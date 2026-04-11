Kraken Fed hesabı tartışma yarattı sistem riski uyarısı geldi

Kripto para borsası Kraken’in ABD Merkez Bankası’ndan aldığı özel hesap, finans sektöründe yeni bir tartışmayı tetikledi. İlk kez bir kripto şirketine verilen bu tür erişim, hem yenilik olarak görülüyor hem de sistem açısından risk oluşturabileceği yönünde endişeleri beraberinde getiriyor.

Fed erişimi ve sınırlamalar dikkat çekiyor

2011 yılında kurulan ve Wyoming merkezli faaliyet gösteren Kraken, bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunan büyük kripto platformları arasında yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz ay Federal Reserve sistemine doğrudan erişim sağlayan “master account” izni alan ilk kripto şirketi oldu.

Kansas City Fed tarafından verilen bu hesap, başlangıçta bir yıl süreyle ve sınırlı kapsamda tanımlandı. Ancak bu sınırlamaların detayları kamuoyuna açıklanmadı. Bu durum, karar sürecinin şeffaflığına ilişkin eleştirilerin gündeme gelmesine neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin üst düzey Demokrat üyesi Maxine Waters, Fed’den hesapla ilgili daha fazla bilgi talep etti. Kansas City Fed’in bu konuda belirlenen süre içinde (cuma gününe kadar) açıklama yapması bekleniyor.

Kraken cephesinden yapılan açıklamada, söz konusu hesabın şirketin Wyoming’deki bankacılık koluna Fedwire ödeme sistemine erişim sağladığı ifade edildi. Bu sayede aracı bankalar devre dışı bırakılarak daha hızlı ve düşük maliyetli transferler yapılabileceği aktarıldı.

Bununla birlikte Kraken’in diğer hesap sahiplerinden farklı olarak Fed’de tuttuğu rezervler üzerinden faiz kazanamayacağı ve acil kredi imkanlarından yararlanamayacağı belirtildi. Ayrıca FedNow ve ACH gibi diğer ödeme sistemlerine erişimin de bulunmadığı ifade edildi.

Kraken küresel politika sorumlusu Jonathan Jachym, bu gelişmenin düzenleyici iş birliğinin ve güvenli inovasyonun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Finansal sistemde risk tartışması büyüyor

Kripto şirketlerine doğrudan merkez bankası erişimi verilmesi, bankacılık sektörü açısından rekabet baskısını artırabilecek bir adım olarak görülüyor. Aynı zamanda finansal sistemin istikrarı açısından yeni riskler doğurabileceği de değerlendiriliyor.

Fed’in ödeme altyapısına doğrudan erişim, kara para aklama ve operasyonel güvenlik gibi başlıklarda soru işaretleri yaratıyor. Özellikle siber saldırı, sistem kesintisi veya likidite yönetimi hatalarının zincirleme etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

Fintech alanında çalışan hukuk uzmanı Richard Levin, bu tür kurumların sınırlı geçmişe ve daha düşük denetim seviyesine sahip olmasının sistemik risk ihtimalini artırabileceğini belirtti. Vanderbilt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yesha Yadav ise bu kurumların finansal sistemde yeterli deneyime sahip olup olmadığı konusunun tartışma yarattığını ifade etti.

Kraken tarafı ise rezervlerinin tamamen karşılıklı olduğunu ve banka seviyesinde kara para aklama önlemleri uygulandığını vurguladı. Şirket, bugüne kadar herhangi bir siber saldırıya maruz kalmadığını da ifade etti.

Öte yandan Ripple, Anchorage Digital ve Wise gibi diğer şirketlerin de benzer hesaplara erişim hedeflediği biliniyor. Bu gelişmeler, kripto ve fintech şirketlerinin geleneksel finans sistemine entegrasyon sürecinin hızlandığına işaret ediyor.