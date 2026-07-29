🚨 ABD'li yatırım danışmanları XRP ETF'lerinde yeni pozisyonlar aldı.

ABD’de yatırım danışmanlarının XRP borsa yatırım fonlarına ilgisi sürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan son bildirimler, farklı danışmanlık şirketlerinin son günlerde XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar açtığını gösterdi.

Yeni kurumsal bildirimler

Ohio merkezli kayıtlı yatırım danışmanı Gerber, yönettiği 592 milyon dolarlık varlıkla birlikte Franklin XRP ETF’de 12.958 pay aldığını açıkladı. Bu bildirim, kurumsal tarafta XRP bağlantılı ürünlere yönelik ilginin devam ettiğine işaret etti.

17 Temmuz’da Gallacher Capital Management, Canary XRP ETF’de yeni bir pozisyon açtığını duyurdu. Şirket, yaklaşık 961.126 dolar değerinde 86.744 paya sahip olduğunu bildirdi.

Bir gün önce Vista Finance, şimdiye kadar açıklanan daha büyük kurumsal XRP ETF pozisyonlarından birini kamuoyuna sundu. Şirketin SEC dosyasına göre Vista Finance, başvuru tarihinde 11,45 milyon dolar değerinde 129.958 Franklin XRP ETF payı taşıyordu.

Vista Finance, SEC dosyasında Franklin XRP ETF’de 129.958 paya sahip olduğunu bildirdi; bu tutar başvuru tarihinde 11,45 milyon dolar seviyesindeydi.

Diğer alımlar ve piyasa büyüklüğü

Michigan merkezli kayıtlı yatırım danışmanı CPR Investments da 15 Temmuz’da ProShares Ultra XRP ETF’de pozisyon oluşturduğunu açıkladı. Şirket, yaklaşık 363.627 dolar değerinde 36.619 pay bulundurduğunu kayda geçirdi.

Bu büyüklükler, Bitcoin ETF’lerinde görülen kurumsal pozisyonlarla karşılaştırıldığında daha sınırlı kalıyor. Buna karşın son bildirimler, yatırım danışmanlarının XRP ürünlerine daha düzenli şekilde yöneldiğini ortaya koyuyor.

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Net giriş verileri

Günlük veriler, 27 Temmuz’da XRP ETF’lerine net 532.500 XRP giriş olduğunu gösterdi. Önceki günlerde 21 Temmuz’da 5,09 milyon XRP, 20 Temmuz’da 2,27 milyon XRP ve 16 Temmuz’da 6,10 milyon XRP net giriş kaydedildi.

XRP ETF pazarının toplam büyüklüğü 683,66 milyon dolara ulaşırken, en büyük payı yaklaşık 243 milyon dolarla Bitwise XRP ETF aldı.

Son verilere göre toplam XRP ETF piyasası yaklaşık 683,66 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörde ilk sırada yaklaşık 243 milyon dolarlık varlıkla Bitwise XRP ETF yer aldı. Onu yaklaşık 223 milyon dolarla Canary XRP ETF ve yaklaşık 167 milyon dolarla Franklin XRP ETF izledi.