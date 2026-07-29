Kayıt Banner
Kripto Para

Macaristan kripto işlemlerindeki zorunlu doğrulamayı kaldırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Macaristan, kripto işlemlerindeki zorunlu bağımsız doğrulamayı kaldırdı.
  • 📌 Değişiklik, ülkenin MiCA kurallarıyla daha uyumlu bir çerçeveye yöneldiğini gösterdi.
  • 🪙 CoinCash, Macaristan'da ilk MiCA lisansını alan platform olarak faaliyetlerine dönüş hazırlığına başladı.
  • 🌍 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren sıkı kuralların geri alınmasının Avrupa kripto piyasasına etkisi izlenecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Macaristan, kripto para işlemlerinde bağımsız bir tarafça doğrulama zorunluluğunu kaldırarak ülkenin düzenleyici yaklaşımında önemli bir değişikliğe gitti. Düzenleme, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA ile daha uyumlu bir çerçeveye geçişin parçası olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 MiCA ile uyum adımı
2 Eski kural sektörde baskı yaratmıştı
3 CoinCash lisansı dönüm noktası oldu
4 Piyasaya etkisi izlenecek

MiCA ile uyum adımı

Macaristan Parlamentosu, bazı kripto para işlemlerinde zorunlu bağımsız doğrulama şartını ve lisanssız borsa hizmetleri ile kripto varlıkların usulsüz kullanımına ilişkin bazı ceza hükümlerini kaldıran yasa değişikliğini gündeme aldı. Düzenlemeyi hazırlayan isimler, bu doğrulama şartının Avrupa Birliği kurallarıyla çeliştiğini savundu. Böylece ek bir yükümlülük kaldırılırken, diğer düzenleyici hükümler yürürlükte bırakıldı.

MiCA, Avrupa Birliği genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ortak bir çerçeve oluşturuyor. Düzenleme; saklama, alım satım, transfer ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetlerin hangi şartlarla sunulacağını belirliyor.

Macaristan tarafı, bağımsız doğrulama zorunluluğunun Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumsuz hale geldiğini ve bu nedenle ek yükümlülüğün kaldırıldığını açıkladı.

Eski kural sektörde baskı yaratmıştı

Maliye Bakanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Nikoletta Boda, söz konusu doğrulama zorunluluğunun 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu yapı kapsamında, kriptodan itibari paraya ve kriptodan kriptoya yapılan her işlem için sertifikalı bir doğrulayıcının uygunluk beyanı gerekiyordu.

Doğrulayıcıların cüzdan sahipliğini, müşteri kimliğini ve kripto varlıkların kaynağını teyit etmesi isteniyordu. Kurallara aykırı hareket edenler için ceza yaptırımları da bulunuyordu. Ancak bu sistemin kripto şirketleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu ifade edildi.

Maliye Bakanı Karman Andras, bu düzenlemenin Macaristan’daki kripto ekosistemini önemli ölçüde bozduğunu ve çok sayıda hizmet sağlayıcının faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Hükümetin ek onay adımını kaldırmasının ardından piyasanın daha istikrarlı bir zemine dönmeye başladığı aktarıldı.

Karman Andras, uygulamanın Macaristan’daki kripto piyasasının işleyişini bozduğunu ve birçok hizmet sağlayıcının operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığını vurguladı.

CoinCash lisansı dönüm noktası oldu

Düzenleme değişikliği, Budapeşte merkezli CoinCash’in faaliyetlerine yeniden hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi. CoinCash’in işletmecisi Tiwala Solutions, 20 Temmuz’da Macaristan Merkez Bankası’ndan ülkedeki ilk MiCA lisansını aldı. CoinCash, Macaristan’da faaliyet gösteren bir kripto hizmet platformu olarak biliniyor.

Bu lisans; saklama, kriptodan itibari paraya ve itibari paradan kriptoya dönüşüm, transfer, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi hizmetlerin sunulmasına imkan tanıyor.

BaşlıkEski durumYeni durum
Doğrulama şartıBağımsız doğrulayıcı zorunluyduZorunluluk kaldırıldı
Uyum takvimiMacaristan daha erken uyum istiyorduMiCA ile daha yakın çerçeve benimsendi
CoinCash durumuUyum süreci nedeniyle faaliyetler durduMiCA lisansıyla dönüş hazırlığı başladı

Piyasaya etkisi izlenecek

Macaristan’ın daha önce Avrupa Birliği’nin asgari çerçevesinin ötesine geçen daha sıkı kurallar uygulaması sektörde tartışma yaratmıştı. MiCA, üye ülkelere tam uyum için Temmuz 2026’ya kadar süre tanırken, Macaristan kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bu uyumu bir yıl önce talep etmişti. Buna ek olarak getirilen doğrulama süreci, ülkeyi daha katı bir noktaya taşıdı.

CoinCash’in kurucu ortaklarından Gabor Galantai, alınan yetkinin MiCA kapsamında yetkilendirilen ilk Macar şirketi olmaları açısından bir dönüm noktası taşıdığını söyledi. Yeni yaklaşımın, başka kripto şirketlerini de Macaristan pazarına çekebileceği ve lisans başvurularını hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Bunun Avrupa’da düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri alanında rekabeti artırıp artırmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

FET, Robinhood listelemesi sonrası 0,16 dolar direncine yaklaştı

Blumenthal, kripto düzenleme tasarısının denetimi zayıflatacağını açıkladı

Kanada’da kripto sahipliği iki yılda %10’dan %25’e yükseldi

Kripto dostu eyaletler ABD girişimcilik yarışında öne çıktı

Securitize, SEC kaydıyla yatırım danışmanlığı hizmeti sunacak

ESMA, MiCA siciline 15 yeni kripto hizmet sağlayıcısı ekledi

Japonya Başbakanı Takaichi, adını taşıyan kripto token ile bağını reddetti

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum kurumsal benimsenmeyi hızlandırmak için yeni destek aldı
Bir Sonraki Yazı ABD’li yatırım danışmanları XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin yıllık diplerine yaklaşırken Cardano direnç altında kaldı
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 60 bin dolar desteğini koruyamazsa 55 bin dolara inebilir
BITCOIN (BTC)
Strategy, 8,22 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin alımını sürdürdü
BITCOIN (BTC)
ONDO’da sıkışan üçgen formasyonu 0,47 dolar direncini öne çıkarıyor
ONDO
HYPE, 53 dolar desteğini korursa 75 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?