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Asya ve Avrupa’da Web3 ve kripto varlıkları için en önemli etkinliklerden biri olan İSTANBUL BLOCKCHAIN WEEK 2022, 14-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de düzenlenecek. Dünyanın önde gelen kripto para ticaret platformu CoinW, bu Blockchain Haftası etkinliğinde yer alacak ve orada bulunan 3.000 katılımcıyla Asya ve Avrupa’daki blockchain pazarının gelişim ortamını oluşturma hakkında görüşecek.



Etkinlikte 3.000 Blockchain ve Kripto Meraklısı Bir Araya Geliyor

İstanbul Blockchain Haftası, Türkiye’nin en büyük blockchain konferansı ve 2022’nin en çok beklenen etkinliklerinden biri. Etkinlik sırasında, dünyanın önde gelen blockchain kurumları, endüstrisinin gelecekteki yönünü öğrenmek ve tartışmak için dünyanın her yerinden binlerce katılımcıyla İstanbul’da bir araya gelecek.

Blockchain teknolojisinin devrim niteliğindeki doğasını ve çeşitli endüstrilerin geleceği üzerindeki potansiyel etkisini vurgulamak için İstanbul Blockchain Haftası, katılımcılara IstanDAO 2022, IstanHack 2022, W3E Gaming (dünyanın ilk canlı Web3’ü) dahil olmak üzere etkinliklerle eSports turnuvası, IstanBlock 2022 ve NFT DAY gibi farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getirecek. Bunların arasında, IstanBlock 2022 blockchain haftasının amiral gemisi etkinliğidir. Ayrıca Web3’ün en iyi geliştiricilerinden bazılarının eğitim seminerleri, hackathonlar, VIP yemekleri ve daha fazlası gibi bir dizi heyecan verici içerikte katılımcılarla paylaşılacaktır.

CoinW, Türkiye ve Avrasya Kripto Piyasalarını Derinleştirmeye Devam Edecek

Bu blockchain haftasının sponsoru ve katılımcısı olan CoinW, birinci sınıf kapsamlı bir kripto varlık alım satım platformudur. 2017 yılında kuruluşundan bu yana, dünya çapında 200 ülke ve bölgede 8 milyon kullanıcıya sahiptir. CoinW adına bu blockchain haftasına katılan Türkiye pazarının başkanı Mehmet, “Türkiye Avrasya kıtasını kapsıyor ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminden beri finans ve ticaret için önemli bir ekonomik merkez oldu. Eşsiz coğrafi konum ve Doğu ve Batı kültürlerinin birleşimi, bölgedeki insanları kripto para birimi ve blockchain gibi gelişen teknolojilere son derece açık hale getirdi. Bu nedenle Türkiye de CoinW’nun büyük önem verdiği pazarlardan biri. Umarım İstanbul Blockchain Haftası aracılığıyla, Türkiye ve Doğu Avrupa pazarlarındaki daha fazla kullanıcının CoinW’yi tanımasını ve anlamasını sağlayabiliriz.” sözlerini kullandı.

Bu serginin CoinW’nun beşinci yıl dönümüne denk geldiği bildiriliyor. CoinW standında (Stand No:14) izleyiciler sadece videolar ve profesyonel ürün tanıtımları aracılığıyla CoinW hakkında bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda etkileşimli etkinliklere katılarak enfes ürünler elde ediyor.

CoinW’nun dünya çapında 13 ülke ve bölgede Asya, Avrupa, Afrika, Amerika vb.’yi kapsayan 16 yerelleştirilmiş işlem hizmet merkezi kurduğu anlaşılmaktadır. Ticaret sistemi halihazırda Çince, İngilizce, Türkçe, Korece ve Vietnamca’yı desteklemektedir ve dünyadaki çoğu kullanıcı, işlemleri engelsiz olarak yapmak için CoinW’yi kullanacak. Geçen yıl CoinW, Bitcoin ve diğer kripto varlıklarını Türk Lirası (TRY) ile satın almak için bir hizmet başlattı ve Türk kullanıcıları için giriş engelini düşürdü. Ayrıca Türkiye’de yerelleştirilmiş (çevrimiçi) bir operasyon merkezi kurmuştur. Ayrıca yerel kullanıcılara hizmet vermek, dil engelleri ve kültürel farklılıkların getirdiği zorlukları çözmek için küresel ortakları olarak Türkiye’deki yerel deneyimli KOL’ları işe almıştır.

İstanbul, kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin yüksek popülaritesi ile Türkiye’nin kültür ve ticaret merkezidir. Araştırma firması Forrester Consulting tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık %16’sı (yaklaşık 13,6 milyon kişi) Bitcoin’e sahip. Bu, Türkiye’nin kripto para birimlerinin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. CoinW’nun yurtdışı operasyonları başkanı şunları söyledi: “CoinW, teknolojik yeniliklere bağlı kalacak, dikkatli bir şekilde bir ürün ekosistemi oluşturacak ve Türkiye’deki ve dünyadaki kullanıcılar için güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bir kripto varlık alım satım platformu oluşturmaya odaklanacak. CoinW Türkiye pazarına spot ve vadeli işlemler gibi daha güvenli ve daha uygun kripto varlık hizmetleri getiriyor.”

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