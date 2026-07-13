Solana, DEX hacminde liderliğe yükselirken 84 dolar hedefi öne çıkıyor

Solana, teknik görünümde öne çıkan bir kırılmanın ardından yeniden alım ilgisi topladı. Ağın merkeziyetsiz borsa hacminde ilk sıraya yükselmesi de fiyat hareketine eşlik eden temel göstergelerden biri olarak izleniyor. Buna karşın piyasadaki temkinli hava sürerken, kısa vadede 75 ile 76 dolar aralığının korunması belirleyici önem taşıyor.

Teknik görünümde kritik eşik

SOL, haber akışındaki verilerde 77.33 dolardan işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 1.68 milyar dolar, piyasa değeri ise 45.02 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 1.47 gerileme görülse de fiyat yapısındaki toparlanma işaretleri, kısa vadeli yön tartışmasını canlı tutuyor.

Kripto analisti Aman, Solana grafiğinde ters omuz baş omuz formasyonunun yukarı yönlü kırıldığını ve bunun trend dönüşüyle ilişkilendirilen önemli bir teknik sinyal sayıldığını belirtiyor. Fiyatın daha önce direnç olarak çalışan 75 ile 76 dolar bandını şimdi destek olarak yeniden test etmesi, alıcıların bu bölgeyi savunduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, düşüş eğiliminin ardından görülen ve çoğu zaman olası yön değişimine işaret eden bir grafik formasyonudur. Boyun çizgisi denen seviyenin aşılması, teknik analizde kırılmanın onayı olarak kabul edilir.

Grafikte aşağı yönlü trend çizgisinin destek bölgesine doğru sıkışması da dikkat çekiyor. Teknik analizde bu tür sıkışmalar, çoğu zaman sert bir fiyat hareketinin yaklaşmakta olduğuna işaret eder. Trend çizgisinin yukarı kırılması ve boyun çizgisi desteğinin korunması halinde bir sonraki hedefin 84 dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

DEX hacmi Solana’yı öne taşıdı

Tokens on Solana verileri, Solana’nın 24 saatlik spot DEX işlem hacminde tüm blokzincir ağları arasında ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor. Bu tablo, ağ üzerindeki merkeziyetsiz finans etkinliğinin güçlendiğine ve kullanıcı katılımının arttığına işaret ediyor. Solana, yüksek işlem kapasitesi ve ölçeklenebilir yapısıyla öne çıkan bir Katman 1 blokzincir olarak biliniyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 77.33 dolar 24 saatlik hacim 1.68 milyar dolar Piyasa değeri 45.02 milyar dolar Kritik destek 75 ile 76 dolar İzlenen hedef 84 dolar

Artan DEX hacmi, likiditede güçlenmeye ve Solana tabanlı protokollerde kullanıcı faaliyetinin yükseldiğine işaret ediyor. Bu eğilimin sürmesi halinde Solana’nın önde gelen Katman 1 ağlar arasındaki konumunu daha da sağlamlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Analist Aman, 75 ile 76 dolar bandının destek olarak korunmasının alıcıların piyasada kaldığını gösterdiğini, aşağı yönlü trend çizgisinin aşılması halinde ise yükselişin 84 dolara doğru ivme kazanabileceğini aktarıyor.

Piyasadaki temkinli hava sürüyor

Olumlu teknik sinyaller ve güçlü DEX verilerine rağmen SOL fiyatı henüz net biçimde yukarı yönlü bir kırılma üretmiş değil. Bitcoin’in yataya yakın seyri ve genel kripto piyasasındaki temkinli görünüm, altcoinlerde daha sınırlı hareketlere yol açıyor.

Bu nedenle Solana’da kısa vadeli görünüm iki seviyeye bağlı kalmayı sürdürüyor. 75 ile 76 dolar aralığının korunması ve aşağı yönlü trend çizgisinin aşılması halinde yükseliş senaryosu güç kazanabilir. Destek bölgesinin kaybedilmesi durumunda ise kısa süreli fiyat zayıflığı gündeme gelebilir.

Tokens on Solana verileri, Solana’nın 24 saatlik spot DEX işlem hacminde tüm blokzincir ağları arasında ilk sıraya yükseldiğini gösteriyor.