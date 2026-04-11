RWA tokenizasyonunda ralli: On-chain pazar 27 milyar doları geçti

Kripto dünyasında son dönemin en sıcak başlıklarından biri, gerçek dünyadaki finansal varlıkların (RWA) blokzincire taşınarak dijital tokenlara dönüştürülmesi oldu. Bu varlıklar arasında devlet tahvilleri, altın, gayrimenkul, özel borçlanmalar ve hisse senetleri gibi geleneksel finansın temel enstrümanları bulunuyor.

RWA tokenizasyonu nasıl çalışıyor?

RWA tokenizasyonu sürecinde ilk olarak gerçek dünyadaki bir varlığın sahipliği belirleniyor ve çoğunlukla özel amaçlı bir şirket ya da fon üzerinden düzenleniyor. Ardından, bu varlığı temsil eden dijital tokenlar blokzincir üzerinde oluşturuluyor. Her bir token, ilgili varlık üzerindeki hakları ya da gelir akışlarını temsil edebiliyor.

Süreçte akıllı sözleşmeler önemli rol oynuyor; kimlerin token tutabileceği, getirinin nasıl dağıtılacağı ve geri alımların hangi şartlarda olacağı gibi temel kurallar otomatik biçimde uygulanıyor. Ayrıca, varlığın güvenli saklanması ve denetlenmesi transfer aracılarının ve gözetim şirketlerinin kontrolünde yürütülüyor. Zincir dışındaki varlıklarla blokzincir arasında köprü kuran oracle altyapıları, verilerin doğrulanmasında kullanılıyor.

Bu sistem sayesinde ABD devlet tahvilleri veya Londra’daki bir ticari gayrimenkul, piyasada saniyeler içinde transfer edilebilen ve küçük dilimlerle alınıp satılabilen tokenlara dönüşebiliyor. Böylece, geleneksel piyasalarda haftalarca sürebilecek işlemler blokzincir üzerinde anlık olarak gerçekleşiyor.

Pazar büyüklüğü ve ekosistemin aktörleri

Tokenize edilmiş RWA pazarında büyüme, benzersiz bir hız kazandı. Son verilere göre blokzincir üzerindeki RWA hacmi 27 milyar doları aşarak bir yıl öncesine göre yaklaşık dört kat artış gösterdi. Daha geniş kapsamda, stablecoin rezervleri ve yakın varlıklarla birlikte toplam pazar potansiyeli 230 milyar doları buluyor.

Pazarda en büyük pay, tokenlaştırılmış ABD tahvillerinde. Onları altın ve özel borçlanmalar takip ediyor. Gayrimenkul ve hisse senedi tabanlı tokenlar ise hâlâ küçük olsa da dikkat çekici bir artış sergiliyor.

Ekosisteme kurumsal oyuncular hızla dahil oluyor. BlackRock, 2024 başında tokenlaştırılmış para piyasa fonunu başlatarak Ethereum, Solana, Polygon ve Arbitrum ağlarında işlem imkânı sundu. Şirketin bu fon aracılığıyla bugüne kadar 100 milyon dolar civarında temettü dağıtıldığı belirtiliyor. Securitize şirketinin CEO’su Carlos Domingo, bu gelişmenin varlık tokenizasyonunun yalnızca teoriden ibaret olmadığını vurguladı. Franklin Templeton ve JPMorgan gibi kurumlar da kendi çözümlerini piyasaya sürdü.

Kripto tabanlı şirketlerde Ondo Finance, hazine destekli ürünlerle öne çıkıyor. MakerDAO’nun yeni adıyla Sky, 2 milyar doların üzerinde gerçek varlık yönetiyor. Centrifuge 2017’den bu yana blokzincirde özel borç kredisi üzerine çalışıyor. Chainlink ise zincirlerarası veri akışını sağlıyor.

Tokenizasyonun önemli avantajları bulunuyor. Parçalara bölünmüş sahiplik sayesinde küçük yatırımcılar daha önce ulaşamadıkları piyasalara girebiliyor. 24 saatlik likidite, bankacılığın kısıtlayıcı işlem saatlerini ve uzun uzlaşma sürelerini ortadan kaldırıyor. Gelenekselde yüksek olan aracı, transfer ve saklama maliyetleri, blokzincir tabanlı sistemde ciddi şekilde azalıyor. Ayrıca, getirisi devlet güvencesiyle desteklenen sabit getirili araçlara kolay erişim sağlanıyor.

Bununla birlikte düzenleyici belirsizlik, saklama ve merkeziyet riski, zincirler arası likidite eksikliği gibi alana özgü zorluklar da devam ediyor. Özellikle ABD’de yasal çerçevenin tam anlamıyla netleşmemiş olması dikkat çekiyor.

Yatırım yapmak isteyenler için tokenize altın ürünleri veya devlet tahvili temelli getiri tokenları temel seçenekler arasında gösteriliyor. Pek çok platform, güvenlik ve yasal gereklilik nedeniyle kimlik doğrulama süreçlerine sahip.