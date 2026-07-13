AAVE, DeFi kredi pazarındaki üstünlüğünü korurken 528 dolar hedefi izleniyor

AAVE, kritik destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken piyasada yükseliş eğiliminin korunduğuna yönelik beklentiler güçlendi. Merkeziyetsiz finans kredi pazarında öne çıkan protokol, güçlü borçlanma talebi ve kullanıcı güveniyle sektör içindeki ağırlığını artırdı.

Fiyat görünümünde destek bölgesi öne çıktı

AAVE, haberin hazırlandığı sırada 99.05 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 246.49 milyar dolar, piyasa değeri ise 1.52 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 1.47 gerileme yaşansa da fiyat yapısının ve geri alım programının, olası bir yukarı yönlü dönüş beklentisini canlı tuttuğu değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Javon Marks, AAVE fiyatının kırılım sonrası oluşan destek bölgesinin üzerinde sağlam biçimde tutunduğunu belirtiyor. Bu görünüm, teknik tarafta olumlu yapının sürdüğüne işaret ederken kısa vadeli yatırımcıların dikkatini yeniden bu varlığa çevirdi.

AAVE fiyatının kırılım sonrası destek alanının üzerinde kalması, teknik yapıda yükseliş senaryosunu destekliyor.

Son toparlanmanın bu kilit seviyeden gelmesi, alıcıların kontrolü tamamen bırakmadığını gösteriyor. Fiyattaki dengeli sıkışma süreci de yukarı yönlü hareketin devam edebileceği beklentisini destekliyor. Teknik analiz tarafında izlenen bir sonraki kırılım hedefi 528 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gösterge Değer Güncel fiyat 99.05 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 1.47 düşüş Hedef seviye 528 dolar Piyasa değeri 1.52 milyar dolar

DeFi kredi pazarında Aave farkı

Kolten tarafından paylaşılan verilere göre Aave, merkeziyetsiz finans alanındaki kredi pazarında üstünlüğünü daha da genişletti. Protokoldeki aktif kredi sayısı, en büyük altı rakip kredi protokolünün toplamını geride bıraktı. Aave, kullanıcıların kripto varlık teminatıyla borç alabildiği en büyük DeFi kredi protokollerinden biri olarak biliniyor.

Aktif krediler, bir kredi protokolünün sağlığını ölçen temel göstergeler arasında yer alıyor. Toplam kilitli varlıktan farklı olarak bu veri, sermayenin gerçekten kullanılıp kullanılmadığını ve ekonomik faaliyetin ne ölçüde sürdüğünü daha doğrudan ortaya koyuyor.

Aave’deki aktif kredi hacminin rakiplerinin toplamını aşması, kullanıcı talebi ile sermaye kullanımının güçlü kaldığını gösteriyor.

Bu tablo, kullanıcı güveni, likidite derinliği ve borçlanma talebinin Aave lehine güçlü kaldığına işaret ediyor. Protokolün merkeziyetsiz borçlanmada ilk tercih olmayı sürdürmesi, fiyat tarafındaki beklentileri de destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Piyasa koşulları hareket alanını belirliyor

Buna karşın AAVE fiyatı kısa vadede halen nötr bir bant içinde hareket ediyor. Bitcoin fiyatındaki yatay görünüm, altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi AAVE üzerinde de yönü sınırlayan başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

AAVE’nin bir sonraki güçlü hareketi için mevcut destek bölgesini koruması ve alım iştahının artması gerekecek. Aktif kredi sayısındaki yükseliş ile DeFi borçlanma talebindeki canlılık sürerse, fiyatın daha yüksek direnç seviyelerini test etme olasılığı yakından izlenecek.