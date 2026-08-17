15 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı yeniden aktif oldu

15 yılı aşkın süredir işlem görmeyen bir Bitcoin adresi yeniden aktif hale geldi. Galaxy Research verilerine göre bu adreste 8,54 BTC bulunuyordu. Varlıklar 962770 numaralı blokta başka bir adrese taşındı.

Eski cüzdanda 8,54 BTC bulunuyordu

Söz konusu Bitcoin’ler ilk kez 13 Haziran 2011 tarihinde bu adrese ulaştı. O tarihten bu yana cüzdanda herhangi bir hareket görülmedi. Son transferle birlikte adres, uzun süreli hareketsizlik dönemini sona erdirmiş oldu.

Galaxy Research, 8,54 BTC’nin güncel fiyatlarla yaklaşık 538 bin dolar değerinde olduğunu hesapladı. Kurum, adresin ortalama maliyet temelini Bitcoin başına yaklaşık 14 dolar olarak verdi. Buna göre gerçekleşen kazanç yaklaşık 538 bin dolar, artış oranı ise yüzde 461.981 seviyesine ulaştı.

Galaxy Research, 2011’den bu yana hareketsiz kalan 8,54 BTC’nin 962770 numaralı blokta taşındığını ve maliyet temelinin Bitcoin başına yaklaşık 14 dolar olduğunu aktardı.

Satoshi bağlantısı zayıf görülüyor

Taşınan varlıkların Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Buna rağmen adresin, Bitcoin’in ilk dönemlerine uzanması dikkat çekti. Cüzdanın oluşturulma zamanı, Satoshi Nakamoto’nun kamuya açık son mesajlarının ardından geçen ilk aylara denk geliyor.

Galaxy Digital’in araştırma birimi olan Galaxy Research, dijital varlık piyasalarına ilişkin zincir üstü veriler ve piyasa analizleri yayımlayan bir ekip olarak biliniyor. Bu tür eski cüzdan hareketleri, özellikle Bitcoin’in erken dönem arzına ilişkin tartışmalarda yakından izleniyor.

Benzer hareketler Ethereum ve Bitcoin tarafında da görüldü

Son haftalarda benzer uzun vadeli cüzdan hareketleri yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Whale Alert, 12 Ağustos’ta 11 yıldır hareketsiz duran ve 2.680 ETH içeren bir Ethereum ön madencilik adresinin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu varlıkların o günkü değeri yaklaşık 5,05 milyon dolar düzeyindeydi.

Bundan üç gün önce ise yaklaşık 11 yıldır işlem görmeyen, 2.000 ETH tutan başka bir Ethereum ön madencilik adresi yeniden hareket etti. Bu cüzdandaki varlıkların değeri yaklaşık 3,84 milyon dolar olarak hesaplandı.

3 Ağustos tarihinde de yaklaşık 12,7 yıldır hareketsiz kalan 500 BTC’lik bir Bitcoin adresi aktifleşti. Bu transfer sırasında cüzdandaki varlıkların toplam değeri yaklaşık 31,3 milyon dolara ulaşıyordu. Ayrıca 26 Temmuz’da, yaklaşık 11 yıl boyunca işlem görmeyen başka bir 2.000 ETH’lik Ethereum ön madencilik adresi daha yeniden aktif oldu ve o tarihteki değeri yaklaşık 3,83 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tarih Varlık Miktar Hareketsiz süre Yaklaşık değer 13 Ağustos civarı BTC 8,54 15 yılı aşkın 538 bin dolar 12 Ağustos ETH 2.680 11 yıl 5,05 milyon dolar 9 Ağustos civarı ETH 2.000 Yaklaşık 11 yıl 3,84 milyon dolar 3 Ağustos BTC 500 Yaklaşık 12,7 yıl 31,3 milyon dolar 26 Temmuz ETH 2.000 Yaklaşık 11 yıl 3,83 milyon dolar

Her hareket satış anlamına gelmiyor

Uzun süredir hareketsiz kalan coin’lerin taşınması, doğrudan satış hazırlığı anlamına gelmiyor. Bu tür işlemler cüzdan yapısının yeniden düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin güncellenmesi veya anahtar yönetiminde değişiklik gibi farklı nedenlerle gerçekleştirilebiliyor.

Whale Alert, ağustos ve temmuz boyunca hem Bitcoin hem Ethereum tarafında yıllardır hareketsiz kalan yüksek tutarlı adreslerin yeniden aktifleştiğini bildirdi.