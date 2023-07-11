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  •   Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu

Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu

Özet

  • Santiment ve IntoTheBlock'a göre Shiba Inu (SHIB) potansiyel bir yükselişin işaretlerini veriyor.
  • Her iki kripto analiz şirketine göre SHIB yeniden yatırımcıların radarına giriyor.
  • Veriler, SHIB'deki balina işlemleri, günlük oluşturulan cüzdan adresi gibi birçok metriğinin yükselişte olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:35
11 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ve Blockchain analiz şirketi Santiment‘e göre, en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) en güçlü rakibi olarak gösterilen Shiba Inu (SHIB) potansiyel güçlü bir yükselişin işaretlerini vererek kayda değer bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. IntoTheBlock’un sunduğu veriler de SHIB için yükseliş tezini destekliyor.

SHIB Yeniden Yatırımcıların Radarına Girmeye Başladı

Santiment, Shiba Inu’yu çevreleyen balina işlemleri ve token dolaşımı seviyelerinin yükselişte olduğunu bildirdi. Analiz şirketine göre Shiba Inu’nun ağ aktivitesindeki artış Shiba Inu için iyiye işaret:

Shiba Inu’da hafta sonunda görülen hafif yüzde 8’lik fiyat artışının ardından yatırımcıların radarına tekrar girmeye başladı. 2021’nin Ekim ayında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, memecoin’in piyasa değeri yüzde 90 düştü. Ancak balina işlemleri ve dolaşımı iyi işaretler veriyor.

Santiment ayrıca geçen hafta Shiba Inu’nun ağında güçlü bir büyüme olduğunu ve kripto para borsalarındaki SHIB arzının düştüğünü ekleyerek fiyat için son derece olumlu işaretler bulunduğunu aktardı.

Veriler Shiba Inu’nun Yılın 2’nci Çeyreğini Güçlü Bir Şekilde Kapattığı Yönünde

Bir diğer önde gelen kripto analiz şirketi IntoTheBlock‘a göre Shiba Inu, yılın ikinci çeyreğini de günlük yeni oluşturulan cüzdan adresleri metriği bakımından güçlü bir şekilde kapattığını belirterek altcoin’deki güçlü görünümü teyit eden bir not düştü:

SHIB, yeni cüzdan adreslerin olumlu büyüme işaretleri göstermesiyle yılın ikinci çeyreğini güçlü bir şekilde kapattı. Günlük oluşturulan yeni cüzdan adresi 27 Haziran’da 4 binin üzerine çıkarak 21 Mayıs’taki 877 çeyreklik en düşük seviyenden yüzde 357 artış gösterdi.

IntoTheBlock ayrıca Shiba Inu yatırımcılarının yalnızca yüzde 11’inin memecoin’in mevcut fiyatlarından karda olduğunu, yüzde 85’inin zararda olduğunu ve yalnızca yüzde 4’ünün ne karda ne zararda olduğunu tespit etti.

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