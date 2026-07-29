Macaristan kripto işlemlerindeki zorunlu doğrulamayı kaldırdı

Macaristan, kripto para işlemlerinde bağımsız bir tarafça doğrulama zorunluluğunu kaldırarak ülkenin düzenleyici yaklaşımında önemli bir değişikliğe gitti. Düzenleme, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA ile daha uyumlu bir çerçeveye geçişin parçası olarak öne çıktı.

MiCA ile uyum adımı

Macaristan Parlamentosu, bazı kripto para işlemlerinde zorunlu bağımsız doğrulama şartını ve lisanssız borsa hizmetleri ile kripto varlıkların usulsüz kullanımına ilişkin bazı ceza hükümlerini kaldıran yasa değişikliğini gündeme aldı. Düzenlemeyi hazırlayan isimler, bu doğrulama şartının Avrupa Birliği kurallarıyla çeliştiğini savundu. Böylece ek bir yükümlülük kaldırılırken, diğer düzenleyici hükümler yürürlükte bırakıldı.

MiCA, Avrupa Birliği genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ortak bir çerçeve oluşturuyor. Düzenleme; saklama, alım satım, transfer ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetlerin hangi şartlarla sunulacağını belirliyor.

Macaristan tarafı, bağımsız doğrulama zorunluluğunun Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumsuz hale geldiğini ve bu nedenle ek yükümlülüğün kaldırıldığını açıkladı.

Eski kural sektörde baskı yaratmıştı

Maliye Bakanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Nikoletta Boda, söz konusu doğrulama zorunluluğunun 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu yapı kapsamında, kriptodan itibari paraya ve kriptodan kriptoya yapılan her işlem için sertifikalı bir doğrulayıcının uygunluk beyanı gerekiyordu.

Doğrulayıcıların cüzdan sahipliğini, müşteri kimliğini ve kripto varlıkların kaynağını teyit etmesi isteniyordu. Kurallara aykırı hareket edenler için ceza yaptırımları da bulunuyordu. Ancak bu sistemin kripto şirketleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu ifade edildi.

Maliye Bakanı Karman Andras, bu düzenlemenin Macaristan’daki kripto ekosistemini önemli ölçüde bozduğunu ve çok sayıda hizmet sağlayıcının faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Hükümetin ek onay adımını kaldırmasının ardından piyasanın daha istikrarlı bir zemine dönmeye başladığı aktarıldı.

Karman Andras, uygulamanın Macaristan’daki kripto piyasasının işleyişini bozduğunu ve birçok hizmet sağlayıcının operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığını vurguladı.

CoinCash lisansı dönüm noktası oldu

Düzenleme değişikliği, Budapeşte merkezli CoinCash’in faaliyetlerine yeniden hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi. CoinCash’in işletmecisi Tiwala Solutions, 20 Temmuz’da Macaristan Merkez Bankası’ndan ülkedeki ilk MiCA lisansını aldı. CoinCash, Macaristan’da faaliyet gösteren bir kripto hizmet platformu olarak biliniyor.

Bu lisans; saklama, kriptodan itibari paraya ve itibari paradan kriptoya dönüşüm, transfer, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi hizmetlerin sunulmasına imkan tanıyor.

Başlık Eski durum Yeni durum Doğrulama şartı Bağımsız doğrulayıcı zorunluydu Zorunluluk kaldırıldı Uyum takvimi Macaristan daha erken uyum istiyordu MiCA ile daha yakın çerçeve benimsendi CoinCash durumu Uyum süreci nedeniyle faaliyetler durdu MiCA lisansıyla dönüş hazırlığı başladı

Piyasaya etkisi izlenecek

Macaristan’ın daha önce Avrupa Birliği’nin asgari çerçevesinin ötesine geçen daha sıkı kurallar uygulaması sektörde tartışma yaratmıştı. MiCA, üye ülkelere tam uyum için Temmuz 2026’ya kadar süre tanırken, Macaristan kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bu uyumu bir yıl önce talep etmişti. Buna ek olarak getirilen doğrulama süreci, ülkeyi daha katı bir noktaya taşıdı.

CoinCash’in kurucu ortaklarından Gabor Galantai, alınan yetkinin MiCA kapsamında yetkilendirilen ilk Macar şirketi olmaları açısından bir dönüm noktası taşıdığını söyledi. Yeni yaklaşımın, başka kripto şirketlerini de Macaristan pazarına çekebileceği ve lisans başvurularını hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Bunun Avrupa’da düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri alanında rekabeti artırıp artırmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.