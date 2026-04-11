Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

RWA tokenizasyonunda ralli: On-chain pazar 27 milyar doları geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 RWA tokenizasyonunda pazar 27 milyar doları aştı.
  • ABD tahvilleri ve altın, on-chain varlıkların büyük bölümünü oluşturuyor.
  • BlackRock, JPMorgan ve Franklin Templeton gibi devler ekosisteme katıldı.
  • En büyük avantaj: 7/24 işlem ve küçük yatırımcıya açık yeni fırsatlar.
  • 🔥 Regülasyon ve merkeziyet risklerine rağmen #Chainlink ve diğer projeler sektörde büyümeye devam ediyor.
Kripto dünyasında son dönemin en sıcak başlıklarından biri, gerçek dünyadaki finansal varlıkların (RWA) blokzincire taşınarak dijital tokenlara dönüştürülmesi oldu. Bu varlıklar arasında devlet tahvilleri, altın, gayrimenkul, özel borçlanmalar ve hisse senetleri gibi geleneksel finansın temel enstrümanları bulunuyor.

İçindekiler
1 RWA tokenizasyonu nasıl çalışıyor?
2 Pazar büyüklüğü ve ekosistemin aktörleri

RWA tokenizasyonu nasıl çalışıyor?

RWA tokenizasyonu sürecinde ilk olarak gerçek dünyadaki bir varlığın sahipliği belirleniyor ve çoğunlukla özel amaçlı bir şirket ya da fon üzerinden düzenleniyor. Ardından, bu varlığı temsil eden dijital tokenlar blokzincir üzerinde oluşturuluyor. Her bir token, ilgili varlık üzerindeki hakları ya da gelir akışlarını temsil edebiliyor.

Süreçte akıllı sözleşmeler önemli rol oynuyor; kimlerin token tutabileceği, getirinin nasıl dağıtılacağı ve geri alımların hangi şartlarda olacağı gibi temel kurallar otomatik biçimde uygulanıyor. Ayrıca, varlığın güvenli saklanması ve denetlenmesi transfer aracılarının ve gözetim şirketlerinin kontrolünde yürütülüyor. Zincir dışındaki varlıklarla blokzincir arasında köprü kuran oracle altyapıları, verilerin doğrulanmasında kullanılıyor.

Bu sistem sayesinde ABD devlet tahvilleri veya Londra’daki bir ticari gayrimenkul, piyasada saniyeler içinde transfer edilebilen ve küçük dilimlerle alınıp satılabilen tokenlara dönüşebiliyor. Böylece, geleneksel piyasalarda haftalarca sürebilecek işlemler blokzincir üzerinde anlık olarak gerçekleşiyor.

Pazar büyüklüğü ve ekosistemin aktörleri

Tokenize edilmiş RWA pazarında büyüme, benzersiz bir hız kazandı. Son verilere göre blokzincir üzerindeki RWA hacmi 27 milyar doları aşarak bir yıl öncesine göre yaklaşık dört kat artış gösterdi. Daha geniş kapsamda, stablecoin rezervleri ve yakın varlıklarla birlikte toplam pazar potansiyeli 230 milyar doları buluyor.

Pazarda en büyük pay, tokenlaştırılmış ABD tahvillerinde. Onları altın ve özel borçlanmalar takip ediyor. Gayrimenkul ve hisse senedi tabanlı tokenlar ise hâlâ küçük olsa da dikkat çekici bir artış sergiliyor.

Ekosisteme kurumsal oyuncular hızla dahil oluyor. BlackRock, 2024 başında tokenlaştırılmış para piyasa fonunu başlatarak Ethereum, Solana, Polygon ve Arbitrum ağlarında işlem imkânı sundu. Şirketin bu fon aracılığıyla bugüne kadar 100 milyon dolar civarında temettü dağıtıldığı belirtiliyor. Securitize şirketinin CEO’su Carlos Domingo, bu gelişmenin varlık tokenizasyonunun yalnızca teoriden ibaret olmadığını vurguladı. Franklin Templeton ve JPMorgan gibi kurumlar da kendi çözümlerini piyasaya sürdü.

Kripto tabanlı şirketlerde Ondo Finance, hazine destekli ürünlerle öne çıkıyor. MakerDAO’nun yeni adıyla Sky, 2 milyar doların üzerinde gerçek varlık yönetiyor. Centrifuge 2017’den bu yana blokzincirde özel borç kredisi üzerine çalışıyor. Chainlink ise zincirlerarası veri akışını sağlıyor.

Tokenizasyonun önemli avantajları bulunuyor. Parçalara bölünmüş sahiplik sayesinde küçük yatırımcılar daha önce ulaşamadıkları piyasalara girebiliyor. 24 saatlik likidite, bankacılığın kısıtlayıcı işlem saatlerini ve uzun uzlaşma sürelerini ortadan kaldırıyor. Gelenekselde yüksek olan aracı, transfer ve saklama maliyetleri, blokzincir tabanlı sistemde ciddi şekilde azalıyor. Ayrıca, getirisi devlet güvencesiyle desteklenen sabit getirili araçlara kolay erişim sağlanıyor.

Bununla birlikte düzenleyici belirsizlik, saklama ve merkeziyet riski, zincirler arası likidite eksikliği gibi alana özgü zorluklar da devam ediyor. Özellikle ABD’de yasal çerçevenin tam anlamıyla netleşmemiş olması dikkat çekiyor.

Yatırım yapmak isteyenler için tokenize altın ürünleri veya devlet tahvili temelli getiri tokenları temel seçenekler arasında gösteriliyor. Pek çok platform, güvenlik ve yasal gereklilik nedeniyle kimlik doğrulama süreçlerine sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dijital varlıklarda geniş ölçekli benimsemenin yolu: Esneklik ve birlikte çalışabilirlik

Securitize, Brett Redfearn’i başkan olarak atadı

Tokenize edilen geleneksel varlıklar kripto borsalarında rağbet görüyor

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’dan blokzincir ve tokenizasyon uyarısı

IMF’den tokenizasyon uyarısı: Geleneksel finans ve kripto piyasaları için yeni riskler gündemde

Ant Digital, yapay zekâ ajanlarına odaklanan Anvita platformunu tanıttı

Paris merkezli Lise borsası, ilk tamamen onchain halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
