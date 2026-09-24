BITCOIN (BTC)

JPMorgan, Bitcoin için 85 bin doları kritik eşik olarak görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan, Bitcoin için 85 bin doları madenciler açısından kritik eşik olarak görüyor.
  • 📉 Bitcoin, 280 gün sonra bu seviyenin üstüne çıktıktan sonra yeniden 84 bin dolar civarına indi.
  • ⛏️ Banka, üretim maliyetinin altındaki $BTC fiyatının verimsiz madencileri satışa zorlayabileceğini belirtiyor.
  • 📊 JPMorgan, şubatta uzun vadede 266 bin dolar senaryosunu da gündeme taşımıştı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in 85 bin doların üzerine çıkmasının madenciler için önemli bir rahatlama sağlayabileceğini değerlendiriyor. Banka, bu seviyeyi Bitcoin’in ortalama üretim maliyeti olarak izliyor ve fiyatın bu eşiğin üzerine yerleşmesinin sektörün gelir dinamiklerini destekleyebileceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Madenciler için kritik seviye
2 Kalıcı yükseliş vurgusu öne çıkıyor
3 Bankanın daha önceki hedefleri

Madenciler için kritik seviye

Bitcoin, bu haftaki yükseliş sırasında uzun süren baskının ardından üretim maliyetinin üzerine çıktı. Verilere göre en büyük kripto para, bu hareketten önce 280 gün boyunca söz konusu seviyenin altında kaldı. Ancak sonrasında yeniden geri çekildi ve 84 bin dolar civarında işlem gördü.

JPMorgan, 85 bin dolar düzeyini Bitcoin için bir yumuşak taban olarak tanımlıyor. Bankaya göre fiyat üretim maliyetinin altında kaldığında, verimsiz çalışan madenciler daha fazla Bitcoin satmak zorunda kalabilir. Buna karşılık fiyat bu eşiğin üstünde kaldığında, madencilerin bilançoları üzerinde bir miktar nefes alma alanı oluşabilir.

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in 85 bin doların üzerine çıkmasının madenciler için ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlayabileceğini ve bu seviyenin piyasa açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Kalıcı yükseliş vurgusu öne çıkıyor

Banka, son yükselişte 85 bin doların kısa süreli aşılmasının tek başına madencilik ekonomisini hemen değiştirmeyeceği görüşünde. Bu nedenle Bitcoin’in madenciler açısından belirgin bir iyileşme yaratabilmesi için üretim maliyetine yakın ya da onun üzerindeki seviyelerde daha uzun süre kalması gerekebilir.

Bu yaklaşım, özellikle enerji, donanım ve finansman giderleri yüksek olan işletmeler için önem taşıyor. Fiyatın üretim maliyetinin altına gerilemesi, düşük verimlilikle çalışan şirketler üzerinde ek baskı yaratırken, daha güçlü bilançoya sahip oyuncuların görece avantajını koruyabilir.

Bankanın daha önceki hedefleri

JPMorgan, daha önce de Bitcoin için daha yüksek uzun vadeli fiyat senaryoları paylaşmıştı. Şubatta Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, altınla oynaklığa göre uyarlanmış bir karşılaştırmaya dayanarak Bitcoin’in zaman içinde yaklaşık 266 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. JPMorgan, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak küresel piyasalarda yayımladığı strateji notlarıyla yakından izleniyor.

Analistler, Bitcoin’in üretim maliyetinin üzerinde kalıcı biçimde tutunmasının, madenciler açısından kısa vadeli bir fiyat sıçramasından daha anlamlı olacağını değerlendiriyor.

Banka, Kasım 2025’te de benzer bir yöntem kullanarak Bitcoin’de takip eden altı ila 12 ay için yaklaşık 170 bin dolarlık potansiyel yükseliş alanı hesaplamıştı. Son değerlendirmede ise kısa vadede odak noktası olarak 85 bin dolar seviyesi öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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