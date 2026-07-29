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RIPPLE (XRP)

ABD’li yatırım danışmanları XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'li yatırım danışmanları XRP ETF'lerinde yeni pozisyonlar aldı.
  • 📌 Vista Finance, Franklin XRP ETF'de 129.958 pay ile öne çıktı ve $XRP odaklı kurumsal ilgi genişledi.
  • 📊 27 Temmuz'da XRP ETF'lerine 532.500 XRP net giriş kaydedildi.
  • 🧩 Toplam XRP ETF pazarı 683,66 milyon dolara yükselirken liderliği Bitwise XRP ETF korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de yatırım danışmanlarının XRP borsa yatırım fonlarına ilgisi sürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan son bildirimler, farklı danışmanlık şirketlerinin son günlerde XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar açtığını gösterdi.

İçindekiler
1 Yeni kurumsal bildirimler
2 Diğer alımlar ve piyasa büyüklüğü
3 Net giriş verileri

Yeni kurumsal bildirimler

Ohio merkezli kayıtlı yatırım danışmanı Gerber, yönettiği 592 milyon dolarlık varlıkla birlikte Franklin XRP ETF’de 12.958 pay aldığını açıkladı. Bu bildirim, kurumsal tarafta XRP bağlantılı ürünlere yönelik ilginin devam ettiğine işaret etti.

17 Temmuz’da Gallacher Capital Management, Canary XRP ETF’de yeni bir pozisyon açtığını duyurdu. Şirket, yaklaşık 961.126 dolar değerinde 86.744 paya sahip olduğunu bildirdi.

Bir gün önce Vista Finance, şimdiye kadar açıklanan daha büyük kurumsal XRP ETF pozisyonlarından birini kamuoyuna sundu. Şirketin SEC dosyasına göre Vista Finance, başvuru tarihinde 11,45 milyon dolar değerinde 129.958 Franklin XRP ETF payı taşıyordu.

Vista Finance, SEC dosyasında Franklin XRP ETF’de 129.958 paya sahip olduğunu bildirdi; bu tutar başvuru tarihinde 11,45 milyon dolar seviyesindeydi.

Diğer alımlar ve piyasa büyüklüğü

Michigan merkezli kayıtlı yatırım danışmanı CPR Investments da 15 Temmuz’da ProShares Ultra XRP ETF’de pozisyon oluşturduğunu açıkladı. Şirket, yaklaşık 363.627 dolar değerinde 36.619 pay bulundurduğunu kayda geçirdi.

Bu büyüklükler, Bitcoin ETF’lerinde görülen kurumsal pozisyonlarla karşılaştırıldığında daha sınırlı kalıyor. Buna karşın son bildirimler, yatırım danışmanlarının XRP ürünlerine daha düzenli şekilde yöneldiğini ortaya koyuyor.

Piyasada destek ve direnç seviyeleri kadar fon akışları da yakından izlenirken, farklı varlık sınıflarına erişim sağlayan platformlar da öne çıkıyor. 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyarak, özellikle dev ABD şirketlerinin hisselerine, altın ve gümüş gibi emtialara karmaşık prosedürler veya aracı kurumlar olmadan doğrudan cüzdanınız üzerinden erişim sağlıyor. Platform, o anda piyasadaki en iyi fiyatı bularak portföy çeşitlendirmesini daha hızlı ve daha esnek hale getiriyor.

Net giriş verileri

Günlük veriler, 27 Temmuz’da XRP ETF’lerine net 532.500 XRP giriş olduğunu gösterdi. Önceki günlerde 21 Temmuz’da 5,09 milyon XRP, 20 Temmuz’da 2,27 milyon XRP ve 16 Temmuz’da 6,10 milyon XRP net giriş kaydedildi.

XRP ETF pazarının toplam büyüklüğü 683,66 milyon dolara ulaşırken, en büyük payı yaklaşık 243 milyon dolarla Bitwise XRP ETF aldı.

Son verilere göre toplam XRP ETF piyasası yaklaşık 683,66 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörde ilk sırada yaklaşık 243 milyon dolarlık varlıkla Bitwise XRP ETF yer aldı. Onu yaklaşık 223 milyon dolarla Canary XRP ETF ve yaklaşık 167 milyon dolarla Franklin XRP ETF izledi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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