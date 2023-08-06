Popüler kripto para yorumcusu Cole iddialı bir tahminde bulundu. Analist önümüzdeki haftaya işaret ediyor. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.000 dolar sınırında alıcı buluyor. Piyasaya hakim olan FUD yatırımcıların risk iştahını baltaladı ve hacimsizlik sığ volatiliteyi besliyor.

Bitcoin Artar Mı?

Piyasa analisti Cole Garner, Bitcoin‘in klasik tarzda bir “tam boğa” aşamasına hazırlandığını düşünüyor. 6 Ağustos’ta yaptığı sosyal medya analizinde hem Bitcoin’i hem de daha geniş kripto piyasasını büyük bir yükselişin beklediğini söyledi. Garner’a göre, Bitcoin yatırımcılarının en büyük hacimli grubu olan balinalar arasındaki hareketlilik iyimserlik için iyi bir neden.

“Balina birikim eğilimleri bir boğa piyasasının bel kemiğidir”.

Sadece balinalar değil daha küçük yatırımcı grupları da BTC varlıklarını artırıyor. Devamında, popüler teknik analist CryptoCon, mevcut döngü sırasındaki davranışları sayesinde balinaları “elmas eller” olarak adlandırdı.

“Küçük yatırımcının balinaya oranı tam güçle yükseliyor. Bu ne anlama geliyor? Bu döngüyü (2022 – 2023) satan yatırımcılar (daha küçük gruplar) ancak balinalar tutuyor”.

Her şey BTC fiyatının 200 haftalık hareketli ortalamasına bağlı. Bu arada Garner, büyük borsa Bitfinex’te Bitcoin-stablecoin oranının önemini yineledi.

“Bitfinex Whale önemli. Bitfinex *akıllı para borsasıdır*. Bitfinex Whale, kriptodaki diğer tüm varlıklardan daha fazla kısa ve orta vadeli fiyat hareketini yönlendiriyor. Ama yaz ayları tahmin ettiğinizden daha fazla piyasayı olumsuz etkiliyor.”

Analiste göre BTC fiyatı 200 haftalık basit hareketli ortalamasının (27.235 dolar) altında kapanış yapmadıkça yükselişini sürdürebilir.

Shiba, XRP ve Dogecoin Yorum

Shiba Coin etkileyici bir yükseliş yaşadı ancak 0,00001 dolar üzerinde tutunamadı. Bu durum dipleri değerlendiren yatırımcıların kar satışlarından kaçınmadığını gösteriyor. Özellikle piyasada FUD hakimken makul kar alınabilecek bölgeler satıcıların akınına uğruyor. Kısa vadede eğer 0,0000091 dolar bölgesi korunabilirse boğalar yeni direnç testi için güç bulabilir.

Ripple davasındaki özet karar Terraform Labs Yargıcı tarafından nötrlendi. Ripple yetkilileri bunu kabul etmese de fiyat şimdilik kazanımların önemli bölümünü sildi. XRP için 0,61 dolar bölgesi kritik öneme sahip eğer altında kapanışlar gelirse 0,56 ve 0,5 dolara düşüş görebiliriz. Rallinin devamı için boğalar 0,67 dolar ve üzerinde kalmalı.

Elon Musk’ın gözdesi bugünlerde aradığını bulamadı. X App’e dönüşüm sürecinde parabolik yükselişle yaşaması beklenen DOGE maalesef muzip milyarderin açık destekten kaçınmasını bedelini ödüyor.

Fiyat 0,075 dolar altında kaldığı sürece 0,073 ve 0,068 dolar desteklerini ziyaret edebilir.