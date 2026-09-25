Volmex CEO’su Bitcoin’in iki yılda 500 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor

Volmex Labs kurucusu ve CEO’su Cole Kennelly, Bitcoin’in yaklaşık iki yıl içinde 500 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin 84.269 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi için en büyük kripto paranın mevcut düzeyinden altı kattan fazla artması, başka bir deyişle yaklaşık %540 yükselmesi gerekiyor.

Volatilite verileri öne çıkıyor

Tahmini dikkat çekici kılan unsurlardan biri, Kennelly’nin yönettiği Volmex Labs’in kripto para volatilitesine odaklanan bir şirket olması. Volmex Labs, piyasanın ileriye dönük beklentilerini ölçmeye çalışan volatilite endeksleri geliştiriyor. Şirketin Bitcoin Volmex Implied Volatility Index endeksi de Bitcoin için beklenen oynaklığı izlemeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: Zımni volatilite, opsiyon fiyatlarından türetilen ve piyasanın gelecekte beklediği fiyat oynaklığını gösteren ölçüdür. Volmex Labs ise dijital varlıklarda volatilite odaklı endeks ve türev ürün altyapısı geliştiren bir şirket olarak biliniyor.

Volmex, bu yılın başlarında BVIV US adlı bir başka endeksi de devreye aldı. Söz konusu endeks, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünü IBIT’e bağlı opsiyonlardan hareketle Bitcoin volatilitesine ilişkin beklentileri hesaplıyor. Böylece kurumsal yatırımcı ilgisinin opsiyon piyasasındaki yansımaları da daha yakından izlenebiliyor.

Kennelly’nin 500 bin dolarlık öngörüsü, Bitcoin’in yaklaşık iki yılda mevcut seviyesinin altı katından fazla artabileceği varsayımına dayanıyor.

Benzer hedefler daha önce de gündeme geldi

Bitcoin için 500 bin dolarlık hedef ilk kez dile getirilmiyor. Standard Chartered daha önce Bitcoin’in 2028 sonuna kadar bu seviyeye ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak banka Aralık 2025’te bu hedefi 2030’a erteledi ve bunun başlıca nedenlerinden biri olarak şirket alımlarındaki zayıflamayı işaret etti.

Benzer şekilde ARK Invest CEO’su Cathie Wood da Eylül 2021’de Bitcoin’in izleyen beş yılda yaklaşık 10 kat yükselerek 500 bin dolar civarına çıkabileceğini savunmuştu. Bu senaryo gerçekleşmedi. Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz da 2022’de Bitcoin’in beş yıl içinde 500 bin dolara ulaşabileceğini birkaç kez gündeme taşıdı.

Robert Kiyosaki ise zamanlama konusunda daha da iddialı bir tahminde bulunmuştu. “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Kiyosaki, Şubat 2023’te Bitcoin’in 2025 yılına kadar 500 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Bugüne kadarki fiyat hareketleri bu tahminin de gerçekleşmediğini gösteriyor.

Wall Street çevrelerinde 500 bin dolarlık hedef zaman zaman gündeme gelse de, önceki örneklerin önemli bir bölümü beklenen takvim içinde gerçekleşmedi.

Hedefin gerçekleşmesi için sert yükseliş gerekiyor

Bitcoin’in 84.269 dolardan 500 bin dolara yükselmesi, yaklaşık %540 oranında artış anlamına geliyor. Bu ölçekte bir hareket, yalnızca fiyat ivmesiyle değil, aynı zamanda kurumsal talep, makroekonomik koşullar ve türev piyasalardaki beklentiler gibi birçok unsurun aynı yönde şekillenmesini gerektirebilir.