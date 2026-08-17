Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

15 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı yeniden aktif oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 15 yılı aşkın süredir sessiz kalan bir cüzdan 8,54 BTC’yi taşıdı.
  • 📌 Galaxy Research, bu hareketin yaklaşık 538 bin dolarlık bir değeri kapsadığını açıkladı ve $BTC için maliyet temelini 14 dolar olarak verdi.
  • 🔍 Son haftalarda 11 yıllık ETH ve 12,7 yıllık BTC cüzdanları da yeniden aktif hale geldi.
  • 🧭 Bu tür transferler, satıştan çok güvenlik güncellemesi veya cüzdan düzenlemesiyle de bağlantılı olabiliyor.
Onur Atam
Onur Atam

15 yılı aşkın süredir işlem görmeyen bir Bitcoin adresi yeniden aktif hale geldi. Galaxy Research verilerine göre bu adreste 8,54 BTC bulunuyordu. Varlıklar 962770 numaralı blokta başka bir adrese taşındı.

İçindekiler
1 Eski cüzdanda 8,54 BTC bulunuyordu
2 Satoshi bağlantısı zayıf görülüyor
3 Benzer hareketler Ethereum ve Bitcoin tarafında da görüldü
4 Her hareket satış anlamına gelmiyor

Eski cüzdanda 8,54 BTC bulunuyordu

Söz konusu Bitcoin’ler ilk kez 13 Haziran 2011 tarihinde bu adrese ulaştı. O tarihten bu yana cüzdanda herhangi bir hareket görülmedi. Son transferle birlikte adres, uzun süreli hareketsizlik dönemini sona erdirmiş oldu.

Galaxy Research, 8,54 BTC’nin güncel fiyatlarla yaklaşık 538 bin dolar değerinde olduğunu hesapladı. Kurum, adresin ortalama maliyet temelini Bitcoin başına yaklaşık 14 dolar olarak verdi. Buna göre gerçekleşen kazanç yaklaşık 538 bin dolar, artış oranı ise yüzde 461.981 seviyesine ulaştı.

Galaxy Research, 2011’den bu yana hareketsiz kalan 8,54 BTC’nin 962770 numaralı blokta taşındığını ve maliyet temelinin Bitcoin başına yaklaşık 14 dolar olduğunu aktardı.

Satoshi bağlantısı zayıf görülüyor

Taşınan varlıkların Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Buna rağmen adresin, Bitcoin’in ilk dönemlerine uzanması dikkat çekti. Cüzdanın oluşturulma zamanı, Satoshi Nakamoto’nun kamuya açık son mesajlarının ardından geçen ilk aylara denk geliyor.

Galaxy Digital’in araştırma birimi olan Galaxy Research, dijital varlık piyasalarına ilişkin zincir üstü veriler ve piyasa analizleri yayımlayan bir ekip olarak biliniyor. Bu tür eski cüzdan hareketleri, özellikle Bitcoin’in erken dönem arzına ilişkin tartışmalarda yakından izleniyor.

Benzer hareketler Ethereum ve Bitcoin tarafında da görüldü

Son haftalarda benzer uzun vadeli cüzdan hareketleri yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Whale Alert, 12 Ağustos’ta 11 yıldır hareketsiz duran ve 2.680 ETH içeren bir Ethereum ön madencilik adresinin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu varlıkların o günkü değeri yaklaşık 5,05 milyon dolar düzeyindeydi.

Bundan üç gün önce ise yaklaşık 11 yıldır işlem görmeyen, 2.000 ETH tutan başka bir Ethereum ön madencilik adresi yeniden hareket etti. Bu cüzdandaki varlıkların değeri yaklaşık 3,84 milyon dolar olarak hesaplandı.

3 Ağustos tarihinde de yaklaşık 12,7 yıldır hareketsiz kalan 500 BTC’lik bir Bitcoin adresi aktifleşti. Bu transfer sırasında cüzdandaki varlıkların toplam değeri yaklaşık 31,3 milyon dolara ulaşıyordu. Ayrıca 26 Temmuz’da, yaklaşık 11 yıl boyunca işlem görmeyen başka bir 2.000 ETH’lik Ethereum ön madencilik adresi daha yeniden aktif oldu ve o tarihteki değeri yaklaşık 3,83 milyon dolar olarak kaydedildi.

TarihVarlıkMiktarHareketsiz süreYaklaşık değer
13 Ağustos civarıBTC8,5415 yılı aşkın538 bin dolar
12 AğustosETH2.68011 yıl5,05 milyon dolar
9 Ağustos civarıETH2.000Yaklaşık 11 yıl3,84 milyon dolar
3 AğustosBTC500Yaklaşık 12,7 yıl31,3 milyon dolar
26 TemmuzETH2.000Yaklaşık 11 yıl3,83 milyon dolar

Her hareket satış anlamına gelmiyor

Uzun süredir hareketsiz kalan coin’lerin taşınması, doğrudan satış hazırlığı anlamına gelmiyor. Bu tür işlemler cüzdan yapısının yeniden düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin güncellenmesi veya anahtar yönetiminde değişiklik gibi farklı nedenlerle gerçekleştirilebiliyor.

Whale Alert, ağustos ve temmuz boyunca hem Bitcoin hem Ethereum tarafında yıllardır hareketsiz kalan yüksek tutarlı adreslerin yeniden aktifleştiğini bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı

Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir

Bloomberg’den Bitcoin uyarısı, 10 bin dolar riski öne çıktı

Strategy, Bitcoin düşerken STRC getirisinin %9 arttığını açıkladı

Coldcard açığı 5 binden fazla cüzdandan 1.778 BTC çalınmasına yol açtı

Bitcoin’de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik eşik oldu

Peter Schiff, Strategy’nin yeni Bitcoin satışlarına işaret etti

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI’de 0,65 ile 0,67 aralığı kritik destek bölgesi oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

SUI’de 0,65 ile 0,67 aralığı kritik destek bölgesi oldu
SUI
Coinbase kullanıcılarından çalınan fonlarda yeni transfer ortaya çıktı
COINBASE
Lost your password?