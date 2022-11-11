Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   CZ Bu Kripto Para Borsaları İçin Batacak Dedi! Türk Yatırımcı Dikkat!

CZ Bu Kripto Para Borsaları İçin Batacak Dedi! Türk Yatırımcı Dikkat!

Yatırımcılar, özellikle Türk kripto para yatırımcıları bu uyarıları dikkate almalı. Kayıplar gerçekten büyük oluyor.
19:52
11 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

CZ en son büyük uyarısını pazar günü yapmıştı ve Bitcoin fiyatı yaklaşık 5.000 dolar düştü. Bugün yine konuştu. Özellikle Türk yatırımcıların da bu çağrıya kulak vermesi gerekiyor. LUNA iflasını yaşadığımızda bunun son iflas olmadığını söylemiştik. Ardından birçok firmanın çöktüğünü gördük. Bugün ise 135 yan şirketiyle FTX krallığının çöküşünü izliyoruz. Peki sıradaki?

Kripto Para Borsaları Batacak

Akşam Bloomberg tarafından hedef alınan Binance adına CEO CZ önemli bir açıklamada bulundu. Batacak borsalar demişken Binance adına yapılan açıklamayı da atlamış olmayalım. CZ şunları söyledi;

“BUSD, Binance tarafından değil, NYDFS tarafından düzenlenen bir kuruluş olan Paxos tarafından ihraç edilmektedir. Rakamların hepsi de yanlış. Bunlar, kullanıcıların bizimle depolamayı seçtiği formdaki kullanıcı varlıklarıdır. Onlar için dönüştürme yapmıyoruz.”

Peki yatırımcıların dikkat etmesi gereken ve iflas edecek kripto para borsaları, projeler hakkında neler söyledi;

“FTX bir yana, aşağıdaki işletmelerden/borsalardan/projelerden kaçının bu şirketler; kendi tokenlerini satarak hayatta kalır, tokenlerinizi kilitlemeniz için yüksek teşvikler verir, büyük bir toplam arza, ancak sadece küçük bir dolaşım arzına sahiptir ve kredilere boğulmuştur”.

Türk Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Celsius, LUNA, Voyager ve daha birçok olay henüz kriz aşamasına gelmeden Türk kripto para yatırımcıların seslendik ve onlara büyük bir tehlikenin yaklaştığını söyledik. En son Pazar günü Binance CEO’su CZ paylaşımlara başladığında “FTX varlıklarınızı taşıyın” uyarısında bulunmuştuk. Kripto Twitter’da görüyorum ki çok sayıda Türk kripto para yatırımcısı bunu yapmamış ve mağdur olmuş durumda. Riski mi seviyoruz? Yoksa ciddi uyarıların sadece birer önemsiz FUD olduğunu mu düşünüyoruz?

Binance CEO’su aslında çok güzel detaylara dikkat çekti. Gözümüzü açık işlem yaptığımız borsaları veya yatırım yaptığımız projeleri incelememiz gerekiyor.

  • Kendi tokenini basan projeleri inceleyin.

Bir borsa düşüşün ki sizi ısrarla kendi tokenine yönlendiriyor. Hacim olmamasına rağmen kendi tokenine özel pariteler açıyor. Peki ama neden? Çünkü bu tokenin büyümesi, doğal olarak sermayesinin genişlemesini istiyor. Çünkü;

  • Dolaşım arzı düşük ve elinde tuttuğu arz devasa

FTX’in elindeki FTT tokenin dolaşım arzından doğan piyasa değerinin 2 katıydı. Bugün benzer borsalar yok mu? Kesinlikle var. Dolaşım arzındaki tokenin değeri 1 milyon dolarken kilitli bölümün değeri 5 milyon olan bile var.

Son uyarıyı da ben eklemiş olayım.

  • Sürekli token ihraç eden ve talep toplamakta güçlük çeken borsalardan uzak durun.

Bir borsa neden sürekli yeni token ihraç eder? Bu tokenlerin hepsi başarılı olabilir mi? Muhtemelen çarkını döndürebilmek ve sıcak parayı platforma çekebilmek için bunu yapar. Kendi tokenine bağlı şekilde hayatta kalma mücadelesi veren Celsius, CEL tokeni 2 dolarda tutabilmek için milyonlar harcadı başaramadı. FTX, FTT Tokeni 22 dolarda tutmak için Solana fiyatına nükleer bomba attı başaramadı. Başaramayacaklar, aldığınız risk bir gün iflas olabilir. Dikkatli olun ve paranızın değerini bilin.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!
Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!
Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!
FTX Çöküşünün Ağır Bilançosu! Birçok Kripto Para Şirketi Tehlikede!
FTX Çöküşünün Ağır Bilançosu! Birçok Kripto Para Şirketi Tehlikede!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022