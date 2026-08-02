Coldcard açığı sonrası kripto saklama güvenliği yeniden tartışıldı

Coldcard donanım cüzdanlarını etkileyen ürün yazılımı açığı, kripto varlıkların güvenli saklanmasına ilişkin tartışmayı yeniden öne çıkardı. BlockTower Capital kurucusu Ari Paul, olayın ardından yaptığı değerlendirmede, kripto varlıkları tamamen risksiz biçimde korumanın mümkün olmadığını savundu. Söz konusu açık nedeniyle yaklaşık 41 dakika içinde 1.082,65 BTC çalındı. Bu tutarın olay sırasındaki değeri 70,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Çalınan Bitcoin miktarı tartışmayı büyüttü

Girişimci Jonathan Goodman da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Coldcard cüzdanından 1,6 milyon dolar değerinde Bitcoin çalındığını açıkladı. Goodman, Bitcoin varlıklarını soğuk depoda tuttuğunu, anahtarların internet bağlantısı kurmamış bir Coldcard cihazında ve kiralık kasada saklandığını belirtti.

Jonathan Goodman, Bitcoin’lerinin soğuk depoda bulunduğunu ve internete hiç bağlanmamış bir Coldcard cihazında tutulan anahtarların kullanıldığını açıkladı.

Coldcard, Bitcoin için geliştirilen donanım cüzdanlarıyla bilinen bir marka olarak öne çıkıyor. Donanım cüzdanları genel olarak özel anahtarları çevrim dışı saklamak için kullanılıyor. Buna karşın son olay, çevrim dışı saklama yöntemlerinin de mutlak koruma sağlamadığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Saklama yöntemleri arasında mutlak güvenlik tartışması

Ari Paul, Coldcard olayının yeni bir sorundan çok, uzun süredir bilinen temel bir kırılganlığı yeniden hatırlattığını söyledi. Paul’a göre ister bireysel saklama ister üçüncü taraf saklama tercih edilsin, her yöntemde farklı güvenlik açıkları bulunuyor.

Ari Paul, varlıkların Coinbase gibi saklama hizmetlerinde tutulması halinde platform risklerinin, bireysel saklamada ise Coldcard benzeri teknik açıkların devreye girebildiğini vurguladı.

Paul, sorunun yalnızca tek bir donanım cüzdanı üreticisiyle sınırlı olmadığını da kaydetti. Ona göre bütün saklama çözümleri sonuçta donanım ve yazılıma dayanıyor; bu da farklı seviyelerde zafiyet ihtimalini sürekli canlı tutuyor. Paul ayrıca gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde hukuki sistemin ve mülkiyet korumasının, bugün için kriptografik güvenlikten daha güvenilir bir çerçeve sunduğunu öne sürdü.

Voorhees daha dengeli bir yaklaşım benimsedi

ShapeShift kurucusu Erik Voorhees ise bu değerlendirmeye kısmen itiraz etti. Voorhees, Coldcard olayının kripto varlıkların güvenli biçimde saklanamayacağını kanıtlamadığını savundu. Buna rağmen hiçbir saklama modelinin kusursuz ve tamamen risksiz olmadığını kabul etti.

Voorhees, servet saklama yöntemlerinin aynı riski taşımadığını, her seçeneğin farklı avantaj ve zayıflıklar içerdiğini belirtti. Ayrıca yüz milyarlarca dolarlık kripto varlığın yıllardır güvenli şekilde saklandığına dikkat çekti. Bu görüş ayrılığı, sektör içinde tartışmanın güvenliğin mümkün olup olmadığı değil, riskin nasıl dağıtılacağı ekseninde sürdüğünü gösterdi.

Paul da kripto varlıkların bazı ülkelerde daha güçlü bir alternatif olabileceğini kabul etti. Özellikle hukuki kurumların zayıf olduğu ve mülkiyet haklarının yeterince korunmadığı yerlerde, kripto tabanlı saklama çözümlerinin geleneksel finansal altyapıya kıyasla daha cazip görülebileceğini ifade etti.