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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kritik bölge öne çıktı! Arzın %20’si bu aralıkta ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin arzının yaklaşık %20’si 60 bin ile 70 bin dolar aralığında toplandı ve $BTC için bu bölge yakından izleniyor.
  • 📊 Zincir üstü veriler, son düzeltmede satıcıların yerini daha kararlı alıcıların aldığını gösteriyor.
  • 📉 Teknik görünümde 66.420 dolar direnci aşılmazsa 53.500 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
  • 🕰️ Benzer karda arz bölgeleri 2019, 2020 ve 2023 diplerine yakın dönemlerde de görülmüştü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin için zincir üstü veriler, fiyatın 60 bin ile 70 bin dolar aralığında taban oluşturmaya başlamış olabileceğine işaret etti. Analistlerin paylaştığı verilere göre BTC arzının yaklaşık %20’si artık bu bantta bulunuyor. Bu yoğunlaşma, mevcut seviyelerin güçlü bir maliyet bölgesi haline geldiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Arzın önemli bölümü 60 bin ile 70 bin dolar bandında toplandı
2 Zayıf ellerden güçlü ellere geçiş vurgusu
3 Karda olan arz göstergesi önceki diplerle benzerlik taşıdı
4 Teknik görünümde 53.500 dolar riski sürüyor

Arzın önemli bölümü 60 bin ile 70 bin dolar bandında toplandı

Değerlendirme, Bitcoin’in gerçekleşmemiş fiyat dağılımı olarak bilinen URPD verisine dayanıyor. Bu gösterge, BTC’nin zincir üzerinde en son hangi fiyat seviyelerinde el değiştirdiğini izliyor ve yatırımcıların maliyet bölgelerini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: URPD, Bitcoin arzının en son hangi fiyat seviyelerinde hareket ettiğini gösteren zincir üstü bir dağılım verisidir. Analistler bu göstergeyi, yatırımcıların yoğunlaştığı maliyet alanlarını ve olası destek direnç bölgelerini anlamak için kullanır.

Checkonchain verilerine atıf yapan analist Frank Fetter, salı günü itibarıyla Bitcoin arzının yaklaşık beşte birinin 60 bin ile 70 bin dolar arasında konumlandığını belirtti. Bu durum, fiyatın bu bölgede geniş bir sahiplik kümesi oluşturduğuna işaret ediyor.

Frank Fetter, bu tür yoğun maliyet bölgelerinin anlamlı tabanların oluşumunda etkili olduğunu, son hareketin de bu açıdan dikkate değer göründüğünü aktardı.

Benzer maliyet seviyelerinde alım yapan yatırımcıların sayısı arttığında, ilgili bölge çoğu zaman destek alanı olarak öne çıkabiliyor. Son düzeltme sürecinde daha yüksek maliyetli yatırımcıların satış yaptığı, buna karşılık yeni alıcıların 60 bin dolar çevresinde gelen arzı karşıladığı değerlendiriliyor.

Zayıf ellerden güçlü ellere geçiş vurgusu

Piyasa açısından bu tablo, bir yeniden dağıtım süreci olarak yorumlanıyor. Bu aşamada kısa vadeli ve panik eğilimli satıcılar piyasadan çıkarken, daha yüksek inançla hareket eden yatırımcılar pozisyon biriktiriyor. CryptoQuant ile ilişkili zincir üstü analist Darkfost da son görünümün Bitcoin’de zayıf ellerden güçlü ellere en büyük transferlerden birini yansıttığını söyledi.

Karda olan arz göstergesi önceki diplerle benzerlik taşıdı

Bir başka dikkat çeken veri de karda bulunan Bitcoin arzının oranı oldu. Analist DurdenBTC, bu göstergenin bir teslimiyet bölgesine gerilediğini ifade etti. Söz konusu metrik, toplam BTC arzının ne kadarının hala karla tutulduğunu gösteriyor. Sert düşüşler ise daha fazla yatırımcının zararda ya da başa baş noktasına yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Veriye göre bu bölge son döngülerde yalnızca dört kez görüldü: 2019’da 3.200 dolar civarında, 2020’de 5.000 dolar yakınında, 2023’te 16.000 dolar seviyesinde ve şimdi yaklaşık 59.000 dolar çevresinde. Önceki örneklerin her biri, önemli Bitcoin diplerine yakın dönemlerde ortaya çıkmıştı.

Teknik görünümde 53.500 dolar riski sürüyor

Buna karşın teknik tablo daha temkinli bir görünüm sunuyor. Günlük grafikte Bitcoin, 60 bin doların altına yaşanan sert düşüşün ardından küçük bir ayı bayrağı yapısı içinde toparlanmaya çalışıyor. Bu formasyon, güçlü satış sonrası yukarı yönlü kısa bir sıkışmanın ardından yeni bir geri çekilme olasılığına işaret edebiliyor.

Fiyatın formasyonun üst trend çizgisinden geri çevrilmesi halinde, 60 bin doların altında yeni bir kırılma görülebilir. Bu senaryoda aşağı yönlü hedef 53.500 dolar seviyesine işaret ediyor. Öte yandan günlük kapanışın 66.420 dolardaki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkması, düşüş beklentisini zayıflatabilir. Bu direncin aşılması halinde sonraki izlenen seviye yaklaşık 70.250 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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