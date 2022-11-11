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CZ en son büyük uyarısını pazar günü yapmıştı ve Bitcoin fiyatı yaklaşık 5.000 dolar düştü. Bugün yine konuştu. Özellikle Türk yatırımcıların da bu çağrıya kulak vermesi gerekiyor. LUNA iflasını yaşadığımızda bunun son iflas olmadığını söylemiştik. Ardından birçok firmanın çöktüğünü gördük. Bugün ise 135 yan şirketiyle FTX krallığının çöküşünü izliyoruz. Peki sıradaki?

Kripto Para Borsaları Batacak

Akşam Bloomberg tarafından hedef alınan Binance adına CEO CZ önemli bir açıklamada bulundu. Batacak borsalar demişken Binance adına yapılan açıklamayı da atlamış olmayalım. CZ şunları söyledi;

“BUSD, Binance tarafından değil, NYDFS tarafından düzenlenen bir kuruluş olan Paxos tarafından ihraç edilmektedir. Rakamların hepsi de yanlış. Bunlar, kullanıcıların bizimle depolamayı seçtiği formdaki kullanıcı varlıklarıdır. Onlar için dönüştürme yapmıyoruz.”

Peki yatırımcıların dikkat etmesi gereken ve iflas edecek kripto para borsaları, projeler hakkında neler söyledi;

“FTX bir yana, aşağıdaki işletmelerden/borsalardan/projelerden kaçının bu şirketler; kendi tokenlerini satarak hayatta kalır, tokenlerinizi kilitlemeniz için yüksek teşvikler verir, büyük bir toplam arza, ancak sadece küçük bir dolaşım arzına sahiptir ve kredilere boğulmuştur”.

Türk Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Celsius, LUNA, Voyager ve daha birçok olay henüz kriz aşamasına gelmeden Türk kripto para yatırımcıların seslendik ve onlara büyük bir tehlikenin yaklaştığını söyledik. En son Pazar günü Binance CEO’su CZ paylaşımlara başladığında “FTX varlıklarınızı taşıyın” uyarısında bulunmuştuk. Kripto Twitter’da görüyorum ki çok sayıda Türk kripto para yatırımcısı bunu yapmamış ve mağdur olmuş durumda. Riski mi seviyoruz? Yoksa ciddi uyarıların sadece birer önemsiz FUD olduğunu mu düşünüyoruz?

Binance CEO’su aslında çok güzel detaylara dikkat çekti. Gözümüzü açık işlem yaptığımız borsaları veya yatırım yaptığımız projeleri incelememiz gerekiyor.

Kendi tokenini basan projeleri inceleyin.

Bir borsa düşüşün ki sizi ısrarla kendi tokenine yönlendiriyor. Hacim olmamasına rağmen kendi tokenine özel pariteler açıyor. Peki ama neden? Çünkü bu tokenin büyümesi, doğal olarak sermayesinin genişlemesini istiyor. Çünkü;

Dolaşım arzı düşük ve elinde tuttuğu arz devasa

FTX’in elindeki FTT tokenin dolaşım arzından doğan piyasa değerinin 2 katıydı. Bugün benzer borsalar yok mu? Kesinlikle var. Dolaşım arzındaki tokenin değeri 1 milyon dolarken kilitli bölümün değeri 5 milyon olan bile var.

Son uyarıyı da ben eklemiş olayım.

Sürekli token ihraç eden ve talep toplamakta güçlük çeken borsalardan uzak durun.

Bir borsa neden sürekli yeni token ihraç eder? Bu tokenlerin hepsi başarılı olabilir mi? Muhtemelen çarkını döndürebilmek ve sıcak parayı platforma çekebilmek için bunu yapar. Kendi tokenine bağlı şekilde hayatta kalma mücadelesi veren Celsius, CEL tokeni 2 dolarda tutabilmek için milyonlar harcadı başaramadı. FTX, FTT Tokeni 22 dolarda tutmak için Solana fiyatına nükleer bomba attı başaramadı. Başaramayacaklar, aldığınız risk bir gün iflas olabilir. Dikkatli olun ve paranızın değerini bilin.