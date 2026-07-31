AAVE, 100 dolar direncine yaklaşırken kırılım ihtimali güçleniyor

AAVE fiyatı, alıcıların kritik seviyeleri koruduğu ve oynaklığın daraldığı bir görünüm içinde olası bir kırılıma hazırlanıyor. Yazı kaleme alındığı sırada AAVE 96.71 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki hacmi 270.57 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.49 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son bir günde %1.68 değer kaybetmesine karşın, fiyat yapısı ile merkeziyetsiz finans tarafındaki veriler yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini gündemde tutuyor.

Teknik görünümde 100 dolar eşiği öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, 15 dakikalık grafikte AAVE fiyatının simetrik üçgen formasyonu içinde sıkıştığını belirtiyor. Bu yapı, oynaklığın azalmasıyla birlikte fiyatın sert bir yöne hareket edebileceğine işaret ediyor. Alıcılar daha yüksek dipleri savunurken satıcılar üst trend çizgisine yakın bölgede direnç göstermeyi sürdürüyor.

Crypto With Gopal, AAVE fiyatındaki sıkışmanın artan hacimle doğrulanması halinde belirgin bir kırılıma dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Piyasada yakından izlenen seviye 100 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık yükselen destek çizgisinin altına inilmesi durumunda mevcut teknik görünüm geçerliliğini yitirebilir ve fiyat 90 dolar bölgesine yönelebilir. Genel tablo ise temkinli iyimser bir görünüm sunuyor.

Aave, merkeziyetsiz borç verme pazarında öne çıkıyor

MSB Intel verileri, Aave platformunun zincir üstü aktif kredilerin %47.8’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu oran, protokolün merkeziyetsiz borç verme alanındaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Aave, kullanıcıların kripto varlık göstererek borç alıp verebildiği en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor.

Gösterge Değer AAVE fiyatı 96.71 dolar 24 saatlik hacim 270.57 milyon dolar Piyasa değeri 1.49 milyar dolar Zincir üstü aktif kredi payı %47.8

Aktif kredi oranındaki artış, merkeziyetsiz finans çözümlerine yönelik talebin sürdüğünü gösteriyor. Derin likidite, geniş kullanıcı tabanı ve güçlü ağ etkisi, Aave’nin sektördeki konumunu destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

MSB Intel verileri, Aave’nin zincir üstü aktif kredilerde neredeyse pazarın yarısını elinde tuttuğunu ortaya koyuyor.

Piyasa koşulları kısa vadeli yönü belirleyecek

Olumlu teknik beklentilere ve DeFi tarafındaki büyümeye rağmen AAVE fiyatı kısa vadede baskı altında kalıyor. Bu görünümde, Bitcoin’in yatay seyretmesiyle birlikte kripto piyasasında etkili olan temkinli hava da rol oynuyor. Bu nedenle yatırımcılar, yalnızca formasyonu değil, işlem hacmindeki değişimi de izliyor.

AAVE’nin sonraki yönü, kritik direnç seviyelerini hacim desteğiyle aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Olası bir yükseliş, hem fiyat dinamiğini güçlendirebilir hem de Aave’nin merkeziyetsiz borç verme alanındaki liderliğine yönelik ilgiyi artırabilir. Direncin kırılamaması halinde ise sıkışma ve yatay hareket bir süre daha devam edebilir.