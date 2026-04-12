Bitcoin ve Ethereum Vance açıklaması sonrası yüzde 2 geriledi

  • 🚨 Bitcoin, ABD-İran ateşkesinde uzlaşma çıkmayınca yüzde 2 düştü.
  • Lider kripto varlıklar ve #XRP fiyatı arka arkaya geriledi.
  • ABD, İran’ın nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini müzakereyle talep etti.
  • ⚡Anlaşma olmaması piyasayı yeniden endişeye sürükledi.
Kripto para piyasasında Cumartesi gecesi yaşanan ani dalgalanmanın ardından lider kripto varlıklar ile birlikte önemli altcoinlerde de eş zamanlı düşüşler dikkat çekti. Hareketin tetikleyici adresi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın yaptığı açıklama oldu. Vance, Amerika ile İran arasında yürütülen ve ateşkes süresinin uzatılmasını amaçlayan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

Vance’ın açıklaması sonrası piyasada satış baskısı

İki ülke temsilcileri, yaklaşık altı haftadır süren ABD kampanyasının ardından aralarındaki çıkmazı aşabilmek için Pakistan’da bir araya gelmişti. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Başkan Yardımcısı Vance’ın, “Anlaşmaya varılamadı” yönündeki mesajı piyasada belirgin dalgalanmalara yol açtı.

Açıklamanın hemen ardından Bitcoin fiyatı 71.600 dolar seviyesine gerilerken, ether 2.200 doları gördü. XRP ise 1,33 dolara çekildi. Piyasadaki düşüş hareketi yalnızca bu üç varlıkla sınırlı kalmadı. CoinDesk 20 endeksi de 1.188,52 seviyesine inerek yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybı yaşadı.

Piyasalarda görülen bu hızlı düşüşün temel nedeni olarak görüşmelerden sonuç çıkmaması ve bölgede tansiyonun devam edeceği beklentisinin ağır basması gösteriliyor.

Görüşmelerde nükleer faaliyetler ana gündemdeydi

Basın toplantısında Vance, Amerika’nın taleplerinin altını çizdi ve hangi konularda geri adım atmaya açık olduklarını belirttiğini ifade etti. Ancak bazı başlıklar, doğrudan pazarlık konusu olmaktan çıktı.

ABD’nin iki ana “kırmızı çizgisi” olduğu vurgulandı. Bunlardan ilki, İran’ın nükleer silah peşinde koşmaması. İkincisi ise, bu alanda hızlı ilerleme sağlayacak herhangi bir teknolojiye erişimin İran’a bırakılmaması. Müzakerelerde bu noktaların, tarafların anlaşma sağlamasında engel teşkil ettiği aktarıldı.

Vance, ABD’nin kırmızı çizgilerini net şekilde ilettiklerini, hangi konularda anlaşmaya varılabileceğini açıkça ortaya koyduklarını ve muhataplarına bu mesajı en açık biçimde verdiklerini belirtti.

Tüm çabalara karşın söz konusu görüşmelerde bir ilerleme sağlanamaması, pazarda daha uzun süreli dalgalanma ihtimalini de artırıyor. Hem bölgesel gelişmeler hem de kripto piyasalarındaki yüksek volatilite, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

