziyetsiz borç verme pazarında öne çıkıyor
3 Piyasa koşulları kısa vadeli yönü belirleyecek

Teknik görünümde 100 dolar eşiği öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, 15 dakikalık grafikte AAVE fiyatının simetrik üçgen formasyonu içinde sıkıştığını belirtiyor. Bu yapı, oynaklığın azalmasıyla birlikte fiyatın sert bir yöne hareket edebileceğine işaret ediyor. Alıcılar daha yüksek dipleri savunurken satıcılar üst trend çizgisine yakın bölgede direnç göstermeyi sürdürüyor.

Crypto With Gopal, AAVE fiyatındaki sıkışmanın artan hacimle doğrulanması halinde belirgin bir kırılıma dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Piyasada yakından izlenen seviye 100 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık yükselen destek çizgisinin altına inilmesi durumunda mevcut teknik görünüm geçerliliğini yitirebilir ve fiyat 90 dolar bölgesine yönelebilir. Genel tablo ise temkinli iyimser bir görünüm sunuyor.

Aave, merkeziyetsiz borç verme pazarında öne çıkıyor

MSB Intel verileri, Aave platformunun zincir üstü aktif kredilerin %47.8’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu oran, protokolün merkeziyetsiz borç verme alanındaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Aave, kullanıcıların kripto varlık göstererek borç alıp verebildiği en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor.

GöstergeDeğer
AAVE fiyatı96.71 dolar
24 saatlik hacim270.57 milyon dolar
Piyasa değeri1.49 milyar dolar
Zincir üstü aktif kredi payı%47.8

Aktif kredi oranındaki artış, merkeziyetsiz finans çözümlerine yönelik talebin sürdüğünü gösteriyor. Derin likidite, geniş kullanıcı tabanı ve güçlü ağ etkisi, Aave’nin sektördeki konumunu destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

MSB Intel verileri, Aave’nin zincir üstü aktif kredilerde neredeyse pazarın yarısını elinde tuttuğunu ortaya koyuyor.

Piyasa koşulları kısa vadeli yönü belirleyecek

Olumlu teknik beklentilere ve DeFi tarafındaki büyümeye rağmen AAVE fiyatı kısa vadede baskı altında kalıyor. Bu görünümde, Bitcoin’in yatay seyretmesiyle birlikte kripto piyasasında etkili olan temkinli hava da rol oynuyor. Bu nedenle yatırımcılar, yalnızca formasyonu değil, işlem hacmindeki değişimi de izliyor.

AAVE’nin sonraki yönü, kritik direnç seviyelerini hacim desteğiyle aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Olası bir yükseliş, hem fiyat dinamiğini güçlendirebilir hem de Aave’nin merkeziyetsiz borç verme alanındaki liderliğine yönelik ilgiyi artırabilir. Direncin kırılamaması halinde ise sıkışma ve yatay hareket bir süre daha devam edebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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