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Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.900 dolardan alıcı buluyor. FTX’in resmi iflası piyasaları bir kez daha vurdu. Tam 135 yan kuruluşuyla birlikte FTX ve Alameda iflasını ilan etti. Sürpriz olan FTX ABD’nin de iflasa dahil edilmesiydi. Uzmanlar SBF’nin on yıllarca hapiste kalabileceğini söylüyor. Bloomberg milyarder endeksine göre FTX CEO’sunun serveti 16 milyar dolardan sıfıra düştü.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

FTX’in iflası kripto para piyasalarından en az 20 milyar dolarlık likiditeyi sildi. FTX’in Solana, Aptos, Serum gibi kripto paraları da desteklediğini düşünürsek piyasadan silinen rakam daha da artabilir. Peki FTX neden iflas etti? Sadece ufak bir örnek, bunu anlamanız için yeterli olacaktır. FTX, 2,1 milyar dolarlık Kilitli SRM ve 600 milyon dolarlık Kilitli MAPS gibi varlıkları “yarı likit” olarak bilançosuna yazdı. Serum (SRM) piyasa değeri 95 milyon dolar çünkü 10,1 milyarlık toplam arzının %3’ü dolaşımda. Peki FTX, Alameda’nın elinde nasıl 2,1 milyar dolar değerinde SRM Coin olabiliyor? Bu arz dolaşıma girmediği sürece, şirket bu tokenleri satmak istemediği sürece 2,1 milyar dolarlık hayali bir yarı likit parası olabilir. Ancak bu dolaşıma girdiğinde günlük birkaç milyon dolarlık işlem hacmiyle 2,1 milyar dolar ancak birkaç milyon dolar edebilir.

Yani bu tokenlerin oluşturduğu değer aslında hayaliydi. Böyle bir para yoktu ve bu olmayan parayla riskli yatırımlar yapıldı. Binance CEO’su Alameda’nın bir ölüm sarmalında olduğunu biliyordu aslında kripto para endüstrisinin önde gelen birçok ismi bunu tahmin ediyordu. Sonuçta Alameda ölüm sarmalından kurtulamadı ve iflas etti. Kripto paralar da LUNA’dan daha büyük bir facianın ortasında olduğumuz için yüz milyarlarca dolar küçüldü, Bitcoin 15.500 dolara kadar düştü.

Bitcoin Kaç Dolar Olacak?

Son 3 aydaki birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden Capo isimli analist fiyatın “insanların düşündüğünden çok daha erken bir vakitte” 14.000 dolara kadar düşeceğini söyledi. Bugün FTX’in iflas ilanıyla 15.500 seviyesi yeniden test edilmedi bu iyi ancak ilerleyen günlerde FTX iflasından daha fazla şirketin etkilendiğini gördüğümüzde durum daha farklı olabilir. Nitekim Binance CEO’su CZ bugün katıldığı bir etkinlikte içinde bulunduğumuz durumu 2008 krizine benzetti.

2008 mali krizinde ABD’de birçok dev finans kuruluşu batmıştı. Fakat bu yaralar zamanla sarıldı. Bugün kripto paraların yolunda bu mayınları temizlemesi uzun vadede olumlu bir gelişmedir. Nakamoto böyle bir Bitcoin veya kripto para dünyası hayal etmiyordu. Ancak tam merkeziyetsizliğe kadar bu merkezi yapılarla yaşayacaksak neden devletler bunları denetlemesin ki? Sonuçta bu merkezi yapılar (borsalar, yatırım şirketler, hedge fonlar vs) bankalardan veya geleneksel yatırım şirketlerinden farklı şeyler yapmıyor? O halde bu olay kripto paraların acil düzenlenmesi gerektiği görüşünü de devletlere empoze edecektir. Bitcoin 14.000 dolar olsa bile geçmişe baktığımızda, gelecekte 100 bin hatta daha yukarı rakamlara gitme potansiyeline sahiptir. Peki altcoinler? Onların çoğu zorlu ayı piyasalarında hayatta kalamayacak, tıpkı 2008 krizinde batan şirketler, bankalar gibi.